-
Sana duygularımı
Sözlerle anlatamam
Sana duygularımı
Sözlerle anlatamam
***
Benim için sen varsın
Başkasını tanımam
Seni sevmeye devam
Benim için sen varsın
Başkasını tanımam
Seni sevmeye devam
***
Pişman oldum demek yok
Ölmek var da dönmek yok
Başkasını sevmek yok
Seni sevmeye devam
***
Pişman oldum demek yok
Ölmek var da dönmek yok
Başkasını sevmek yok
Seni sevmeye devam
Seni sevmeye devam
***
Ne olacaksa olsun
Kalbim yerle bir olsun
Ne olacaksa olsun
Kalbim yerle bir olsun
***
İsterse dünya dursun
Ben sensiz yaşayamam
Seni sevmeye devam
İsterse dünya dursun
Ben sensiz yaşayamam
Seni sevmeye devam
***
Pişman oldum demek yok
Ölmek var da dönmek yok
Başkasını sevmek yok
Seni sevmeye devam
***
Pişman oldum demek yok
Ölmek var da dönmek yok
Başkasını sevmek yok
Seni sevmeye devam
Seni sevmeye devam
-
Bilmeyiz hiç yalan dolan,
Böyle yaşar insan olan,
Onur olsun bizden kalan,
Biz babadan böyle gördük
***
Başımız dik,
Alnımız ak,
Yaşamı hep böyle sürdük,
Haram yemek günah yazar,
Biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük x2
Biz babadan böyle gördük,
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan,
Böyle yaşar insan olan,
Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük
***
Sevgi kaynar yüreğimiz,
Bükülmez hiç bileğimiz,
Kardeşliktir bileğimiz,
Biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan,
Böyle yaşar insan olan,
Onur olsun bizden kalan,
Biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük x2
-
Dayan yüreğim dayan dayan
Dayan yüreğim dayan dayan dayan
***
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Bitecek bu acılar dayan dayan
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Bitecek bu acılar dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara
Umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha
Dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara
Umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha
Dayan dayan dayan
Güzel günler çok yakında dayan
***
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan
***
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan
***
Güzel günler çok yakında dayan
-
Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları
Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa
Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme
Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime
Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme?
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
-
Şeytan'a uyduk bir kere
Perişan olduk yüz bin kere
Şeytan'a uyduk bir kere
Perişan olduk yüz bin kere
Bana ne yapsan, bana ne etsen
Haklısın ne söylesen
***
Gelip halimi görsen
Nasıl da pişmanım bilsen
Gelip halimi görsen
Nasıl pişmanım bilsen
***
Rahat mıyım sanki ben?
Mesut muyum sanki ben?
Ağladıkça, inledikçe
Ah ettikçe böyle sen
Ağladıkça, inledikçe
Ah ettikçe böyle sen
***
Seni kalbimden atamam
Ayrılsak da unutamam
Seni kalbimden atamam
Ayrılsak da unutamam
Her gün kahrımdan, durmadan içsemde
Kendimi avutamam
***
Gelip halimi görsen
Nasıl da pişmanım bilsen
Gelip halimi görsen
Nasıl pişmanım bilsen
***
Mesut muyum sanki ben?
Rahat mıyım sanki ben?
Ağladıkça, inledikçe
Ah ettikçe böyle sen
Ağladıkça, inledikçe
Ah ettikçe böyle sen
-
Kendimi kaybettim görenim varsa
İnsanlık namına bir haber versin
Halimi hatırımı soranım varsa
İnsanlık namına bir haber versin
***
Bulana ödülüm dost hatırıdır
Bir şiir bir şarkı dert satırıdır
Mekanım bu şehrin sokaklarındadır
Evsizim barksızım bulan yer versin
İnsanlık namına bir haber versin
***
Galiba sevdiğim birisi vardı
Saçında sonbahar sarısı vardı
Nerdeyim kimleyim bir bilen varmı
İnsanlık namına bir haber versin
***
Bulana ödülüm dost hatırıdır
Bir şiir bir şarkı dert satırıdır
Mekanım bu şehrin sokaklarını
Evsizim barksızım bulan yer versin
İnsanlık namına bir haber versin
***
Kendimi kaybettim görenim varsa
İnsanlık namına bir haber versin
Halimi hatırımı soranım varsa
İnsanlık namına bir haber versin, bir haber versin
-
Hayırsızın biriydi benim fikrimce
Bırakıp gidiverdi biraz içince
Hayırsızın biriydi benim fikrimce
Bırakıp gidiverdi biraz içince
***
Sevmiştim ben onu bütün kalbimle
Öldürdü sevgimi çekip gidince
Sevmiştim ben onu bütün kalbimle
Öldürdü sevgimi çekip gidince
***
Geri dönme istemem vefasız yârim
Arama artık beni vicdansız yârim
Geri dönme istemem vicdansız yârim
Arama artık beni hayırsız yârim
***
Küstüğüm kaderle barıştım artık
Yaşayamazdım sensiz alıştım artık
Küstüğüm kaderle barıştım artık
Yaşayamazdım sensiz alıştım artık
***
Affederim diye gelme kapıma
Unuttu gönlüm seni unuttu artık
Affederim diye gelme kapıma
Unuttu gönlüm seni unuttu artık
***
Geri dönme istemem vefasız yârim
Arama artık beni hayırsız yârim
Geri dönme istemem vicdansız yârim
Arama artık beni vefasız yârim
-
Görüyor musun beni aydedenin üstüne oturup
Seviyor musun beni zambakları demetler yapıp
Arıyor musun beni bağrına yastıklar basıp
Anıyor musun beni maziyi karşına alıp
***
Bana sevgin gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
Bana sevgin gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
***
Bana sevgi gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
Bana aşkın gerek sen gerek
Sevilmeden yaşanır mı
***
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
***
Oyalama beni ziyan etme zamanı mı
Fırsat vermem hatalara
Sevilmeden yaşanır mı
***
Oyalama beni ziyan etme zamanı mı
Fırsat vermem hatalara
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
***
Görüyor musun beni aydedenin üstüne oturup
Seviyor musun beni zambakları demetler yapıp
Arıyor musun beni bağrına yastıklar basıp
Anıyor musun beni maziyi karşına alıp
***
Bana aşkın gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
Bana sevgin gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
***
Bana sevgin gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
Bana aşkın gerek güç gerek
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
***
Oyalama beni ziyan etme zamanı mı
Fırsat vermem hatalara
Sevilmeden yaşanır mı
***
Oyalama beni ziyan etme zamanı mı
Fırsat vermem hatalara
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
Sevilmeden yaşanır mı
-
Yaram sızlar, ey
Ok değmiş, anam
Yaram sızlar, kurban
Yaralı hâlımdan
O ne bilsin, gardaş?
Yaram sızlar, kurban
***
Ağamın elinden ey, elinden ey
Kibarın dilinden
Yaralıyım, ah
Nasıl ed'im? Oy, oy, oy
***
Bel bağlar, anam
Kibar yârim bel bağlar, kurban
Küller o yârın başına
Gülüm her vefasızlara bel bağlar
Canım, ey
***
Ağamın elinden ey, elinden, ey
Kibarın dilinden
Yaralıyım, ah
Nasıl ed'im? Oy, oy, oy
-
Giderem buradan artık
Giderem buradan artık
Baş açık yaka yırtık
Baş açık yaka yırtık
***
İsterem gamsız gidem
İsterem gamsız gidem
Gam gelir gamdan artık
Gam gelir gamdan artık
***
Kız niye heyran niye
Kız niye heyran niye
Öldüm yar diye diye
Öldüm yar diye diye
***
Geceler gel yanıma
Geceler gel yanıma
Türkü söylerem siye
Hoyrat söylerem siye
***
Giderem bende, bende
Giderem bende, bende
Bir arzum kaldı sende
Bir arzum kaldı sende
***
Ayva gibi sarardım
Ayva gibi sarardım
Din iman yok mu sende
Din iman yok mu sende
***
Kız niye heyran niye
Kız niye heyran niye
Öldüm yar diye diye
Öldüm yar diye diye
***
Geceler gel yanıma
Geceler gel yanıma
Türkü söylerem siye
Hoyrat söylerem siye
***
Kız niye heyran niye
Kız niye heyran niye
Öldüm yar diye diye
Öldüm yar diye diye
***
Geceler gel yanıma
Geceler gel yanıma
Türkü söylerem siye
-
Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları
Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa
Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme
Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime
Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme?
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa