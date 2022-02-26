Sevda Yüklü Kervanlar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sevda Yüklü Kervanlar
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Sevda yüklü kervanlar
Senin kapından geçer
Aşk şarabın içenler
Senin derdine düşer
Aşk şarabın içenler
Senin derdine düşer
***
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Aşkın söyletir beni
Feryat, feryat
Dilin söyletir beni
Feryat, feryat
***
Aşkın ne zor şey imiş
Düşmeden bilemedim
Eller erdi murada
Ben murada ermedim
Eller erdi murada
Ben murada ermedim
***
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Aşkın söyletir beni
Feryat, feryat
Dilin söyletir beni
Feryat, feryat
***
Aşkın söyletir beni
Feryat, feryat
***
Ey merhametsiz kadın
Sen kimseye aşık olamazsın, amman, aman
Olsan da kendine, benim gibi sadık bulamazsın
Olsan da, benim gibi kendine sadık bulamazsın
Amman, aman