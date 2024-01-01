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7/24 Dinle Vay Canım

Vay Canım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Vay Canım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Vay Canım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vay Canım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Vay Canım

  • Seversen Aliyi

  • Elveda Meyhaneci

  • Bakma Bana Öyle

  • Vay Canım Vay

  • Ağlamaklıyım

  • İyi Olacak

  • Çoban

  • Bir Tel Çektim Mardinden

  • Nartanem Nurtanem

  • Altın Hızma

  • Urfa Divanı

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