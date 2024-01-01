Müsaade Senin (feat. Ceylan Köse) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Müsaade Senin (feat. Ceylan Köse)
-
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsem seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsem seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
***
Nasıl sevgiliymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime
***
Nasıl sevgiliymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
-
Kırıp döktüklerin, berbat ettiklerin
Ne varsa kirlettiğin
Ben arkandan toplarım
Git
***
Burası benim evim, sen misafirdin
Dağıttığın bu hayat
Ben arkandan toplarım
Git
***
Git
Ben zaten hep seni
Her an gidecekmişsin gibi sevdim
***
Yorgundun bana geldin
Kalbimde dinlendin
Madem artık gideceksin git
Müsaade senin