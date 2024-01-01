Sevdiğimin Kurbanıyım Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sevdiğimin Kurbanıyım
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Aşk yolunda kaybolmuşum
Çıkar yolum yok benim
Sevdiğimin kurbanıyım
Buymuş benim kaderim
***
Sevmemek elde olsa sever miydim?
Aşk denilen ateşte yanar mıydım?
Sevmemek elde olsa sever miydim?
Aşk denilen ateşte yanar mıydım?
***
İsyan etmek içten değil
Ömrüme acıyorum
Ümidim yok, yok, yok, yok yarına
Her gün çile çekiyorum
***
Ne günahım vardı benim?
Seni sevmekten başka
Bile bile ömür verdim
Sonu olmayan aşka
***
Sevmemek elde olsa sever miydim?
Aşk denilen ateşte yanar mıydım?
Sevmemek elde olsa sever miydim?
Aşk denilen ateşte yanar mıydım?
***
İsyan etmek içten değil
Ömrüme acıyorum
Ümidim yok, yok, yok, yok yarına
Ömrüme acıyorum