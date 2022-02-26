Seninle Yaşamak İstemiyorum Bırakıp da giden sen değil miydin Söylesene şimdi ne diye geldin Unuttun mu bana ne dertler verdin Seninle yaşamak istemiyorum istemiyorum istemiyorum Çekil git dünyamdan istemiyorum Seninle yaşamak istemiyorum *** Başka bir sevgili buldum kalbime Yeniden bir dünya kurdum kendime Ellerin değmesin artık elime Seninle yaşamak istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum Çekil git dünyamdan istemiyorum Seninle yaşamak istemiyorum *** Aramızda her şey bitti kayboldu Bendeki hasretin bitti yok oldu Gönlüme ömrüme mutluluk doldu Seninle yaşamak istemiyorum istemiyorum Çekil git dünyamdan istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum *** Başka bir sevgili buldum kalbime Yeniden bir dünya kurdum kendime Ellerin değmesin artık elime Seninle yaşamak istemiyorum Seni görmek bile istemiyorum Çekil git dünyamdan istemiyorum Seninle yaşamak istemiyorum

Böyle Ayrılık Olmaz Kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız *** Böyle ayrılık olmaz böyle sensiz yaşanmaz Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin şimdi neredesin nerde *** Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi bir tanem gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız

Hava Nasıl Oralarda Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter Omzumda bunca yük varken Biri iner biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma bilmiyorsun *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Şu yürekte kaç yangın var Biri söner biri yanar

Her Şey Yalan Dalıverdim düşünceye Okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi *** Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi

Kalpsiz Nerden bileceksin sevgilim aşkı Kalbinin yerinde bir taş var senin Boşuna yazdığın bu kadar şarkı Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş özlemmiş sana ne bundan Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Zalimlik yapmadan duramıyorsun Seni sevenleri aldatıyorsun Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun Kabinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş özlemmiş sana ne bundan Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin

Kaybolan Sabahlar Umudun adını sabah koydular Bekledim yıllarca sabah olmadı Sevdanın adını sabır koydular Sabrettim derdimi soran olmadı *** Yaşamak anlımda bir kara yazı Değişti dünyanın tadıyla tuzu Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu Ettiğim feryadı duyan olmadı Çektiğim çileyi soran olmadı *** Felek aşk çarkını geriye kurdu Beni yıllar değil kaderim yordu Tutup bir yar sevdim kabahat oldu O beni terk etti günah olmadı