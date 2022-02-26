Seni Yazdım Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Seni Yazdım
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Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsen seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte, ne de bundan sonra
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
***
Nasıl sevgiymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime