Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsem seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime *** Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsem seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime *** Nasıl sevgiliymiş görün de bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla yazdım seni kalbime *** Nasıl sevgiliymiş görün de bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla yazdım seni kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünyada Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime