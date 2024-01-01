-
Çeke, çeke ben bu dertten ölürüm
Seversen Ali'yi değme yarama
Ali'nin yoluna serim veririm
Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama
Ali'nin yoluna serim veririm
Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama
***
Ali'nin yarası yar yarasıdır
***
Buna merhem kar eylemez dil yarasıdır
Ali'yi sevmeyen Hakk'ın nesidir
Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama
Ali'yi sevmeyen Hakk'ın nesidir
Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama
***
Pir Sultan Abdal'ım deftere yazar
***
Hilebaz yar ile olur mu pazar
Pir merhem çalmazsa yaralar azar
Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama
Pir merhem çalmazsa yaralar azar
Seversen Ali'yi değme yarama, değme yarama
-
Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum
Elveda meyhaneci, artık kalamıyorum
Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
***
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
***
Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum
Ne yerde ne gökteyim, garip bir seferdeyim
Aşık mıyım ben neyim, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
***
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
***
Çölde serab ah, kalp de serab
Beni mecnun gibi çöllere salan serabımdın ah, ah, ah
Serabımdın, serabımdın
Serabımdın, serabımdın
***
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
Aynı kadeh aynı mey, bir tat alamıyorum
Ya Rabbi bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum
-
Bakma bana öyle bakma
Bir bakışta tanıyamazsın beni
Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini
Göremezsin göremezsin
Hırçın hırçın akan nehirleri
Serin serin süzülen berak suları göremezsin
Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin
Sezemezsin
***
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
***
Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma
Birde senden hasret gelmesin bana
***
Bakma bana öyle bakma
Bir bakışta tanıyamazsın beni
Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini
Göremezsin göremezsin
Hırçın hırçın akan nehirleri
Serin serin süzülen berak suları göremezsin
Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin
Sezemezsin
***
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
***
Birde senden hasret gelmesin bana
Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma
Birde senden hasret gelmesin bana
Bakma bana öyle bakma
Bir bakışta tanıyamazsın beni
Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini
Göremezsin
***
Hırçın hırçın akan nehirleri
Serin serin süzülen berak suları göremezsin
Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin
Hasret yollarında geçerken ömrüm
Birde senden hasret gelmesin bana
Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda
Birde senden hasret gelmesin bana
Kader zorlasada almam alamam seni hayatıma
Birde senden hasret gelmesin bana
-
Nasıl bir sevdaya düştük
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay, vay
***
Bir zalim eline düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Bir zalim eline düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Beni içerden vursalar
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay, vay
***
Üzülmem dillere düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Üzülmem dillere düştüm
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Ateş düştü içerime
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay, vay
***
Neler ettiler gönlüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Neler ettiler gönlüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Ben seni böyle bir sevdim
Vay canım vay, vay canım vay
Vay canım vay, vay
***
Götürdün beni ömrüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
***
Götürdün beni ömrüme
Vay canım vay, vay canım vay
Vay ömrüm vay, vay
-
Bu ayrılık beni derinden vurdu
Acılar içinde ağlamaklıyım
Umutlarım uzak diyara göçtü
Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım
Çıkmazlara düştüm ağlamaklıyım
***
Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor
Yıllar geçti hala çilem bitmiyor
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
***
Avunurum senin hayallerinle
Mutlu olurum belki günün birinde
Bana bıraktığın zor günlerimle
Boğuşur yüreğim ağlamaklıyım
Çaresiz yüreğim ağlamaklıyım
***
Yaralı şu gönlüm yüzüm gülmüyor
Yıllar geçti hala çilem bitmiyor
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
Hasretin dünyamı yakıp yıkıyor
Hicranlar içinde ağlamaklıyım
-
Usanmadan bu hasreti çekerim
Bütün olanlara göğüs gererim
Usanmadan bu hasreti çekerim
Bütün olanlara göğüs gererim
Yeter ki biz bizi candan sevelim
Sevgilim, sonumuz iyi olacak
***
Yeter ki biz bizi candan sevelim
Sevgilim, sonumuz iyi olacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Bu aşkın sonu çok iyi olacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Mutluluk bizi bulacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Bu aşkın sonu çok iyi olacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Mutluluk bizi bulacak
***
Sabredelim, eller alay etmesin
Ayrılık rüzgârı bize esmesin
Sabredelim, eller alay etmesin
Ayrılık rüzgârı bize esmesin
Aman bu sevdamız göze gelmesin
Sevgilim, sonumuz iyi olacak
Aman bu sevdamız göze gelmesin
Sevgilim, sonumuz iyi olacak
***
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Bu aşkın sonu çok iyi olacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Mutluluk bizi bulacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Bu aşkın sonu çok iyi olacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
***
Mutluluk bizi bulacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Bu aşkın sonu çok iyi olacak
İyi olacak, iyi, iyi olacak
Mutluluk bizi bulacak
-
Çoban olur, bu sevda'yı, güderem
Sanma sensiz, bu diyardan, giderem
Dört kitabın, üstüne yemin, ederem
Dört kitabın, üstüne yemin, ederem
Seni benden, başkasına, yâr etmem
Seni benden, başkasına, yâr etmem
Duman olur, baca'nızda, tüterem
***
Bülbül olur, bahça'nızda öterem
Göze aldım, yirmi sene, yataram
Göze aldım, yirmi sene, yataram
Seni benden, başkasına, yâr etmem
Seni benden, başkasına, yâr etmem
***
Şahin olur, alır seni, kaçaram
Bulutların, arkasına, saklaram
Bilirsin ki, dediğimi, yaparam
Bilirsin ki, dediğimi, yaparam
Seni benden, başkasına, yâr etmem
Seni benden, başkasına, yâr etmem
***
Duman olur, baca'nızda, tüterem
Bülbül olur, bahça'nızda öterem
Göze aldım, yirmi sene, yataram
Göze aldım, yirmi sene, yataram
Seni benden, başkasına, yâr etmem
Seni benden, başkasına, yâr etmem
-
Bir tel çektim Mardinden
Bin ah çektim derinden
Bin ah çektim derinden
Le le le yar Sabiha
***
Bab-ı sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar Sabiha
***
Bab-ı Sor suyu gibi
Yaş gelir gözlerimden
Yaş gelir gözlerimden
Le le le yar Sabiha
***
Dama seriyor hedik
Saçları bellik, bellik
Saçları bellik, bellik
Le le le yar Sabiha
***
Üzerlik yaptırayım
Gelmesin sana kemlik
Gelmesin sana kemlik
Le le le yar Sabiha
***
Üzerlik dötüreyim
Gelmesin sana kemlik
Gelmesin sana kemlik
Le le le yar Sabiha
***
Hamaylı var boynunda
Cerresi var kolunda
Cerresi var kolunda
Le le le yar Sabiha
***
Çifte kurban adadım
Sultan Şehmuz yolunda
Sultan Şehmuz yolunda
Le le le yar Sabiha
***
Çifte kurban adadım
Sultan Şehmuz yolunda
Sultan Şehmuz yolunda
Le le le yar Sabiha
-
Ekinler biter oldu
Bülbüller öter oldu
Ekinler biter oldu
Bülbüller öter oldu
Ayrılık yeter oldu
Nar tanem, nur tanem
Bir de sen iki tanem
Nar tanem, nur tanem
Bir de sen iki tanem
***
Kızlar gider çeşmeye
Bize tuzak deşmeye
Kızlar gider çeşmeye
Bize tuzak deşmeye
Haydin gidek düşmeye
Nar tanem nur tanem
Birde sen iki tanem
***
Nar tanem nur tanem
Birde sen iki tanem
Nar tanem nur tanem
Birde sen iki tanem
Nar tanem nur tanem
Birde sen iki tanem
-
Altın hızma mülayim
Seni haktan dileyim
Yaz günü temmuzda
Sen terle men sileyim
***
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
***
Altın hızma inciydi
Gömleğin narinciydi
Menim lâl olmuş dilim
Ne dedi yar incindi
***
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm beg oldum
Gün gördüm günler gördüm
Seni gördüm şad oldum
-
Asaf'ın miktarını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan
***
Zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvalını
Anlamaz hal-ı perişanı perişan olmayan
***
Rızkına kani olan gerduna minnet eylemez
***
Alemin sultanıdır muhtac-ı sultan olmayan
***
Kim ki Hat'tan korkmaz andan kırkar erbab-ı ukul
Her ne isterse yapar Hak'tan hirasan olmayan
***
İtiraz eylerse bir nadan Ziya hamuş olur
Çünkü bilmez kadr-i güftarı suhendan olmayan