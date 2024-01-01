Sevilmeden Yaşanır Mı Görüyor musun beni aydedenin üstüne oturup Seviyor musun beni zambakları demetler yapıp Arıyor musun beni bağrına yastıklar basıp Anıyor musun beni maziyi karşına alıp *** Bana sevgin gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı Bana sevgin gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı *** Bana sevgi gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı Bana aşkın gerek sen gerek Sevilmeden yaşanır mı *** Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı *** Oyalama beni ziyan etme zamanı mı Fırsat vermem hatalara Sevilmeden yaşanır mı *** Oyalama beni ziyan etme zamanı mı Fırsat vermem hatalara Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı *** Görüyor musun beni aydedenin üstüne oturup Seviyor musun beni zambakları demetler yapıp Arıyor musun beni bağrına yastıklar basıp Anıyor musun beni maziyi karşına alıp *** Bana aşkın gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı Bana sevgin gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı *** Bana sevgin gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı Bana aşkın gerek güç gerek Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı *** Oyalama beni ziyan etme zamanı mı Fırsat vermem hatalara Sevilmeden yaşanır mı *** Oyalama beni ziyan etme zamanı mı Fırsat vermem hatalara Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı Sevilmeden yaşanır mı

Biz Babadan Böyle Gördük Bilmeyiz hiç yalan dolan, Böyle yaşar insan olan, Onur olsun bizden kalan, Biz babadan böyle gördük *** Başımız dik, Alnımız ak, Yaşamı hep böyle sürdük, Haram yemek günah yazar, Biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük x2 Biz babadan böyle gördük, *** Bilmeyiz hiç yalan dolan, Böyle yaşar insan olan, Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük *** Sevgi kaynar yüreğimiz, Bükülmez hiç bileğimiz, Kardeşliktir bileğimiz, Biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük *** Bilmeyiz hiç yalan dolan, Böyle yaşar insan olan, Onur olsun bizden kalan, Biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük x2

Dayan Yüreğim Dayan yüreğim dayan dayan Dayan yüreğim dayan dayan dayan *** Dayan yüreğim yüreğim dayan Bitecek bu acılar dayan dayan Dayan yüreğim yüreğim dayan Bitecek bu acılar dayan dayan *** Göğsünü ger acılara Umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha Dayan dayan *** Göğsünü ger acılara Umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha Dayan dayan dayan Güzel günler çok yakında dayan *** Dayan yüreğim yüreğim dayan Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan *** Dayan yüreğim yüreğim dayan Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan *** Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan *** Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan *** Güzel günler çok yakında dayan

Ateş Donar Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa *** Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa Felek isyan ederdi benim yerimde olsa *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa *** Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme? Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa *** Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa Felek isyan ederdi benim yerimde olsa *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa

Şeytana Uyduk Bir Kere Şeytan'a uyduk bir kere Perişan olduk yüz bin kere Şeytan'a uyduk bir kere Perişan olduk yüz bin kere Bana ne yapsan, bana ne etsen Haklısın ne söylesen *** Gelip halimi görsen Nasıl da pişmanım bilsen Gelip halimi görsen Nasıl pişmanım bilsen *** Rahat mıyım sanki ben? Mesut muyum sanki ben? Ağladıkça, inledikçe Ah ettikçe böyle sen Ağladıkça, inledikçe Ah ettikçe böyle sen *** Seni kalbimden atamam Ayrılsak da unutamam Seni kalbimden atamam Ayrılsak da unutamam Her gün kahrımdan, durmadan içsemde Kendimi avutamam *** Gelip halimi görsen Nasıl da pişmanım bilsen Gelip halimi görsen Nasıl pişmanım bilsen *** Mesut muyum sanki ben? Rahat mıyım sanki ben? Ağladıkça, inledikçe Ah ettikçe böyle sen Ağladıkça, inledikçe Ah ettikçe böyle sen

Kendimi Kaybettim Kendimi kaybettim görenim varsa İnsanlık namına bir haber versin Halimi hatırımı soranım varsa İnsanlık namına bir haber versin *** Bulana ödülüm dost hatırıdır Bir şiir bir şarkı dert satırıdır Mekanım bu şehrin sokaklarındadır Evsizim barksızım bulan yer versin İnsanlık namına bir haber versin *** Galiba sevdiğim birisi vardı Saçında sonbahar sarısı vardı Nerdeyim kimleyim bir bilen varmı İnsanlık namına bir haber versin *** Bulana ödülüm dost hatırıdır Bir şiir bir şarkı dert satırıdır Mekanım bu şehrin sokaklarını Evsizim barksızım bulan yer versin İnsanlık namına bir haber versin *** Kendimi kaybettim görenim varsa İnsanlık namına bir haber versin Halimi hatırımı soranım varsa İnsanlık namına bir haber versin, bir haber versin

Hayırsızın Biriydi Hayırsızın biriydi benim fikrimce Bırakıp gidiverdi biraz içince Hayırsızın biriydi benim fikrimce Bırakıp gidiverdi biraz içince *** Sevmiştim ben onu bütün kalbimle Öldürdü sevgimi çekip gidince Sevmiştim ben onu bütün kalbimle Öldürdü sevgimi çekip gidince *** Geri dönme istemem vefasız yârim Arama artık beni vicdansız yârim Geri dönme istemem vicdansız yârim Arama artık beni hayırsız yârim *** Küstüğüm kaderle barıştım artık Yaşayamazdım sensiz alıştım artık Küstüğüm kaderle barıştım artık Yaşayamazdım sensiz alıştım artık *** Affederim diye gelme kapıma Unuttu gönlüm seni unuttu artık Affederim diye gelme kapıma Unuttu gönlüm seni unuttu artık *** Geri dönme istemem vefasız yârim Arama artık beni hayırsız yârim Geri dönme istemem vicdansız yârim Arama artık beni vefasız yârim

Seni Sevmeye Devam Sana duygularımı Sözlerle anlatamam Sana duygularımı Sözlerle anlatamam *** Benim için sen varsın Başkasını tanımam Seni sevmeye devam Benim için sen varsın Başkasını tanımam Seni sevmeye devam *** Pişman oldum demek yok Ölmek var da dönmek yok Başkasını sevmek yok Seni sevmeye devam *** Pişman oldum demek yok Ölmek var da dönmek yok Başkasını sevmek yok Seni sevmeye devam Seni sevmeye devam *** Ne olacaksa olsun Kalbim yerle bir olsun Ne olacaksa olsun Kalbim yerle bir olsun *** İsterse dünya dursun Ben sensiz yaşayamam Seni sevmeye devam İsterse dünya dursun Ben sensiz yaşayamam Seni sevmeye devam *** Pişman oldum demek yok Ölmek var da dönmek yok Başkasını sevmek yok Seni sevmeye devam *** Pişman oldum demek yok Ölmek var da dönmek yok Başkasını sevmek yok Seni sevmeye devam Seni sevmeye devam

Yaram Sızlar (U.H) Yaram sızlar, ey Ok değmiş, anam Yaram sızlar, kurban Yaralı hâlımdan O ne bilsin, gardaş? Yaram sızlar, kurban *** Ağamın elinden ey, elinden ey Kibarın dilinden Yaralıyım, ah Nasıl ed'im? Oy, oy, oy *** Bel bağlar, anam Kibar yârim bel bağlar, kurban Küller o yârın başına Gülüm her vefasızlara bel bağlar Canım, ey *** Ağamın elinden ey, elinden, ey Kibarın dilinden Yaralıyım, ah Nasıl ed'im? Oy, oy, oy

Kız Niye Giderem buradan artık Giderem buradan artık Baş açık yaka yırtık Baş açık yaka yırtık *** İsterem gamsız gidem İsterem gamsız gidem Gam gelir gamdan artık Gam gelir gamdan artık *** Kız niye heyran niye Kız niye heyran niye Öldüm yar diye diye Öldüm yar diye diye *** Geceler gel yanıma Geceler gel yanıma Türkü söylerem siye Hoyrat söylerem siye *** Giderem bende, bende Giderem bende, bende Bir arzum kaldı sende Bir arzum kaldı sende *** Ayva gibi sarardım Ayva gibi sarardım Din iman yok mu sende Din iman yok mu sende *** Kız niye heyran niye Kız niye heyran niye Öldüm yar diye diye Öldüm yar diye diye *** Geceler gel yanıma Geceler gel yanıma Türkü söylerem siye Hoyrat söylerem siye *** Kız niye heyran niye Kız niye heyran niye Öldüm yar diye diye Öldüm yar diye diye *** Geceler gel yanıma Geceler gel yanıma Türkü söylerem siye