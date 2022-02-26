Seni nasıl özledim bilemez, bilemez, bilemezsin
Seni nasıl özledim bilemez, bilemez, bilemezsin
Yanıyor kalbim, kalbim benim sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin
Yanıyor kalbim, kalbim benim sönmüyor, sönmüyor, söndüremezsin
***
Sana olan aşkımı imkan yok bilemez, bilemez, bilemezsin
Sana olan aşkımı göremez, göremez, göremezsin
Niye bu sözlerimi dinlemez, dinlemez, dinlemezsin
Niye bu sözlerimi dinlemez, dinlemez, dinlemezsin
***
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
***
Çok toysun sen sevgilim
Beni, beni anlayamazsın
Çok toysun sen sevgilim
Beni, beni anlayamazsın
***
Neden böyle bu kadar yaramaz, yaramaz, yaramazsın
Neden böyle bu kadar yaramaz, yaramaz, yaramazsın
Bir gün beni düşünüp aramaz, aramaz, aramazsın
Bir gün beni düşünüp aramaz, aramaz, aramazsın
***
Başımı alıp gidersem bulamaz, bulamaz, bulamazsın
Başımı alır gidersem bulamaz, bulamaz, bulamazsın
Bir kalpsize düşersen kıymetimi anlarsın
Bir kalpsize düşersen kıymetimi anlarsın
***
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
Belki beni anarsın
Belki de hiç anmazsın
***
Çok toysun sen sevgilim
Beni, beni anlayamazsın
Çok toysun sen sevgilim
Beni, beni anlayamazsın