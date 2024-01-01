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7/24 Dinle Nerelerdesin

Nerelerdesin Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Nerelerdesin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Nerelerdesin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerelerdesin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Nerelerdesin

  • Sev Beni

  • Eyvallah

  • Ölürüm O Zaman

  • Nerelerdesin

  • Yar Yar

  • Aldana Aldana

  • Terket

  • Kimsem Kalmadı

  • Sandalcı

  • Bir Çare Göster

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