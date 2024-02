Sevdiğim Sensin Kolay değil artık seni unutmak Baktığım gördüğüm duyduğum sensin Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sensizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Şimdi ben acılar ülkesindeyim Yolcusuz yolları beklemekteyim Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sensizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin

Vefasız Alem Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler Sevilmek istiyorsan canını ver dediler Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler Sevilmek istiyorsan canını ver dediler *** Şu vefasız alemin herşeyine darıldım Akan gözyaşlarını elinle sil dediler Şu vefasız alemin herşeyine darıldım Akan gözyaşlarını elinle sil dediler *** En büyük şanssızlığı en büyük haksızlığı Bir ömür yanlızlığı bana reva gördüler En büyük şanssızlığı en büyük haksızlığı Bir ömür yanlızlığı bana reva gördüler *** Şu vefasız alemin herşeyine darıldım Akan gözyaşlarını elinle sil dediler Şu vefasız alemin herşeyine darıldım Akan gözyaşlarını elinle sil dediler *** Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler Sevilmek istiyorsan canını ver dediler Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler Sevilmek istiyorsan canını ver dediler

Tanrım Beni Yaratmasaydın Doğduğumdan beri dertle doluyum Gülmüyor gözlerim garip bir kulum Doğduğumdan beri dertle doluyum Gülmüyor gözlerim garip bir kulum *** Yoksa bu dünyada ben fazla mıyım? Tanrı'm beni keşke yaratmasaydın Yoksa bu dünyada ben fazla mıyım? Tanrı'm beni keşke yaratmasaydın *** Gelen vurur, giden vurur Felek yerden yere vurur Gelen vurur, giden vurur Felek yerden yere vurur *** Ne kara talihim varmış Allah'ını seven vurur Ne kara talihim varmış Allah'ını seven vurur *** Yerlere yıkıldım kimse tutmadı İtilip kakıldım kimse bakmadı Yerlere yıkıldım kimse tutmadı İtilip kakıldım kimse bakmadı *** Garip kulun mutluluğu hiç mi hiç tatmadı Tanrım beni keşke yaratmasaydın Garip kulun mutluluğu hiç mi hiç tatmadı Tanrım beni keşke yaratmasaydın *** Gelen vurur, giden vurur Felek yerden yere vurur Gelen vurur, giden vurur Felek yerden yere vurur *** Ne kara talihim varmış Allah'ını seven vurur Ne kara talihim varmış Allah'ını seven vurur

Sabrım Ağlıyor Ümit le yaşadım bunca zamanı Görmedim dünyada huzur bulanı Bitmedi hayatın acı romanı Gözlerim susuyor kalbim ağlıyor Görmedim dünyada huzur bulanı Gözlerim ağlıyor kalbim ağlıyor Ellerin derdine sabrım ağlıyor *** Gönüller hasretle muhtaç sevmeye Dilimiz varmıyor sabret demeye Kader şans vermiyor biraz gülmeye Yüreğim susuyor sabrım ağlıyor, sabrım ağlıyor Elllerin derdine sabrım ağlıyor Gözlerim susuyor sabrım ağlıyor *** Acıyla kederle sardım yaramı Beklerim huzurla açtı aramı Bitmiyor ömrümün acı dıramı Gözlerim susuyor kalbim ağlıyor Dertlerim huzurla açtı aramı Gözlerim susuyor kalbim ağlıyor Ellerin derdine sabrım ağlıyor *** Gönüller hasretle muhtaç sevmeye Dilimiz varmıyor sabret demeye Kader şans vermiyor biraz gülmeye Yüreğim susuyor sabrım ağlıyor, sabrım ağlıyor Elllerin derdine sabrım ağlıyor Gözlerim susuyor sabrım ağlıyor

Hilebaz O kadar güzelsin ki mümkün değil bakmamak O kadar güzelsin ki mümkün değil kanmamak Sözlerin aşk tuzağı gülüşünse can yakar Gönlün aşk cehennemi gözlerinse sahtekar Sen aşkı hiçe sayan Taş kalplinin birisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin *** Sen aşkı hiçe sayan Taş kalplinin birisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin *** Aşk sence bir kumardır sevilmekse şımarmak Aşk sence bir kuraldır anlamı ise aldatmak Seni seven kahrolur ömrüne çile saçar Seni seven çıldırır başına bela açar Sen aşkı hiçe sayan Taş kalplinin birisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin *** Sen aşkı hiçe sayan Taş kalplinin birisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin Sen aşka hile katan Hilebazın tekisin

Yuvasız Kuş Yuvası olan bir kuş Hiç yuvadan uçar mı O yuvasız kuş olan Benim işte arkadaş Yuvası olan bir kuş Hiç yuvadan uçar mı O yuvasız kuş olan Benim işte arkadaş *** Dertsiz olan bir insan Gece gündüz içer mi Dertsiz olan bir insan Gece gündüz içer mi Gece gündüz derdimden İçiyorum arkadaş Gece gündüz derdimden İçiyorum arkadaş *** Dertsiz olan bir insan Gece gündüz içer mi Dertsiz olan bir insan Gece gündüz içer mi Gece gündüz derdimden İçiyorum arkadaş Gece gündüz derdimden İçiyorum arkadaş *** İnsan sever severde Sevdiğinden kaçar mı Bütün insanlardan Kaçıyorum arkadaş İnsan sever severde Sevdiğinden kaçar mı Bütün insanlardan Kaçıyorum arkadaş *** İnsan durup dururken Canından vazgeçer mi İnsan durup dururken Canından vazgeçer mi Birgün evvel ölmek İstiyorum arkadaş Birgün evvel ölmek İstiyorum arkadaş *** İnsan durup dururken Canından vazgeçer mi İnsan durup dururken Canından vazgeçer mi Birgün evvel ölmek İstiyorum arkadaş Birgün evvel ölmek İstiyorum arkadaş *** Bir gülün meftunuyum âlem onun divanesi aman, aman Öyle bir yâr sevdimki annesinin bir tanesi aman, aman Öyle bir yâr sevdimki annesinin bir tanesi aman, aman

Nerdesiniz Sevdiklerim, taptıklarım Başıma taç yaptıklarım Gözüm gibi baktıklarım Ner'desiniz, ner'desiniz? Gözüm gibi baktıklarım Ner'desiniz, ner'desiniz? *** Sizler bende ümittiniz Yaşantıma sebeptiniz Neden beni terk ettiniz? Ner'desiniz, ner'desiniz? Neden beni terk ettiniz? Yaşantıma sebeptiniz Ner'desiniz, ner'desiniz? Neden beni terk ettiniz? *** Sevgilime dost olanlar Var günümde var olanlar Dar günümde kaybolanlar Ner'desiniz, ner'desiniz? Dar günümde kaybolanlar Ner'desiniz, ner'desiniz? *** Sizler bende ümittiniz Yaşantıma sebeptiniz Neden beni terk ettiniz? Ner'desiniz, ner'desiniz? Neden beni terk ettiniz? Yaşantıma sebeptiniz Ner'desiniz, ner'desiniz? Neden beni, ah, terk ettiniz?

Sebebim O Yar Oldu Sebebim o yâr oldu mekanım diyâr oldu Anlattım anlamadı ellere o yâr oldu Anlattım anlamadı ellere o yâr oldu *** El aman amam kesildi bende güman El aman amam kesildi bende güman Bu ne zalim yâr imiş le ley Ne din bilir ne iman Bu ne zalim yâr imiş le ley Ne din bilir ne iman *** Beni yakan yâr oldu derdi bana kar oldu Zalim senin yüzünden dünya bana dar oldu Zalim senin yüzünden dünya bana dar oldu *** El aman amam kesildi bende güman El aman amam kesildi bende güman Bu ne zalim yâr imiş le ley Ne din bilir ne iman Bu ne zalim yâr imiş le ley Ne din bilir ne iman

Nebile Ah Nebile, ne bileyim? Ah Nebile'm, ne bileyim? Öl de yolunda öleyim *** Aşkına esir köleyim Sensin benim tek dileğim Öl de yolunda öleyim *** Ah Nebile, ne bileydim? Keşke uğrunda öleydim Ah Nebile, ne bileydim? Keşke uğrunda öleydim *** Yanağında gözyaşı varmış Dudaklarımla sileydim Yanağında gözyaşı varmış Keşke kalbimle sileydim *** Kalbimdesin, kalbimdesin Kalbimin sahibi sensin Kalbimdesin, ruhumdasın Kalbimin sahibi sensin *** Ah Nebile, ne bileydim? Keşke yanında kalaydım Ah Nebile'm, ne bileydim? Keşke yanında kalaydım *** Senin ile ağlayaydım Senin ile güleydim *** Kalbimdesin, kalbimdesin Kalbimin sahibi sensin Kalbimdesin, kalbimdesin Kalbimin sahibi sensin Kalbimdesin, kalbimdesin Kalbimin sahibi sensin