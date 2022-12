Dalıverdim düşünceye Okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi *** Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi