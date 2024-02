Duydum ki vefasız, incinip küsmüş Kırılsa ne yazar kırılmasa ne Duydum ki vefasız, incinip küsmüş Kırılsa ne yazar kırılmasa ne *** Bir selam yollardı, onu da kesmiş Darılsa ne yazar, darılmasa ne Bir selam yollardı, onu da kesmiş Darılsa ne yazar, darılmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım Alem'e ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Benden uzak olsun ersin murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına Benden uzak olsun ersin murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına *** Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım Alem'e ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım *** Benden uzak olsun ersin murada Dilerim sultanlar çıksın bahtına Layık olmadığı gönül tahtına Kurulsa ne yazar kurulmasa ne *** Ben keder üretir dert yaratırım Alem'e ibrettir her bir satırım Kırk yılın başında halim hatırım Sorulsa ne yazar sorulmasa ne Sorulsa ne yazar sorulmasa ne *** Sorulsa ne yazar sorulmasa ne