-
Sevda yüklü kervanlar
Senin kapından geçer
Aşk şarabı içenler
Senin derdine düşer
Aşk şarabı içenler
Senin derdine düşer
***
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Aşkın söyletir beni
Feryat, feryat
Dilin söyletir beni
Feryat, feryat
***
Aşkın ne zor şey imiş
Düşmeden bilemedim
Eller erdi murada
Ben murada ermedim
Eller erdi murada
Ben murada ermedim
***
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Bu han garip yatağı
Bülbül derdim ortağı
Aşkın söyletir beni
Feryat, feryat
Dilin söyletir beni
Feryat, feryat
***
Aşkın söyletir beni
Feryat, feryat
***
Ey merhametsiz kadın
Sen kimseye aşık olamazsın, amman, aman
Olsan da kendine, benim gibi sadık bulamazsın
Olsan da, benim gibi kendine sadık bulamazsın
Amman, aman
-
Bu günde geçti senden uzakta
Umutlar ektim senle yarınlarıma
O şarkıyı duymak acı veriyor
Sessiz çığlıklar düşüyor dudaklarıma
***
Yanlış zamanlarda yaşadık
Yanlış oyunları oynadık
Razıyım yasak aşkın günahlarına
***
Yanarım ah, ben yanarım
Seni her yerde ararım
Gün olur düşlere dalarım
Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım
***
Yanarım ah, ben yanarım
Seni her yerde ararım
Gün olur düşlere dalarım
Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım
***
Son damla düştü satırlarıma
Zincir vuruldu sensiz umutlarıma
Alışmak imkansız sensiz resimlere
Bir dua olsun bu şarkı tüm sevenlere
***
Yanlış zamanlarda yaşadık
Yanlış oyunları oynadık
Razıyım yasak aşkın günahlarına
***
Yanarım ah, ben yanarım
Seni her yerde ararım
Gün olur düşlere dalarım
Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım
***
Yanarım ah, ben yanarım
Seni her yerde ararım
Gün olur düşlere dalarım
Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım
***
Yanarım ah, ben yanarım
Seni her yerde ararım
Gün olur düşlere dalarım
Susarım aşkına yanarım ah, sana yanarım
-
Nerde o günler, dostlarım nerde?
Ne hale düştük tanrım kaderden gelenlerle
Sandım ki hayat gider böyle ümitle
Kimsem kalmadı dert kar oldu hep bende
***
Sevdim diye nelere katlandım
Hayat güzeldir diye aldandım
Sevdim diye nelere katlandım
Hayat güzeldir diye aldandım
***
Sanki başka bir dünyada
Yaşadım ömrümce aldatıldım
Neydi sebep, sevilip sevmek mi?
Bomboş ümitle ömrümce beklemek mi?
***
Nerde o günler, dostlarım nerde?
Ne hale düştüm tanrım kaderden gelenlerle
Sandım ki hayat gider, böyle ümitle
Kimsem kalmadı efkar oldum hep bende
***
Sevdim diye nelere katlandım
Hayat güzeldir diye aldandım
Sevdim diye nelere katlandım
Hayat güzeldir diye aldandım
***
Sanki başka bir dünyada
Yaşadım ömrümce aldatıldım
Neydi sebep, sevilip sevmek mi?
Bomboş ümitle ömrümce beklemek mi?
***
Nerde o günler, dostlarım nerde?
Ne hale düştüm tanrım kaderden gelenlerle
Sandım ki hayat gider, böyle ümitle
Kimsem kalmadı efkar oldum hep bende
-
Hayret nasıl geçti seneler unutamadım
Sevdim seni delicesine kavuşamadım
Sensiz zehir oldu geceler uyuyamadım
***
Gün senle başladı dün senle bitti
Dert senle başladı aşk senle gitti
***
Yetti bu hasretin canıma yetti
Bir gün bile sensiz yaşayamadım
***
Bir ömür beklesem de
Bana hiç dönmesen de
Sevsen de, sevmesen de
Umudum aşkım sende
***
Sevsen de, sevmesen de
Umudum aşkım sende
***
Hayret nasıl geçti seneler unutamadım
Sevdim seni delicesine kavuşamadım
Sensiz zehir oldu geceler uyuyamadım
***
Gün senle başladı dün senle bitti
Dert senle başladı aşk senle gitti
***
Yetti bu hasretin canıma yetti
Bir gün bile sensiz yaşayamadım
***
Bir ömür beklesem de
Bana hiç dönmesen de
Sevsen de, sevmesen de
Umudum aşkım sende
***
Sevsen de, sevmesen de
Umudum aşkım sende
-
Kederliyim içiyorum gözyaşımı sile sile
Kederliyim içiyorum gözyaşımı sile sile
İçimdeki bu acıyı çekiyorum bile bile
***
Ağlayan gözlere değil ağlatan kalbine sor
Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor
Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor
***
Hasret kaldım özlüyorum dön bana sen bekliyorum
Hasret kaldım özlüyorum dön bana sen bekliyorum
Bu yazıyı ben yazmadım talihime küsüyorum
***
Ağlayan gözlere değil ağlatan kalbine sor
Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor
Boşalan kadehe değil sarhoş eden aşka sor
-
Yüreğimde hаsret, özlem vаrken
Ben sensiz аşkı yаşаrken nаsıl gülerim?
Bekle bekle dinmez аcı, hаsretin gün bаşlаngıcı
Nаsıl çekeyim?
***
Seni deli gibi sevmek vаrken
Senden аyrı her gece ben
Yаnıyor, аğlıyorum
Geceler, geceler, sensin geceler
***
Yetti аrtık аyrılık zor, hаsreti sen gel bаnа sor
Sevmek beni bu kаdаr mı sor?
Yollаrındа engel mi vаr, gelemedin bir türlü yâr
Beklemekle gelip geçti, bekler mi yıllаr?
***
Yüreğimde hаsret, özlem vаrken
Ben sensiz аşkı yаşаrken nаsıl gülerim?
Bekle bekle dinmez аcı, hаsretin gün bаşlаngıcı
Nаsıl çekeyim?
***
Seni deli gibi sevmek vаrken
Senden аyrı her gece ben
Yаnıyor, аğlıyorum
Geceler, geceler, sensin geceler
***
Yetti аrtık аyrılık zor, hаsreti sen gel bаnа sor
Sevmek beni bu kаdаr mı sor?
Yollаrındа engel mi vаr, gelemedin bir türlü yâr
Beklemekle gelip geçti, bekler mi yıllаr?
-
El ele ver gidek Feruzhanaya
El ele ver gidek Feruzhanaya
Kurban olam seni de doğuran anaya
Kurban olam seni de doğuran anaya
Seni doğurdu başımı saldı belaya
Seni doğurdu başımı saldı belaya
***
Yeni duydum sevdalısan sevdalı
Bu gönlümün sultanısan sultanı
Yeni duydum sevdalısan sevdalı
Bu gönlümün sultanısan sultanı
***
Ne durursun yar karşımda ay gibi
Ne durursun yar karşımda ay gibi
Yanakları elma gibi nar gibi
Yanakları elma gibi nar gibi
Gel sarılak ikimiz bir can gibi
Gel sarılak ikimiz bir can gibi
***
Yeni duydum sevdalısan sevdalı
Bu gönlümün sultanısan sultanı
Yeni duydum sevdalısan sevdalı
Bu gönlümün sultanısan sultanı
-
Valla kardaş koyunlar kuzu yanında
Valla kardaş yaralar sızı yanında canım canım canım
Valla ben seni nerde buldum
Valla yavrum her gönül arzulayanında canım canım canım canım
***
Aman ne neyle ne neyle
Gel bizim eve de şıvan eyle
Ah anlıma yazılmış canım
Kaderim böyle
Ah anlıma yazılmış canım
Kaderim böyle
***
Valla kardaş güle düştüm
Gölgeden güle düştüm canım canım
Valla felek çarkın kırılsın aman aman
Valla dediğin hale düştüm
***
Aman ne neyle ne neyle ne neyle
Gel bizim eve de şıvan eyle
Ah anlıma yazılmış canım canım canım
Kaderim böyle
Ah anlıma yazılmış canım canım
Kaderim böyle