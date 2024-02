Açıp kollarını gelirsin diye İçime bir ümit dolar her sabah Ne ilk yanılışım ne son olacak Ümidim içimde solar her sabah *** Gecelerce sürer uykusuzluk bu Bana gösterdiğin duygusuzluk bu Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah *** Nasıl yaşıyorum gel de bana sor Özlemek, beklemek bitmedi bir an Gözlerim boşlukta takılır kalır Anılar aklımı alır her sabah *** Gecelerce sürer uykusuzluk bu Bana gösterdiğin duygusuzluk bu Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah Tanrıya, kuluna sorumsuzluk bu Gözlerim yaşlarla dolar her sabah