Sevmek Ne Güzel Sevilip sevilip sevmek ne güzel Severek neşeyle gülmek ne güzel Dert etme kendine küçük şeyleri Darılmak nedir ki barışmak güzel Üç günlük hayatın başka nesi var Baksana herkesin sevgilisi var Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel *** Sevmek en güzeldir yaşamak güzel Bir aşkı gönülde taşımak güzel Yıkıldığın yerde küsme bahtına Hayata yeniden başlamak güzel Üç günlük hayatın başka nesi var Baksana herkesin sevgilisi var Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel *** Haydi gül düşmanların varsa çatlasın Dostların neşeyle coşup oynasın Gönlünde kederden eser kalmasın Her şeye sevecen bakması güzel Üç günlük hayatın başka nesi var Baksana herkesin sevgilisi var Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel

Güldür Yüzümü İnsanı yaşatan ümitler Güneşi getiren saatler gibi İnsanı yaşatan ümitler Güneşi getiren saatler gibi *** Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan *** Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü *** Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye *** Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan *** Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü

Ben Senin Kulun Muyum? Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor Şu garip bomboş dünyada Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor Şu garip bomboş dünyada *** Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor *** Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın Keşke seni görmeseydim Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor Keşke seni sevmeseydim *** Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl *** Ne umdum neler buldum, Mecnun'dan beter oldum Öldürür beni bu sevda Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim Öldürür beni bu sevda *** Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor *** Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın Keşke seni görmeseydim Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor Keşke seni sevmeseydim *** Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl

Kalleş Dünya Gözlerimi sende açtım Neler gördüm neler duydum Şu yalancı dünyanın Her haline şahit oldum *** Binlerce mutlu insan Milyonlarca ağlayan Nice kahkaha atan Çilekeşler sarhoşlar *** Hepsi sende birleşti Yaşayan tüm insanlar *** İşte ben de dertliler Kervanında gezerim Aleminde sürüklenen Garibin biriyim *** Öyle bir dünyasın ki Ne ararsan içinde Doğmasaydı insanlar Olmasaydı bu çile Doğmasaydı insanlar Olmasaydı bu çile *** Neyine güveneyim kalleş dünya Neyine güveneyim sahte dünya Neyine inanayım kalleş dünya Neyine inanayım sahte dünya Neyine inanayım kalleş dünya Neyine inanayım sahte dünya

İbadet Aşkımız ibadet gönül tahtında İbadet inanmak tanrı yanında Kula kul olmak var sevda yolunda Aşkım iman demek tanrı katında Aşkım iman demek tanrı katında Sen beni ışığım hem güneşimsin *** Sensiz bu dünyayı söyle neyleyim? Yokluğun cehehennem azabı bana Ben senin yanında hep cennetteyim Ben senin yanında hep cennetteyim *** Sevda ülkesinin en güzelisin Vazgeçilmez tutkum, aşk abidemsin Taptığım Allah'ım, sevdiğim sensin En güzel çiçekten daha güzelsin En güzel çiçekten daha güzelsin Sen beni ışığım hem güneşimsin *** Sensiz bu dünyayı söyle neyleyim? Yokluğun cehehennem azabı bana Ben senin yanında hep cennetteyim Ben senin yanında hep cennetteyim

Unutamazsın(Karanlık Çökünce) Karanlık çökünce sokağınıza Köşede ben varım unutamazsın Karanlık çökünce sokağınıza Köşede ben varım unutamazsın O mutlu günler hep gelir aklına Sen beni ömrünce unutamazsın Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın Ah edip adımı her anışında Bir Kerem misali her yanışında Ah edip adımı her anışında Bir Kerem misali her yanışında Bir hayal olurdum yanıbaşında Sen beni ömrünce unutamazsın Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın

Maziden Biri Bir yerden tanıyor gibiyim sizi Saçlarınız beyaz değilmiydi ne? Gülen gözleriniz vardı eskiden Gözleriniz yaşlı değil miydi ne? *** Gençliğim yıllara boynunu bükmüş Kader fırtınası yaprağım dökmüş Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Ne güzel günlerdi hayat doluydu Çınlardı kahkaha neşe doluydu Kimlere aldandın kimlere uydun İistediğin bunlar değil miydi *** Gençliğim yıllara boynunu bükmüş Kader fırtınası yaprağım dökmüş Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne *** Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş Bahtı böyle siyah değil miydi ne

Tövbe Ettim Tövbe ettim tutamadım sözümü Aşkla mı yoğurdun benim özümü Güldürme Allahım artık yüzümü Taş yağdır başıma sevdiğim için Güldürme Allahım artık yüzümü Taş yağdır başıma sevdiğim için *** Kadehleri sıra sıra dizeyim Mutluluğum varsa bulup ezeyim Bırak sokaklarda yalnız gezeyim Taş yağdır başıma sevdiğim için Bırak sokaklarda yalnız gezeyim Taş yağdır başıma sevdiğim için *** Yarınım dünümden iyi olmasın Kimseler gelip halimi sormasın Ben kulun dünyada huzur bulmasın Taş yağdır başıma sevdiğim için Ben kulun dünyada huzur bulmasın Taş yağdır başıma sevdiğim için *** Kadehleri sıra sıra dizeyim Mutluluğum varsa bulup ezeyim Bırak sokaklarda yalnız gezeyim Kan kat gözyaşıma sevdiğim için Bırak sokaklarda yalnız gezeyim Kan kat gözyaşıma sevdiğim için