-
Kapattım gözlerimi kollarına al beni
Tarifsiz ve sınırsız usul usul öp beni
Çiğne tüm yasakları, silip at korkuları
Düşünme hiç bir şeyi, düşünme günahları
Sev beni, sev beni
Sev beni, sev beni
Götür beni yıldızlara, mutluluğa uçur beni
***
Bu gece bizim olsun
Kıskansın zaman dursun
Çıldırsın tüm arzular
Saatler aşkı vursun
Saatler aşkı vursun
***
Sev beni, sev beni
Sev beni, sev beni
Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni
Sev beni, sev beni
Sev beni, sev beni
Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni
***
Tutkular alev alsın, kalbim delice atsın
Bahar gelsin gönlüme, aşkın cana can katsın
Çiğne tüm yasakları, silip at korkuları
Düşünme hiç bir şeyi, düşünme günahları
***
Sev beni, sev beni
Sev beni, sev beni
Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni
Bu gece bizim olsun
Kıskansın zaman dursun
Çıldırsın tüm arzular
Saatler aşkı vursun
Saatler aşkı vursun
***
Sev beni, sev beni
Sev beni, sev beni
Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni
Sev beni, sev beni
Sev beni, sev beni
Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni
-
Bu hayat kısa, değer mi yasa, ellere uyma sen
Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen
Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen, uyma sen
***
Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah
Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah
***
Anam da sensin, babam da sensin
Canım da sensin eyvallah
Sazım da sensin, sözüm de sensin
Özüm de sensin eyvallah
***
Aşkından içtim, kendimden geçtim
Derdine düştüm, eyvallah
Gel bana yar ol, ömrüme var ol
Gözüme nur ol eyvallah
***
Aklımı aldın, fikrimi çaldın kayboldum sen de ben
Kıskançlık etme, bırakıp gitme yuvamı yıkma sen
Tuzağa düşme, aklını kullan şeytana uyma sen, uyma sen
***
Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah
Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah
***
Anam da sensin, babam da sensin
Canım da sensin eyvallah
Sazım da sensin, sözüm de sensin
Özüm de sensin eyvallah
***
Aşkından içtim, kendimden geçtim
Derdine düştüm, eyvallah
Gel bana yar ol, ömrüme var ol
Gözüme nur ol eyvallah
Senin aşkına eyvallah
-
Varlığına öyle alışmışım ki
Sana sarılmadan uyuyamam ben
Eğer kaybedersem bir tanem seni
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
Eğer kaybedersem bir tanem seni
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
***
Ellerin ellerimi tutmazsa eğer
Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer
Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
Yaşayamam ben
***
Ellerin ellerimi tutmazsa eğer
Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer
Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
-
Yine hayallerim deli dolu
Yine duygularım paramparça
Nerelerdesin
***
Hasretim sana yüreğim yanar
Mevsimler değişir çiçekler solar
Nerelerdesin nerelerdesin ah
Hadi meleğim geri dön bana
***
Sevda çiçeğim geri dön bana
Sensiz hiç olmam sensiz yapamam
Nerelerdesin nerelerdesin
Geri dön bana nerelerdesin
***
Ey benim dertli başım
Ey benim ekmek aşım
Ey benim can yoldaşım
Nerelerdesin
***
Ey benim dertli başım
Ey benim ekmek aşım
Ey benim can yoldaşım
Nerelerdesin
***
Yine duygularım dolu dizgin
Yine uykularım delik deşik
Nerelerdesin
***
Gökyüzü kızgın şimşekler çakar
Ay güneş tutulur kıyamet kopar
Nerelerdesin nerelerdesin ah
Hadi meleğim geri dön bana
***
Sevda çiçeğim geri dön bana
Sensiz hiç olmam sensiz yapamam
Nerelerdesin nerelerdesin
Geri dön bana nerelerdesin
***
Ey benim dertli başım
Ey benim ekmek aşım
Ey benim can yoldaşım
Nerelerdesin
***
Ey benim dertli başım
Ey benim ekmek aşım
Ey benim can yoldaşım
Nerelerdesin
***
Ey benim dertli başım
Ey benim ekmek aşım
Ey benim can yoldaşım
Nerelerdesin
-
Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde
Yollarımı şaşırdım hasretin izinde
Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde
Yollarımı şaşırdım hasretin izinde
***
Geceler sabahı bilmiyor sensiz
Gözümün yaşları dinmiyor sensiz
Yüreğim yanıyor, yanıyor sensiz
Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz
***
Yar yar, yar yar, yar yar
Mehtabım güneşim sen
Kalbimin tek eşi sen
Ayrılık ateşi sen
***
Yar yar, yar yar, yar yar
Mehtabım güneşim sen
Kalbimin sahibi sen
Ayrılık ateşi sen
***
Gözlerime hüzündür ayrılığın ateşi
Hasretinle kayboldu mutluluğun güneşi
Gözlerime hüzündür ayrılığın ateşi
Hasretinle kayboldu mutluluğun güneşi
***
Geceler sabahı bilmiyor sensiz
Gözümün yaşları dinmiyor sensiz
Yüreğim yanıyor, yanıyor sensiz
Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz
***
Yar yar, yar yar, yar yar
Mehtabım güneşim sen
Kalbimin sahibi sen
Ayrılık ateşim sen
***
Yar yar, yar yar, yar yar
Mehtabım güneşim sen
Kalbimin sahibi sen
Ayrılık ateşim sen
***
Yar yar, yar yar, yar yar
Mehtabım güneşim sen
Kalbimin sahibi sen
Ayrılık ateşim sen
***
Yar yar, yar yar, yar yar
Mehtabım güneşim sen
Kalbimin sahibi sen
Ayrılık ateşi sen
-
Gülen çehreleri sahte dostları
Aldana, aldana öğrendim artık
Gülen çehreleri sahte dostları
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Ne seven isterim ne vefalı bir dost
Aldana, aldana öğrendim artık
Ne seven isterim ne vefalı bir dost
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
***
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Kim bilir daha ne günler gelecek
Kim bilir bu gözler neler görecek
Kim bilir daha ne günler gelecek
Kim bilir bu gözler neler görecek
***
Aynadaki çehre en acı gerçek
Aldana, aldana öğrendim artık
Aynadaki çehre en acı gerçek
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
***
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
***
İyi günde her şey iyi oluyor
Kötü günde her şey kötü oluyor
Can ciğer olanlar artık olmuyor
Aldana, aldana öğrendim
Aldana, aldana öğrendim artık
Öğrendim artık
-
Bir aşkın sonu daha yine, çaresiz hasret
Bu benim yazgım olmuş, böyle geldi gidecek
Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni sen de terket
Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
***
Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın
Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın
Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni sen de terket
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
Terket, terket
***
Senden bana dağ gibi dertler, çileler kaldı
Zaten kaderim böyle yazılmış, ayrılık kardı
Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
***
Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın
Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın
Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni sen de terket
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
Terket, beni sen de terket
Terket, hadi, beni şimdi terket
Terket, beni sen de terket
Ne olursun terket
-
Gönlüm iflas etti aşk pazarında
Alıp satacağım bir şey kalmadı
İnancım da bitti umutlarım da
Dostum diyeceğim kimse kalmadı
***
Gönlüm iflas etti aşk pazarında
Alıp satacağım bir şey kalmadı
İnancım da bitti umutlarım da
Dostum diyeceğim kimse kalmadı
***
Issız bir köşeye serdim postumu
Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü
Unuttum düşmanı hem de dostumu
Alıp vereceğim kimse kalmadı
Dostum diyeceğim kimsem kalmadı
***
Issız bir köşeye serdim postumu
Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü
Unuttum düşmanı hem de dostumu
Alıp vereceğim kimse kalmadı
Dostum diyeceğim kimsem kalmadı
***
Bu dünya yıkılsa aldırmam artık
Bir taşı yerinden kaldırmam artık
Her türlü halini gördüm dünyanın
Daha göreceğim bir şey kalmadı
***
Bu dünya yıkılsa aldırmam artık
Bir taşı yerinden kaldırmam artık
Her türlü halini gördüm dünyanın
Daha göreceğim bir şey kalmadı
***
Issız bir köşeye serdim postumu
Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü
Unuttum düşmanı hem de dostumu
Alıp vereceğim kimse kalmadı
Dostum diyeceğim kimsem kalmadı
***
Issız bir köşeye serdim postumu
Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü
Unuttum düşmanı hem de dostumu
Alıp vereceğim kimse kalmadı
Dostum diyeceğim kimsem kalmadı
-
Asıl küreklere, ağır ağır çek
Uzak kıyılara götür, sandalcı
Asıl küreklere, ağır ağır çek
Uzak kıyılara götür, sandalcı
***
Yalnızım bu yerde, arayanım yok
Kimse bilmez gönül, hatır, sandalcı, sandalcı
Yalnızım bu yerde, arayanım yok
Kimse bilmez hatır, gönül, sandalcı, sandalcı
***
Gönlüm küreklerin ardınca yürür
Yavaşlama, durma, enginlere sür
Gönlüm küreklerin ardınca yürür
Yavaşlama, durma, enginlere sür
***
Ufkunda serildi koca bir ömür
Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı
Ufkunda serildi koca bir ömür
Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı
***
Gece ayaz ayaz çöktü, bak Ay'a
Bahtım perde perde döküldü suya
Gece ayaz ayaz çöktü, bak Ay'a
Bahtım perde perde döküldü suya
***
Kaderim elinde, karşı kıyıya
İster götür ister batır, sandalcı, sandalcı
Kaderim elinde, karşı kıyıya
İster götür ister batır, sandalcı, sandalcı
***
Gönlüm küreklerin ardınca yürür
Yavaşlama, durma, enginlere sür
Gönlüm küreklerin ardınca yürür
Yavaşlama, durma, enginlere sür
***
Ufkunda serildi koca bir ömür
Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı
Ufkunda serildi koca bir ömür
Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı
-
Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm
Nasıl yaşayayım? Bana yol göster
Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm
Nasıl yaşayayım? Bana yol göster
***
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
***
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
***
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl sabredeyim? Bana yol göster
***
Aşkına her zaman canım dediğim
Bir an görmeyince çok özlediğim
Aşkına her zaman canım dediğim
Bir an görmeyince çok özlediğim
***
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl sabredeyim? Bana yol göster
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl sabredeyim? Bana yol göste
***
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
***
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl sabredeyim? Bana yol göster