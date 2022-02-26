Seni Kalbime Gömdüm Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Seni Kalbime Gömdüm
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Yakıp bütün aşkımı, külü maziye gömdüm
Yaşanılan sevdayı seni kalbime gömdüm
Öyle günler geçirdim ne yaşadım ne öldüm
Kadeh kadeh sevgilim seni kalbime gömdüm
***
Ömründe hiç gülmeyen dertli kullara döndüm
Sevgi nedir bilmeyen seni kalbime gömdüm
Gittiğin günden beri dertsiz bir gün mü gördüm
Artık arama beni seni kalbime gömdüm
***
Bu şarkımda sen yoksun artık kendime döndüm
Yüreğim kabrin olsun seni kalbime gömdüm