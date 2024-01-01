Aşk yolunda kaybolmuşum Çıkar yolum yok benim Sevdiğimin kurbanıyım Buymuş benim kaderim *** Sevmemek elde olsa sever miydim? Aşk denilen ateşte yanar mıydım? Sevmemek elde olsa sever miydim? Aşk denilen ateşte yanar mıydım? *** İsyan etmek içten değil Ömrüme acıyorum Ümidim yok, yok, yok, yok yarına Her gün çile çekiyorum *** Ne günahım vardı benim? Seni sevmekten başka Bile bile ömür verdim Sonu olmayan aşka *** Sevmemek elde olsa sever miydim? Aşk denilen ateşte yanar mıydım? Sevmemek elde olsa sever miydim? Aşk denilen ateşte yanar mıydım? *** İsyan etmek içten değil Ömrüme acıyorum Ümidim yok, yok, yok, yok yarına Ömrüme acıyorum