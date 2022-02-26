Seni nasıl özledim bilemez, bilemez, bilemezsin Seni nasıl özledim bilemez, bilemez, bilemezsin Yanıyor kalbim, kalbim benim sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin Yanıyor kalbim, kalbim benim sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin *** Sana olan aşkımı imkan yok bilemez, bilemez, bilemezsin Sana olan aşkımı göremez, göremez, göremezsin Niye bu sözlerimi dinlemez, dinlemez, dinlemezsin Niye bu sözlerimi dinlemez, dinlemez, dinlemezsin *** Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın *** Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın *** Neden böyle bu kadar yaramaz, yaramaz, yaramazsın Neden böyle bu kadar yaramaz, yaramaz, yaramazsın Bir gün beni düşünüp aramaz, aramaz, aramazsın Bir gün beni düşünüp aramaz, aramaz, aramazsın *** Başımı alıp gidersem bulamaz, bulamaz, bulamazsın Başımı alır gidersem bulamaz, bulamaz, bulamazsın Bir kalpsize düşersen kıymetimi anlarsın Bir kalpsize düşersen kıymetimi anlarsın *** Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın Belki beni anarsın Belki de hiç anmazsın *** Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın Çok toysun sen sevgilim Beni, beni anlayamazsın