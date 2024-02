Bu benim kaderim değişmez talihim Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah *** İşte gidiyorsun yabancı gibi *** Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule *** Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim yüreğimde batar her güneş Benim yüreğimde yanar her ateş Bu isyanımı hor görme kardeş Gidene ağlamak benim kaderim Benim kaderim, kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim

Sen benim tek ümidimsin Canımdan çok sevdiğimsin *** Sen benim tek ümidimsin Canımdan çok sevdiğimsin Yaşamamın sebebisin Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim *** Yaşamamın sebebisin Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter *** Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter Sensiz yüzüm nasıl güler Sensiz yüzüm nasıl güler Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim *** Sensiz günler asır gibi Seven kalbim esir gibi *** Sensiz günler asır gibi Seven kalbim esir gibi Seviyorum deli gibi Merhamete gel sevgilim Merhamete gel sevgilim Seven kalbim esir gibi Merhamete dön sevgilim Yeter artık dön sevgilim Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter Ne olursun artık yeter Sen olmazsan bu can biter Sensiz yüzüm nasıl güler Sensiz yüzüm nasıl güler Merhamete gel sevgilim Yeter artık dön sevgilim Merhamete gel sevgilim