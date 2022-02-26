Sensiz Olmaz Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sensiz Olmaz
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Bu sabah yalnız uyandım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Tanıdık kokular yok
Sensiz olmaz
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Kahvaltım anlamsızdı
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
İlk sigaram bile tatsızdı
Sensiz olmaz
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Anlaşılan alışmışım
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Bir verdiysem iki almışım
Sensiz olmaz
***
Aşk bir dengesizlik işi
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Dengeye dönüşen bir sevgi
Sensiz olmaz
***
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
***
Yalnızlık zor, sokaklar çıkmaz
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Hep tekdüze, her şey dümdüz
Sensiz olmaz
***
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Biraz telaşlı, huzursuz
Sensiz olmaz
***
Gece gelmiş, yatağım boş
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Sen uzaktasın, ben uzanmış
Sensiz olmaz
***
Anlamak çözmeye yetmez
Sensiz olmaz, sensiz olmaz
Zaman geçmez, sabah gelmez
Sensiz olmaz
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Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım
Yine kendi kendime sormadan duramadım
Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım