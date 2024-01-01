Seni Nasıl Özledim Seni nasıl özledim Bilemez bilemez bilemezsin Seni nasıl özledim Bilemez bilemez bilemezsin *** Yanıyor kalbim kalbim benim Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin Yanıyor kalbim kalbim benim Sönmüyor sönmüyor söndüremezsin *** Sana olan aşkımı imkanı yok bilemez bilemezsin Sana olan aşkımı göremez göremez göremezsin Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin Niye bu sözlerimi dinlemez dinlemez dinlemezsin *** Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın *** Çok toysun sen sevgilim Beni beni anlayamazsın Çok toysun sen sevgilim Beni beni anlayamazsın *** Neden böyle bu kadar Yaramaz yaramaz yaramazsın Neden böyle bu kadar Yaramaz yaramaz yaramazsın *** Bir gün beni düşünür Aramaz aramaz aramazsın Bir gün beni düşünür Aramaz aramaz aramazsın *** Başımı alıp gidersem Bulamaz bulamaz bulamazsın Başımı alıp gidersem Bulamaz bulamaz bulamazsın *** Bir kalpsize düşersen Kıymetimi anlarsın Bir kalpsize düşersen Kıymetimi anlarsın *** Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın *** Çok toysun sen sevgilim Beni beni anlayamazsın Vefa ciksin sen tatlim Beni beni anlayamazsın

Yaşamanın Kuralı Yaşamanın kuralı nefes almaksa eğer Izdırap dolu canım demekki yaşıyormuş Neşeyi bilmeyen ben aşkı tatmayan kalbim Her şeyden habersizce demekki yaşıyormuş *** Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl? Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? *** Hep bir şeyler bekledim doğacak güneşlerden Oysa yaşanan her gün dünü aratıyormuş Bedenim mutluluğu yaşayan cana hasret Ben böyle yaşamaya yaşamak demem elbet *** Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl? Yaşamak buysa Tanrım kim bilir ölmek nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl? Bunca azaba ömrüm nasıl katlanır nasıl?

Her Sabah Açıp kollarını gelirsin diye İçime bir ümit dolar her sabah Ne ilk yanılışım ne son olacak Ümidim içimde solar her sabah *** Gecelerce sürer uykusuzluk bu Bana gösterdiğin duygusuzluk bu Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah *** Nasıl yaşıyorum gel de bana sor Özlemek, beklemek bitmedi bir an Gözlerim boşlukta takılır kalır Anılar aklımı alır her sabah *** Gecelerce sürer uykusuzluk bu Bana gösterdiğin duygusuzluk bu Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah

Hatıralar Bazen sisli yola benzer Bazen kırık dala benzer Bazen sisli yola benzer Bazen kırık dala benzer *** Yeşillere ala benzer Hatıralar hatıralar Yeşillere ala benzer Hatıralar hatıralar *** Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle *** Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar *** Coşkun akan sular gibi Akar durur hatıralar Coşkun akan sular gibi Akar durur hatıralar *** Ne sorar ne bir şey söyler Bakar durur hatıralar Ne sorar ne bir şey söyler Bakar durur hatıralar *** Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle Dalar gideriz hüzünle Anıların özlemiyle *** Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar Alır gider beni böyle Hatıralar hatıralar

Köşe Kapmaca Hayat bir köşe kapmaca Köşeni bir kaptır da, gör Düşene dost olur sanma Yolunu bir şaşır da, gör Düşene dost olur sanma Yolunu bir şaşır da, gör *** Ne dost kalır, ne sevgili Deli olur insan, deli Uzanmaz bir dostun eli Huzurunu kaçır da, gör *** Uzanmaz bir dostun eli) (Huzurunu kaçır da, gör) *** Yanıp, yanıp kül olursun Terkedilen sen olusun Tek başına kul olursun Bu dünyada yanıl da, gör Tek başına kul olursun Bu dünyada yanıl da, gör *** Ne dost kalır, ne sevgili Deli olur insan, deli Uzanmaz bir dostun eli Huzurunu kaçır da, gör *** Ne dost kalır, ne sevgili Deli olur insan, deli Uzanmaz bir dostun eli Huzurunu kaçır da, gör

Evel Allah Akıttın gözümden yaşı Eritir dağları taşı Akıttın gözümden yaşı Eritir dağları taşı *** Alidir imanlar başı Alidir imanlar başı Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah Dönemem estağfurullah *** Davut Sulari canlar canı Mevlana Mahmut hayranı Davut Sulari canlar canı Mevlana Mahmut hayranı *** Pirimiz Veysel Karani Pirimiz Veysel Karani Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah Dönemem estağfurullah İmanım amentu billah *** Bu dünyayı kuran usta Elbet bir gün yıkacaktır Ben gidersem bu ellerden Kim yerimi tutacaktır sevgilim aman, sevgilim *** Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah İmanım amentu billah Dönemem estağfurullah

Leylek Baba Leylek baba, leylek baba selam götür benden yara Leylek baba, leylek baba selam götür benden yara Bülbül gibi düştüm dala, bindir sene leylek baba Git güle güle güle, gel güle güle güle *** Benim yara avazımı bildirsene leylek baba Git güle güle güle, gel güle güle güle *** Devran baba çal sazını Et hakka sen niyazını Devran baba çal sazını Et hakka sen niyazını *** Benim yare avazımı bildirsene leylek baba Git güle güle güle, gel güle güle güle Bülbül gibi düştüm zara, bindir sene leylek baba Git güle güle güle, gel güle güle güle

Gazla Şoför Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur Bolu dağı yokuştur manzarası pek hoştur Şöför kölen olayım beni yare kavuştur Şöför kölen olayım beni yare kavuştur *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle *** Müşterimiz az olsun, az olmazsa kız olsun Müşterimiz al olsun, az olmazsa kız olsun Ankara'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun Adana'dan gaza bas Bolu dağı düz olsun *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle *** Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla Gazla şoförüm gazla seviyorum pek fazla 80, 90 yol alma kilometreyi düzle 80, 90 yol alma kilometreyi düzle

Hünkar Oğlu (Uzun Hava) Aman öldürürsen öldür leylim, leylim Eli kolu bağlıyam, kolu bağlıyam, kolu bağlıyam Zalimin elinde sevdiğim sevdiğim ciğer dağlıyam Aman bana Hürşit derler hünkar oğluyam aman Mevlanın aşkına sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim Öldürme beni, öldürme beni *** Aman ben bir cennette leylim, leylim, leylim Aman eriştim düze Ah, yaşım yetmiş idi sultanım yetiştim yüze Yetiştim yüze, yetiştim yüze? *** Ah, bir mühletim kaldı şu Türkmen kızda Mevlanın aşkına sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim Öldürme beni, ah, ah, ah öldürme beni