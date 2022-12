Kolay değil seni unutmak Baktığım gördüğüm duyduğum sensin Senin hayalinle yaşarım her an Baktığım gördüğüm sevdiğim sensin *** Martılar ismini gelir fısıldar Sahilde sessizlik benimle ağlar Her tarafta senden bir hatıra var Baktığım gördüğüm duyduğum sensin *** Şimdi ben acılar ülkesindeyim Yolcusuz yolları beklemekteyim Çaresizce seni özlemekteyim Baktığım gördüğüm duyduğum sensin