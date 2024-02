Sevilip sevilip sevmek ne güzel Severek neşeyle gülmek ne güzel Dert etme kendine küçük şeyleri Darılmak nedir ki barışmak güzel Üç günlük hayatın başka nesi var Baksana herkesin sevgilisi var Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel *** Sevmek en güzeldir yaşamak güzel Bir aşkı gönülde taşımak güzel Yıkıldığın yerde küsme bahtına Hayata yeniden başlamak güzel Üç günlük hayatın başka nesi var Baksana herkesin sevgilisi var Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel *** Haydi gül düşmanların varsa çatlasın Dostların neşeyle coşup oynasın Gönlünde kederden eser kalmasın Her şeye sevecen bakması güzel Üç günlük hayatın başka nesi var Baksana herkesin sevgilisi var Uzatsan elini birisi tutar Boş verip her şeye yaşamak güzel