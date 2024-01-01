-
Umrumda değil yaşamak ölmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Umrumda değil yaşamak ölmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Olur mu bu aşkı? bir anda silmek
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Artık bundan sonra sensiz olamam
Kendime başka bir dünya kuramam
Artık bundan sonra sensiz olamam
Kendime başka bir dünya kuramam
***
Mümkün değil benim sensiz yaşamam
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
***
Dünya tersine dönse vazgeçmem
Gökteki güneş sönse vazgeçmem
Sensizlik inan ki ölümden beter
Canımdan geçerim senden vazgeçmem
Senden vazgeçmem ölsem vazgeçmem
-
Hangimiz düşmedik kara sevdaya?
Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi?
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedi
***
Hangimiz düşmedik kara sevdaya?
Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi?
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedi
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki?
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
***
Âşığın gözü kör, kulağı sağır
Doğruyu, yanlışı ondan görmedi
Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi
Ah, o vefasızlar kıymet bilmedi
***
Âşığın gözü kör, kulağı sağır
Doğruyu, yanlışı ondan görmedi
Yakıldı, yıkıldı, yine de sevdi
Ah, o vefasızlar kıymet bilmedi
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş, çirkinmiş ne fark eder ki?
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
-
Bu kadar zalim olma
Sende bir gün seversin
Etme bulma dünyası
Ettiğini çekersin
***
Ahım tutar sevgilim
Sararırsın solarsın
Baharın hazan olur
Çilelerle dolarsın
***
Düşmez kalkmaz bir Allah
Sende bir gün düşersin
***
Çektiğim bu çileler yanına kalır sanma
Başın dara düşerse benden hiç medet umma
-
Biz seninle bir sevda yaşadık
İstesen de unutamazsın
Beni böyle üzgün görmeye
Biliyorum dayanamazsın
Beni böyle üzgün görmeye
Biliyorum dayanamazsın
***
Dönmemeye yemin etsen de
Görmemeye karar versen de
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
***
Dayanamazsın, dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
Dayanamazsın, dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
***
Gözlerime hiç bakmamaya
Günlerce bensiz kalmaya
Hasretinle yaşamaya
Biliyorum dayanamazsın
Hasretinle yaşamaya
Biliyorum dayanamazsın
***
Dönmemeye yemin etsen de
Görmemeye karar versen de
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
Bende aşkın bitti desen de
Biliyorum dayanamazsın
***
Dayanamazsın, dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
Dayanamazsın, dayanamazsın
Beni üzgün görmeye dayanamazsın
-
İlk defa bu gece düşünmeden uyudum
İlk defa bu gece rüyalarımda yoktun
Anladım ki bana kendini unutturdun
İlk defa bu gece düşünmeden uyudum
İlk defa bu gece rüyalarımda yoktun
Anladım ki bana kendini unutturdun
***
Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda
Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra
Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da
Yalan oldu yalan oldu
Yalan oldu yalan oldu
***
Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda
Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra
Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da
Yalan oldu yalan oldu
Yalan oldu yalan oldu
***
Eskiden yaşamak sensiz olmaz sanırdım
Gözlerim yollarda hayallerimle yaşardım
Bir gittin gelmedin bu aşk bitmez sanırdım
Eskiden yaşamak sensiz olmaz sanırdım
Gözlerim yollarda hayallerimle yaşardım
Bir gittin gelmedin bu aşk bitmez sanırdım
***
Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda
Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra
Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da
Yalan oldu yalan oldu
Yalan oldu yalan oldu
***
Ne gözlerin ne sözlerin kaldı aklımda
Ne hayalin ne maziler ne de bir hatıra
Yalan oldu gördün ya aşk da sevda da
Yalan oldu yalan oldu
Yalan oldu yalan oldu
-
Bugün batarsa güneş
Yarın yeniden doğar
Her gecenin sonunda
Bir sabah vardır evlat
***
Bugün batarsa güneş
Yarın yeniden doğar
Her gecenin sonunda
Bir sabah vardır evlat
***
Sakla umutlarını
Yıkılıp kalma sakın
Ümitsiz ve gayesiz
Yaşamak zordur evlat
***
Sakla umutlarını
Yıkılıp kalma sakın
Ümitsiz ve gayesiz
Yaşamak zordur ev...
***
Sev bütün insanları
Say bütün insanları
Kin gütme unut gitsin
Geçmişte olanları
***
Dürüst ol insancıl ol
Düşün öbür dünyayı
Bir karıncayı bile
İncitme sakın evlat
***
Evlat evlat evlat
İnsan ol evlat
Evlat evlat evlat
İnsan ol evlat
***
Geçmişten geleceğe
Yaratılmış ne varsa
Unutma ki hepsinin
Bir sahibi var evlat
***
Geçmişten geleceğe
Yaratılmış ne varsa
Unutma ki hepsinin
Bir sahibi var evlat
***
Kul kaderini yaşar
Bahtında ne çıkarsa
Düşmez kalkmaz bir Allah
Unutma sakın evlat
***
Kul kaderini yaşar
Bahtında ne çıkarsa
Düşmez kalkmaz bir Allah
Unutma sakın evlat
***
Sev bütün insanları
Say bütün insanları
Kin gütme unut gitsin
Geçmişte olanları
***
Dürüst ol insancıl ol
Düşün öbür dünyayı
Bir karıncayı bile
İncitme sakın evlat
***
Evlat evlat evlat
İnsan ol evlat
Evlat evlat evlat
İnsan ol evlat
***
Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa
Unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat
Kul kaderini yaşar bahtında ne çıkarsa
Düşmez kalkmaz bir Allah unutma sakın evlat
***
Sev bütün insanları say bütün insanları
Kin gütme unut gitsin geçmişte olanları
Dürüst ol insancıl ol düşün öbür dünyayı
Bir karıncayı bile incitme sakın evlat
***
İnsan ol evlat
-
Beni ta kalbimden vurdu gidişin
Bütün umutlarım ağır yaralı
Aklımdan çıkmıyor veda edişin
Bütün duygularım ağır yaralı
***
Dünyayı başıma yıkmışçasına
Bağrıma kurşunlar sıkmışçasına
Sanki bir savaştan çıkmışçasına
Bütün duygularım ağır yaralı
Bütün anılarım ağır yaralı
***
Yaralı, yaralı bütün anılarım ağır yaralı
Yaralı, yaralı bütün duygularım ağır yaralı
***
Aşkımız verirken en son nefesi
Yıkıldı gönlümün sevda kalesi
Sırtımda sanki bir bıçak darbesi
Bütün duygularım ağır yaralı
***
Dünyayı başıma yıkmışçasına
Bağrıma kurşunlar sıkmışçasına
Sanki bir savaştan çıkmışçasına
Bütün duygularım ağır yaralı
Bütün duygularım ağır yaralı
***
Yaralı, yaralı bütün duygularım ağır yaralı
Yaralı, yaralı bütün duygularım ağır yaralı
***
Aşkımız verirken en son nefesi
Yıkıldı gönlümün sevda kalesi
Sırtımda sanki bir bıçak darbesi
Bütün duygularım ağır yaralı
Bütün hayallerim ağır yaralı
-
Yanaram aşkına can yar
Yanaram aşkına can yar
Bene sen naz eylesen de
Bene sen naz eylesen de ah
***
Bu nazı sen mene can yar
Bu nazı sen mene can yar
Ne kadar az eylesen de
Ne kadar az eylesen de
***
Bala görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
Görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
***
Görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
Görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
***
Evlerinin önü kaya
Evlerinin önü kaya
Kayadan bakarlar Toya
Kayadan bakarlar Toya
***
Sensiz geçen günlerimde
Sensiz geçen günlerimde
Gelmez heç bir zaman sayan
Gelmez heç bir zaman sayan
***
Bala görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
Görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
***
Görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
Görmüşem sevmişem isterem seni
Nedim ne çare
-
On dört bin yıl gezdim pervanelikte
Sıdkı ismin buldum divanelikte
İçtim şarabını mestanelikte
Kırkların ceminde dara düş oldum
Kırkların ceminde dara düş oldum
Kırkların ceminde Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Hay dost dara düş oldum
***
Güruh-u Naci’ye özümü kattım
İnsan sıfatından çok geldim gittim
Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm
Bir zaman gül için zara düş oldum
Bir zaman gül için zara düş oldum
Bir zaman gül için Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Haydar, Haydar
Hay dost zara düş oldum
-
Bütün dünya senin olsun
Bir dost bir post yeter bana
***
Bütün dünya senin olsun
Bir dost bir post yeter bana
***
Fazlasıyla senin olsun
Bir dost bir post yeter bana
***
Fazlasıyla senin olsun
Bir dost bir post yeter bana
***
Beyler tahtından inerler
Ayarsız ata binerler
***
Beyler tahtından inerler
Ayarsız ata binerler
***
Toprağa gömüp gelenler
Bir dost bir post yeter bana
***
Toprağa gömüp gelenler
Bir dost bir post yeter bana