Hava çok yağmurlu, duraklar sessiz İnsanlar nerede? Ben varım sensiz Nereye kayboldun benden habersiz? *** Gidecek bir neden göremiyorum Ayrılığa bir neden bulamıyorum *** Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin Senin kadar hiç kimseyi sevmedim Bir gün olsun kıymetimi bilmedin Ah özledim *** Gülmedi şu bahtım, her gün ağlattın Söyle de bileyim, sana ne yaptım? İçimde sönmeyen ateş bıraktın *** Gidecek bir sebep bulamıyorum Ayrılığa bir sebep bulamıyorum *** Aylar oldu, yıllar oldu gelmedin Senin kadar hiç kimseyi sevmedim Bir gün olsun kıymetimi bilmedin Ah özledim