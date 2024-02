Senin Yüzünden Yaprak gibi düştüm, yerden alsana Elden hayır gelmez, benim olsana İşte yine gözüm yaşlı Görmek istemiyor senin yüzünden *** Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim Herkes sever mesut, bense dertliyim Paramparça olmuş güzel gençliğim Dünyamı kararttım senin yüzünden *** Gülen gözler pınar olmuş baksana Hasretin bir feryat, artık duysana Boşa geçti bütün ömrüm Mutlu olamadım senin yüzünden *** Neydi sebep sevgilim, senden çektiğim Herkes sever mesut, bense dertliyim Paramparça olmuş güzel gençliğim Dünyamı kararttım senin yüzünden

Anlatamadım Her zaman mahzunum her zaman üzgün Öyle bir haldeyim canımdan bezgin Çıkmıyor nefesim kısıldı sesim Kendimi kimseye anlatamadım Anlatamadım Anlatamadım *** Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum İçime atıp da çırpındım durdum Bunları kimseye anlatamadım *** Her günüm çeresiz hayatım böyle Şaşırmış kalmışım bin türlü dertle Boynumu bükerek yaşadım ben de Derdimi kimseye anlatamadım Anlatamadım Anlatamadım *** Sevenler terk etti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Sevenler terk etti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Çektiğim çileyi en yakın dosta Anlatmak istedim anlatamadım

Bana Göre Değil Her aşktan acı bir hatıra kalır Severim delice başkası alır Her aşktan acı bir hatıra kalır Severim delice başkası alır *** Perişan halimi kadehler tanır Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri *** Girmeden uzaklaş benim dünyamdan Alışır sevgiler sonra kopamam Girmeden uzaklaş benim dünyamdan Alışır sevgiler sonra kopamam *** Nasılsa kalbinde bir yer kuramam Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri Nasılsa kalbinde bir yer kuramam Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri *** Umudum yerlerde sürünür durur Derde deva yine dert beni bulur Umudum yerlerde sürünür durur Derde deva yine dert beni bulur *** Dolaşır pişmanlık hep beni bulur Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri *** Girmeden uzaklaş benim dünyamdan Alışır sevgiler sonra kopamam Girmeden uzaklaş benim dünyamdan Alışır sevgiler sonra kopamam *** Nasılsa kalbinde bir yer kuramam Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri Nasılsa kalbinde bir yer kuramam Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri Bana göre değil aşk dedikleri

Ecele Sitem Gözlerim gülmeyi çoktan unuttu Şimdi ağlamanın tam zamanıdır Kayboldu dostlarım başka yol tuttu Dostlara sitemin tam zamanıdır *** Bir sevgilim vardı o da el oldu Her anım gözümde bir damla oldu Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum Sevgiye sitemin tam zamanıdır Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum Sevgiye sitemin tam zamanıdır *** Duyulmayan sesim yele karışır Akarda gözyaşım sele karışır Yüreğim koparda dile karışır Feleğe sitemin tam zamanıdır *** Dünya zindan gibi barındırmıyor Kadehler insafsız hiç avutmuyor Yaradan canımı neden almıyor Ecele sitemin tam zamanıdır Yaradan canımı neden almıyor Ecele sitemin tam zamanıdır

Anlattırma Hiç Bana bir şey sorma, sorma ne olur Bırak gönül defterim, kapalı kalsın Hatırlatma bana o vefasızı Bırak gönlüm birazda böyle yaşasın *** Yıllar var ki böylesi hiç değişmedi Sana ne meyhaneci elin derdinden Her gelene sorarsın usanmadın mı Bıkmadın mı artık dert dinlemekten Bıkmadın mı artık dert dinlemekten *** Öyle kötü bir dert, bu yalnızlığım Anlatsam da imkansız, anlayamazsın Şimdi her şey boş, her şey faydasız Bırak bizi bu hale koyan utansın *** Beni yanlış anlama, anlama sakın Hoş gör be meyhaneci, sarhoşum işte Bir çift acı sözüdür beni kahreden Boşuna yaşamadın, anla halimden Boşuna yaşamadın, anla halimden

Yaşamak İçin Topraktan var olan insanoğluna Tanrı can veriyor yaşamak için Yalnızlık yaraşmaz Tanrı kuluna Sevmek gerekiyor yaşamak için Sevmek gerekiyor yaşamak için *** Topraktan var olan insanoğluna Tanrı can veriyor yaşamak için Yalnızlık yaraşmaz Tanrı kuluna Sevmek gerekiyor yaşamak için Sevmek gerekiyor yaşamak için *** Bazen sevdiklerin terk edip gider Sanırsın yok olur bütün ümitler Bitmeyecek gibi gelse de dertler Katlanmak gerekir yaşamak için Katlanmak gerekir yaşamak için Katlanmak gerekir yaşamak için *** Herkes yarınından bir ümit bekler Her doğan güneşle silinir dertler Zannetme bu hayat hep böyle gider Sabretmek gerekir yaşamak için Sabretmek gerekir yaşamak için *** Herkes yarınından bir ümit bekler Her doğan güneşle silinir dertler Zannetme bu hayat hep böyle gider Sabretmek gerekir yaşamak için Sabretmek gerekir yaşamak için *** Bazen sevdiklerin terk edip gider Sanırsın yok olur bütün ümitler Bitmeyecek gibi gelse de dertler Katlanmak gerekir yaşamak için Katlanmak gerekir yaşamak için Katlanmak gerekir yaşamak için *** Katlanmak gerekir yaşamak için

Canımı Vereceğim Ömrün neresindeyim, sormayın, bilmiyorum Acıları kalbime doldurdum, gidiyorum Ömrün neresindeyim, sormayın, bilmiyorum Acıları kalbime doldurdum, gidiyorum *** Söndürün ışıkları, gözyaşım görülmesin İçimdeki ızdırap gizlensin, bilinmesin *** Kalbimdeki acıyı ne zaman sileceğim? Allah'ım bu hayatta hep dert mi çekeceğim? Bitsin artık bu isyan, ne zaman güleceğim? Bir yudum sevgi için canımı vereceğim *** Ümitlerim hep kırık, kalbime dert yükledi Kaderden çektiğimi düşmanımdan çekmedim Ümitlerim hep kırık, kalbime dert yükledi Kaderden çektiğimi düşmanımdan çekmedim *** Dost diye sevdiklerim, halime öğünmesin Benim gibi, kimseyi Allah'ım düşürmesin *** Kalbimdeki acıyı ne zaman sileceğim? Allah'ım bu hayatta hep dert mi çekeceğim? Bitsin artık bu isyan, ne zaman güleceğim? Bir yudum sevgi için canımı vereceğim Bir yudum sevgi için canımı vereceğim

Yaşamaya Çalıştım Biraz güldüm ağıt geldi Derman dedim dertler geldi Bütün günler elem verdi Bıkmadan yaşamaya çalıştım *** Düz yolumu yokuş ettim Neyi bulsam hep kaybettim Bir ömür hep böyle geçti Yine de yaşamaya çalıştım Yine de yaşamaya çalıştım *** Biter diye çok bekledim Boşa gitti ümitlerim Duyulmadı dileklerim Yine de yaşamaya çalıştım *** Zaman geldi isyanım var Uzak dursun mutluluklar Bomboş geçen yıllarım var Böylede yaşamaya alıştım Böylede yaşamaya alıştım

Kimbilir Kaç Kişi Kim bilir kaç kişi, geçti bu yoldan Kim bilir kaç aşık, yandı sevdadan Aç artık gözünü, uyan rüyadan Kendini gaflete kaptırma dostum *** Aşk bir bilmecedir, çözsen çözülmez Sevda kolay değil, zordur çekilmez Ölmedikten sonra dertlerin bitmez Kendini boş yere aldatma dostum *** Kör talihin sana gülmedi diye Söyle bu çırpınış, endişe niye Her şeyi dert edip, kendi kendine Üzülmeye değmez, aldırma dostum *** Aşk bir bilmecedir, çözsen çözülmez Sevda kolay değil, zordur çekilmez Ölmedikten sonra dertlerin bitmez Kendini boş yere aldatma dostum