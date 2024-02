Sev Bir Daha Yemyeşil gözlerinle Bak bir daha, bir daha Sevmekten korkma sakın Sev bir daha, bir daha *** Yemyeşil gözlerinle Bak bir daha, bir daha Sevmekten korkma sakın Sev bir daha, bir daha *** Gözlerini cennet et Çağır beni davet et Al kalbine hapis et Sev bir daha, bir daha *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha (Sev bir daha, bir daha) *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha Sev bir daha, bir daha *** Bırakıp gitme beni Kal bir daha, bir daha Kalbimin yarasını Sar bir daha, bir daha *** Bırakıp gitme beni Kal bir daha, bir daha Kalbimin yarasını Sar bir daha, bir daha *** Gözlerini cennet et Çağır beni davet et Al kalbine hapis et Sev bir daha, bir daha *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha (Sev bir daha, bir daha) *** Ne kin duy ne nefret et Sev bir daha, bir daha Sev bir daha, bir daha

Ah Bir Ataş Ver Ah, bir ataş ver, cigaramı yakayım Sen sallan gel, ben boyuna bakayım *** Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur efelerin yüreği *** Ah, vur ataşı gavur sinem ko yansın Arkadaşlar uykulardan uyansın *** Uzun olur gemilerin direği Ah çatal olur efelerin yüreği Ah, yanık olur efelerin yüreği

And İçelim Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Gel, gel yalnız bir şartım var Gururunu nefretini geldiğin yerde bırak Sev, sev yalnız bir şartım var Canına benden başka yoldaş olmasın Ayrılık hançeri bizi vurmasın İçelim, içelim, içelim aşkın şarabını Kendimizden geçelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim *** Hadi içelim aşkın şarabını meşk edelim Yemin edelim ayrılmak yok diye and içelim Terk etmek yok and içelim And içelim

Ateşten Gömlek Aklımı başımdan aldın biranda Bir tanem yanmamak ne mümkün sana Aklımı başımdan aldın biranda Bir tanem yanmamak ne mümkün sana *** Bilmezdim ne zormuş sevdaya düşmek Yar seni sevmek ateşten gömlek Bilmezdim ne zormuş sevdaya düşmek Yar seni sevmek ateşten gömlek *** Sımsıkı sar beni dizlerime yat Bir çiçek al hadi saçlarıma tak Bir öpüp bir kokla mahşere kadar Al götür al beni yüreğine kat *** Sımsıkı sar beni dizlerime yat Bir çiçek al hadi saçlarıma tak Bir öpüp bir kokla mahşere kadar Al götür al beni yüreğine kat *** Kaybedip kendimi o gözlerinde Baharı seninle kucakladım ben Kaybedip kendimi o gözlerinde Baharı seninle kucakladım ben *** Bu ne zor dertmiş sevdaya düşmek Yar seni sevmek ateşten gömlek Bu ne zor dertmiş sevdaya düşmek Yar seni sevmek ateşten gömlek *** Sımsıkı sar beni dizlerime yat Bir çiçek al hadi saçlarıma tak Bir öpüp bir kokla mahşere kadar Al götür al beni yüreğine kat *** Sımsıkı sar beni dizlerime yat Bir çiçek al hadi saçlarıma tak Bir öpüp bir kokla mahşere kadar Al götür al beni yüreğine kat *** Sımsıkı sar beni dizlerime yat Bir çiçek al hadi saçlarıma tak Bir öpüp bir kokla mahşere kadar Al götür al beni yüreğine kat

Bugünlerde Bugünlerde bugünlerde ah Yüzüm gülmez bugünlerde Yaram derin içerimde Dermansızım bugünlerde *** Kalem kaşlım bahar gözlüm Yüreğimde sevdan gizli Kalem kaşlım bahar gözlüm Yüreğimde sevdan gizli *** Aşka düştüm derbederim Huzursuzum bugünlerde Aşka düştüm derbederim Huzursuzum bugünlerde *** Uzaklardan bakma öyle Gel yanıma sarıl bana Uzaklardan bakma öyle Gel yanıma sarıl bana *** Gönlüm doysun yârim sana Efkârlıyım bugünlerde Gönlüm doysun yârim sana Efkârlıyım bugünlerde *** Kalem kaşlım bahar gözlüm Yüreğimde sevdan gizli Kalem kaşlım bahar gözlüm, ah Yüreğimde sevdan gizli *** Aşka düştüm derbederim Huzursuzum bugünlerde Aşka düştüm derbederim Huzursuzum bugünlerde...

Canım Benim Hani gözün benden başkasını görmezdi Hani benden başkasını sevemezdi Hani dünya bensiz bir an bile çekilmezdi Şimdi diyorsun ki söyleyen gitti *** Sözlerin bir anlık öfkeyse anlarım Aşkta gurur olmaz söylemedin sayarım Niyetin sabrımı denemekse anlarım Beni terk edip gitmekse yanarım *** Canım benim canım benim Cananım İlk aşkımsın sana hayranım Canım benim canım benim Cananım Bir değil bin ömrüm olsa Yine de ben sana hayranım Canım benim cananım *** Hani gözün benden başkasını görmezdi Hani benden başkasını sevemezdi Hani dünya bensiz bir an bile çekilmezdi Şimdi diyorsun ki söyleyen gitti *** Sözlerin bir anlık öfkeyse anlarım Aşkta gurur olmaz söylemedin sayarım Niyetin sabrımı denemekse anlarım Beni terk edip gitmekse yanarım *** Canım benim canım benim Cananım İlk aşkımsın sana hayranım Canım benim canım benim Cananım Bir değil bin ömrüm olsa Yine de ben sana hayranım *** İlk aşkımsın sana hayranım Canım benim canım benim Cananım Bir değil bin ömrüm olsa Yine de ben sana hayranım

Cemrem Cemrem buralardan gittin gideli Hasretini giydim dağlarda gezdim Gittiğinden beri şuram yanıyor Acıya çileye derde mimlendim *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Cemrem ben sensizken aklımdan oldum Dişlerimi sıktım elimi ovdum Dosta küskün etti hasretin beni Başımı devirdim de yasa büründüm *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Her nereye baksam sen orada oldun Dağ bayır demedim dolandım durdum Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm *** Ey kaşına gözüne kurban olduğum Gözyaşımda bile resmini gördüm

Keje Ben dağ başlarında boynu bükük bir gülüm Yıllarca toprağıma yağmurlar yağmasa da Kurusa çiçeklerim, dökülse ayaklar altına Hatta çiğnense de, yine seni bekleyeceğim Adım Keje, soyadım Ateş *** Sende mi yoksa bende mi? Bülbülde mi suç, gülde mi? Sende mi yoksa bende mi? Bülbülde mi suç, gülde mi? *** Gönlüme yazdım ben seni Belalımsın, benim dermanım Belalımsın, benim dermanım *** Adım Keje, soyadım Ateş Senden olur ancak bana eş Ya beni sev, ya da öldür, git Ayrılamam, benim dermanım *** Aman Keje, gel de ayrılma, ay Beni öksüz öksüz bırakma Gideceksen, beni de yakma Ayrılamam, benim yiğidim *** Dumanlı dağların yiğidi Ah, nedir bu sevdanın bedeli? Dumanlı dağların yiğidi Ah, nedir bu sevdanın bedeli? *** Diyarbekir, Muş mu demeli? Nerelisen, benim dermanım? Nerelisen, benim dermanım? *** Aman Keje, gel de ayrılma, ah Beni boynu bükük bırakma Gideceksen, beni de yakma Ayrılamam, benim dermanım *** Ah adım Keje, soyadım Ateş, ay Senden olur ancak bana eş Ya beni sev, ya da beni üzer Ayrılamam, benim dermanım *** Ah aman Keje, gel de ayrılma, ah Beni boynu bükük bırakma Gideceksen, beni de yakma Ayrılamam, benim yiğidim

Laz Ali Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmiyelum cezalisun, cezali Cezalisun, cezali *** Eşimdin, yoldaşımdın Ekmeğimdin, aşımdın Yeminimiz var idi Kader arkadaşımdın *** Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali Ay, cezalisun cezali *** Oy, laz Ali, laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmiyelum, cezalisun, cezali Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali Ay, cezalisun cezali *** Herkes köprüden geçer Laz Ali sudan geçer Şeytan tüyü var onda Kızlar hep onu seçer *** Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali Ay, cezalisun cezali *** Oy, laz Ali, laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali Ay, cezalisun cezali *** Ser verir, sır vermezsin Kimseye baş eğmezsin Burnun boyundan uzun Sana nazar değmesin *** Oy, oy laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali Ay, cezalisun cezali *** Oy, laz Ali, laz Ali, dertlerumi yaz Ali Daha görüşmeyelum, cezalisun, cezali Ay, cezalisun cezali, cezalisun cezali Uy, cezalisun cezali

Leylim Yar Rüzgar olsam saçını Ben dağıtsam leylim yar Yaş olsam yanağını Ben ıslatsam leylim yar *** Rüzgar olsam saçını Ben dağıtsam leylim yar Yaş olsam yanağını Ben ıslatsam leylim yar *** Nefes olsam yel olsam Sinemdeki ter olsam Ilık ılık teninde Ben dolaşsam ah leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar *** Nefes olsam yel olsam Sinemdeki ter olsam Ilık ılık teninde Ben dolaşsam ah leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar *** Sevdan biraz dinerdi Hasret baştan giderdi Bahçendeki gülleri Ben toplasam leylim yar *** Sevdan biraz dinerdi Hasret baştan giderdi Bahçendeki gülleri Ben toplasam leylim yar *** Ateşinle kor olsam İçindeki kan olsam Üşüyen bedenini Ben ısıtsam leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar *** Ateşinle kor olsam İçindeki kan olsam Üşüyen bedenini Ben ısıtsam leylim yar Leylim yar, leylim yar, leylim yar, leylim yar

Sen Gelmez Oldun Biz bu son baharda buluşacaktık Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun Biz bu son baharda buluşacaktık Bahar geldi geçti ah, sen gelmez oldun *** Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun *** Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Ah, gözlerim yolda beklerim hâlâ, sen gelmez oldun *** Demiştin, kapına gelirim diye Kulağım kapıda ah, ses vermez oldun Demiştin, kapına gelirim diye Kulağım kapıda ah, ses vermez oldun *** Boş yere mi yemin ettik ikimiz? Kuşlar geldi göçtü, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun *** Boş yere mi yemin ettik ikimiz? Kuşlar geldi göçtü, sen gelmez oldun Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun, sen gelmez oldun Yârim, gözlerim yolda beklerim hâlâ, sen gelmez oldun Gözlerim yolda beklerim hâlâ, sen gelmez oldun

Yaz Günü Nice sevdalardan sıyrıldım geldim Bir tek seni sevdim, bir sana yandım Bir tek seni sevdim, bir sana yandım A yâr a yâr, a yâr a yâr, a yâr a yâr, ay *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin? *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin? *** Gurbet eli mesken tutturan sensin Elden ele atıp yandıran sensin Elden ele atıp yandıran sensin A yâr a yâr, a yâr a yâr, a yâr a yâr, ay *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları *** Açan yâr sen değil misin, hey? Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin? *** Beni böyle sevdalara atan sen Aşkın ile yanıp küle dönen ben Aşkın ile yanıp küle dönen ben A yâr a yâr, a yâr a yâr, a yâr a yâr, ay *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin? *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin? *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin? *** Yaz gününde ataşları Kış gününde doluları Bu başıma belaları Açan yâr sen değil misin?

Yolumuz Gurbete Düştü Yolumuz gurbete düştü Hazin hazin ağlar gönül Yolumuz gurbete düştü Hazin hazin ağlar gönül *** Araya hasretlik girdi Dertli dertli ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül Dertli dertli ağlar gönül *** Araya hasretlik girdi Dertli dertli ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül Dertli dertli ağlar gönül *** Beyhaniyem budur halim Yârden ayrı düştü yolum Beyhaniyem budur halim Yârden ayrı düştü yolum *** Bu ayrılık bize ölüm Dertli dertli ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül Dertli dertli ağlar gönül *** Bu ayrılık bize ölüm Dertli dertli ağlar gönül Hazin hazin ağlar gönül Of dertli dertli ağlar gönül