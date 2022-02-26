Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim
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Hava çok yağmurlu, duraklar sessiz
İnsanlar nerede? Ben varım sensiz
Nereye kayboldun benden habersiz?
***
Gidecek bir neden göremiyorum
Ayrılığa bir neden bulamıyorum
***
Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin
Senin kadar hiç kimseyi sevmedim
Bir gün olsun kıymetimi bilmedin
Ah özledim
***
Gülmedi şu bahtım, her gün ağlattın
Söyle de bileyim, sana ne yaptım?
İçimde sönmeyen ateş bıraktın
***
Gidecek bir sebep bulamıyorum
Ayrılığa bir sebep bulamıyorum
***
Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin
Senin kadar hiç kimseyi sevmedim
Bir gün olsun kıymetimi bilmedin
Ah özledim