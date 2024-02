Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Aklına getirme düşünme bile Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni **** Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Ben içinde bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama arama arama beni bir başka gönülde arama beni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Bir başka gönülde arama beni *** Öyle bir düğümki çözsen çözülmez Ortadan ayırıp bölsen bölünmez Sevgi yürektedir gözle görülmez Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Beni içinden bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama arama arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Bir başka gönülde arama beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Aklına getirme düşünme bile Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Ben içinde bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama beni

Önce süper stardın Şimdi mega starsın Meydan senin ad senin Hem kral hem sultansın *** Önce süper stardın Şimdi mega starsın Meydan senin ad senin Hem kral hem sultansın *** O da senin gibiydi Sende onlar gibisin Her şey tıpa tıp aynı Tıpkı ustan gibisin *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Bütün arzun dileğin Yükseldikçe yükselmek Tek düşüncen başarı Tek korkunsa yenilmek *** Bütün arzun dileğin Yükseldikçe yükselmek Tek düşüncen başarı Tek korkunsa yenilmek *** O da senin gibiydi Sende onlar gibisin Her şey tıpa tıp aynı Tıpkı ustan gibisin *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan *** Sana bu rol yapmalar Miras kaldı ustandan At at kuşlarda yesin Kim ölmüş ki yalandan

İnsaf, insaf, insaf et sevdiğim İnsaf, insaf, insaf et sevgilim *** Gönlüm bir çocuk gibi Sevip sevilmek ister Sev de kurtar bu dertten Bu kadar zulüm yeter *** Gönlüm bir çocuk gibi Sevip sevilmek ister Sev de kurtar bu dertten Bu kadar zulüm yeter *** İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim Çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim *** Seni sevdim diye mi Bütün suçum, günahım? Karıştı birbirine Gecelerim, sabahım *** Seni sevdim diye mi Bütün suçum günahım? Karıştı birbirine Gecelerim, sabahım *** İnsaf et, insaf et aşk dolu yüreğime Ağlayan gözlerime, çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim Çare ol dertlerime İnsaf et, insaf et, insaf et sevgilim İnsaf et sevgilim (insaf, insaf) İnsaf, insaf et