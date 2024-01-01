Güldür Yüzümü Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Güldür Yüzümü
-
Sevilip sevilip sevmek ne güzel
Severek neşeyle gülmek ne güzel
Dert etme kendine küçük şeyleri
Darılmak nedir ki barışmak güzel
Üç günlük hayatın başka nesi var
Baksana herkesin sevgilisi var
Uzatsan elini birisi tutar
Boş verip her şeye yaşamak güzel
***
Sevmek en güzeldir yaşamak güzel
Bir aşkı gönülde taşımak güzel
Yıkıldığın yerde küsme bahtına
Hayata yeniden başlamak güzel
Üç günlük hayatın başka nesi var
Baksana herkesin sevgilisi var
Uzatsan elini birisi tutar
Boş verip her şeye yaşamak güzel
***
Haydi gül düşmanların varsa çatlasın
Dostların neşeyle coşup oynasın
Gönlünde kederden eser kalmasın
Her şeye sevecen bakması güzel
Üç günlük hayatın başka nesi var
Baksana herkesin sevgilisi var
Uzatsan elini birisi tutar
Boş verip her şeye yaşamak güzel
-
İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
***
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
***
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
-
Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor
Şu garip bomboş dünyada
Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor
Şu garip bomboş dünyada
***
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
***
Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın
Keşke seni görmeseydim
Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor
Keşke seni sevmeseydim
***
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
***
Ne umdum neler buldum, Mecnun'dan beter oldum
Öldürür beni bu sevda
Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim
Öldürür beni bu sevda
***
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
***
Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın
Keşke seni görmeseydim
Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor
Keşke seni sevmeseydim
***
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
-
Gözlerimi sende açtım
Neler gördüm neler duydum
Şu yalancı dünyanın
Her haline şahit oldum
***
Binlerce mutlu insan
Milyonlarca ağlayan
Nice kahkaha atan
Çilekeşler sarhoşlar
***
Hepsi sende birleşti
Yaşayan tüm insanlar
***
İşte ben de dertliler
Kervanında gezerim
Aleminde sürüklenen
Garibin biriyim
***
Öyle bir dünyasın ki
Ne ararsan içinde
Doğmasaydı insanlar
Olmasaydı bu çile
Doğmasaydı insanlar
Olmasaydı bu çile
***
Neyine güveneyim kalleş dünya
Neyine güveneyim sahte dünya
Neyine inanayım kalleş dünya
Neyine inanayım sahte dünya
Neyine inanayım kalleş dünya
Neyine inanayım sahte dünya
-
Aşkımız ibadet gönül tahtında
İbadet inanmak tanrı yanında
Kula kul olmak var sevda yolunda
Aşkım iman demek tanrı katında
Aşkım iman demek tanrı katında
Sen beni ışığım hem güneşimsin
***
Sensiz bu dünyayı söyle neyleyim?
Yokluğun cehehennem azabı bana
Ben senin yanında hep cennetteyim
Ben senin yanında hep cennetteyim
***
Sevda ülkesinin en güzelisin
Vazgeçilmez tutkum, aşk abidemsin
Taptığım Allah'ım, sevdiğim sensin
En güzel çiçekten daha güzelsin
En güzel çiçekten daha güzelsin
Sen beni ışığım hem güneşimsin
***
Sensiz bu dünyayı söyle neyleyim?
Yokluğun cehehennem azabı bana
Ben senin yanında hep cennetteyim
Ben senin yanında hep cennetteyim
-
Karanlık çökünce sokağınıza
Köşede ben varım unutamazsın
Karanlık çökünce sokağınıza
Köşede ben varım unutamazsın
O mutlu günler hep gelir aklına
Sen beni ömrünce unutamazsın
Sen beni ömrünce unutamazsın
Mektupları yırtıp attın diyelim
Resimleri yırtıp yaktın diyelim
Bir mazi var onu nasıl sileyim
Sen beni ömrünce unutamazsın
Mektupları yırtıp attın diyelim
Resimleri yırtıp yaktın diyelim
Bir mazi var onu nasıl sileyim
Sen beni ömrünce unutamazsın
Ah edip adımı her anışında
Bir Kerem misali her yanışında
Ah edip adımı her anışında
Bir Kerem misali her yanışında
Bir hayal olurdum yanıbaşında
Sen beni ömrünce unutamazsın
Sen beni ömrünce unutamazsın
Mektupları yırtıp attın diyelim
Resimleri yırtıp yaktın diyelim
Bir mazi var onu nasıl sileyim
Sen beni ömrünce unutamazsın
Mektupları yırtıp attın diyelim
Resimleri yırtıp yaktın diyelim
Bir mazi var onu nasıl sileyim
Sen beni ömrünce unutamazsın
-
Bir yerden tanıyor gibiyim sizi
Saçlarınız beyaz değilmiydi ne?
Gülen gözleriniz vardı eskiden
Gözleriniz yaşlı değil miydi ne?
***
Gençliğim yıllara boynunu bükmüş
Kader fırtınası yaprağım dökmüş
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Ne güzel günlerdi hayat doluydu
Çınlardı kahkaha neşe doluydu
Kimlere aldandın kimlere uydun
İistediğin bunlar değil miydi
***
Gençliğim yıllara boynunu bükmüş
Kader fırtınası yaprağım dökmüş
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
***
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
Yıkılmaz sandığın bu insan çökmüş
Bahtı böyle siyah değil miydi ne
-
Tövbe ettim tutamadım sözümü
Aşkla mı yoğurdun benim özümü
Güldürme Allahım artık yüzümü
Taş yağdır başıma sevdiğim için
Güldürme Allahım artık yüzümü
Taş yağdır başıma sevdiğim için
***
Kadehleri sıra sıra dizeyim
Mutluluğum varsa bulup ezeyim
Bırak sokaklarda yalnız gezeyim
Taş yağdır başıma sevdiğim için
Bırak sokaklarda yalnız gezeyim
Taş yağdır başıma sevdiğim için
***
Yarınım dünümden iyi olmasın
Kimseler gelip halimi sormasın
Ben kulun dünyada huzur bulmasın
Taş yağdır başıma sevdiğim için
Ben kulun dünyada huzur bulmasın
Taş yağdır başıma sevdiğim için
***
Kadehleri sıra sıra dizeyim
Mutluluğum varsa bulup ezeyim
Bırak sokaklarda yalnız gezeyim
Kan kat gözyaşıma sevdiğim için
Bırak sokaklarda yalnız gezeyim
Kan kat gözyaşıma sevdiğim için
-
Neden geldim bu dünya'ya
Hakkım yok mu yaşamaya?
Halimden sen anlasana, anlasana
Dertli öten bülbül gibi
Boynu bükük bir gül gibi
***
Aşka düşen Mecnun gibi
Kahrolmuşum anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
***
İsmine şiirler yazdım
Başına taçını taktım
Gönlümün sultanı yaptım anlasana
Sevda yolu senden geçer
Bütün dertler benden geçer
Bu çileler senle biter
Senler biter anlasana, anlasana
***
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana