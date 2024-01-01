-
Ne oldu sana böyle?
Değiştin birden bire
Çok şımardın sevgilim
Seni candan sevince
Ah sevgilim
***
Ne oldu sana böyle?
Değiştin birden bire
Çok şımardın sevgilim
Seni candan sevince
Ah sevgilim
***
Nedir arzun isteğin?
Yerine getireyim
Nedir arzun isteğin?
Yerine getireyim
Vicdanın yok mu senin?
Yedin bitirdin beni
Ah sevgilim
***
Sevmemeli, sevmemeli
Billahi de sevmemeli
Senin gibi bir zalime
Vallahi yar dememeli
Ah sevgilim
***
Sevmemeli, sevmemeli
Billahi de sevmemeli
Senin gibi bir zalime
Vallahi yar dememeli
Ah sevgilim
***
Yoksa sevdiğin mi var?
Onun için mi nazlar?
Söyle gizleme benden
Benim de gururum var
Ah sevgilim
***
Yoksa sevdiğin mi var?
Onun için mi nazlar?
Söyle gizleme benden
Benim de gururum var
Ah sevgilim
***
Batsın böyle yaşantı
Usandım bıktım gayrı
Batsın böyle yaşantı
Usandım bıktım gayrı
Anlaşamadık gitti
Dünyamız ayrı, ayrı
Ah sevgilim
***
Sevmemeli sevmemeli
Billahi de sevmemeli
Senin gibi bir zalime
Vallahi yar dememeli
Ah sevgilim
***
Sevmemeli sevmemeli
Billahi de sevmemeli
Senin gibi bir zalime
(Vallahi yar dememeli)
(Ah sevgilim)
-
Müslüm, Müslüm, Müslüm!
Müslüm, Müslüm, Müslüm!
Müslüm, Müslüm, Müslüm!
***
Acılar doluyor benim gönlüme
Ağlıyorum şimdi garip birine
Acılar doluyor benim gönlüme
Ağlıyorum şimdi garip birine
***
Izdırap veriyor yıllar ömrüme
Ben de bu yıllarla yaşayamadım
Izdırap veriyor yıllar ömrüme
Ben de bu yıllarla yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Karanlık doluyor dünya gözüme
Hasretim yıllardır sevda sözüne
Karanlık doluyor dünya gözüme
Hasretim yıllardır sevda sözüne
***
Düşürdüler beni çaresiz derde
Ben de bu dünyada yaşayamadım
Düşürdüler beni çaresiz derde
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Huzurlu günlere kavuşamadım
Yıllardır sevgiyle tanışamadım
Dünyanın hâline alışamadım
Ben de bu dünyada yaşayamadım
***
Allah sizleri başımızdan eksik etmesin
Sağ olun, var olun
Sonsuz teşekkürler, sonsuz teşekkürler
O güzel alkışlarınıza, fikirlerinize
Fikirlerinize tercüman olan bu güzel alkışlarınıza
Milyonlarca teşekkürler
-
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
***
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Bir gün bıkar gidersen
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
***
Bir gün bıkar gidersen
Yakanda olur elim
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
***
Kalbinde yer edersem
Derdin olurum senin
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
***
Kalbinde yer edersem
Kölen olurum senin
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Çekemezsin kahrımı
Yükün olurum senin
Tanrı yazmış bahtımı
Üstüme düşme benim
***
Çekemezsin kahrımı
Yükün olurum senin
Tanrı yazmış bahtımı
Üstüme düşme benim
-
Kara kaş, gözlerin de elmas
Bu güzellik sende de kalmaz
Pişman olur, kimseler almaz
Annene bak, gör hâlini
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
***
Her can söyler hakiki sözü
Geçti bahar, getirdik yazı
Bir gün olur, zalimin kızı
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
***
Gel güzelim, beni, beni yakma
Seni seven şu kalbi yıkma
Allah dahi kalpleri yıkmaz
Öldürücü gözle bakma
-
Doğduk doğalı gülmedik gitti
Niye yaşıyoruz bilmedik gitti
Çileden kurtulup ölmedik gitti
Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat
Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat
Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat
Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat
***
Bilmem ki şu felek ne gördü bizden
Ne akan yaştan anlar ne de bir sözden
Aldı mutluluğu götürdü bizden
Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat
Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat
Bu ne biçim dünya bu nasıl hayat
Bizi yaratan Tanrı kimde kabahat
-
Ne güzel yaşıyorduk
Herkesten çok mutluyduk
Ne güzel yaşıyorduk
Herkesten çok mutluyduk
***
Şimdi neden el olduk?
Birbirimize, söyle
Şimdi neden el olduk?
Birbirimize, söyle
***
Çok yazık sana, bana
Kalplerle olmaz şaka
Son ver artık dargınlığa
Yazık geçen günlere
Dönelim mazimize
Dönelim sevgimize
***
Çok yazık sana, bana
Kalplerle olmaz şaka
Son ver artık dargınlığa
Yazık geçen günlere
Dönelim mazimize
Dönelim sevgimize
***
Ellerini uzatıp
Tut yine ellerimden
Ellerini uzatıp
Tut yine ellerimden
***
Kanma elin sözüne
Şüphe etme sevgimden
Kanma elin sözüne
Şüphe etme sevgimden
***
Çok yazık sana, bana
Kalplerle olmaz şaka
Son ver artık dargınlığa
Yazık geçen günlere
Dönelim mazimize
Dönelim sevgimize
***
Çok yazık sana, bana
Kalplerle olmaz şaka
Son ver artık dargınlığa
Yazık geçen günlere
Dönelim mazimize
Dönelim sevgimize
-
Yıllar yılı elimden bir tutanım olmadı
Ne talihsiz bir kulum hala çilem dolmadı
Şu üç günlük alemde bir sevenim olmadı
Vazgeçtim ben sevmekten dostum bile kalmadı
Şu üç günlük alemde bir sevenim olmadı
Vazgeçtim ben sevmekten dostum bile kalmadı
***
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Gerçek olan neyin varki fanisin dünya
Yalansın dünya
***
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Gerçek olan neyin varki fanisin dünya
Yalansın dünya
***
Felek vurdu insafsız sabır kalmadı bende
Bilmemki dertten başka ne buldum ben sevmekte
Şu gencecik ömrümü yazık boşa harcadım
Şimdi haram oldu bana yaşamakta gülmekte
Şu gencecik ömrümü yazık boşa harcadım
Şimdi haram oldu bana yaşamakta gülmekte
***
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Gerçek olan neyin varki fanisin dünya
Yalansın dünya
***
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Yaktın beni dünya, yıktın beni dünya
Gerçek olan neyin varki fanisin dünya
Yalansın dünya
-
Dünyaya baktım da gözlerim doldu
Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış
Dünyaya baktım da gözlerim doldu
Hiçbir şey eksiksiz yaratılmamış
***
Sevenin sevdası yarıda kalmış
Kimine aşk nedir anlatılmamış
***
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
***
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler anlatılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
***
Yedi kat yabancı insanlar gördüm
Canımsın kanımsın diyenler gördüm
Yedi kat yabancı insanlar gördüm
Canımsın kanımsın diyenler gördüm
***
Ellerde iyilik dostta kin gördüm
Gerçekler yerinde bırakılmamış
***
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
Kullar var bir ömür yüzü gülmemiş
Kullar var mutluluk nedir bilmemiş
***
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Allahım her derdi onlara vermiş
Feleğe zalimler tanıtılmamış
Feleğe zalimler tanıtılmamış
-
Yandı Çukurova, yandı
Eli bağlı beyler indi
Ördek uçtu, kumru kondu
Oy, oy, oy Emine'm
Gel, gel, gel Emine'm
Gül, gül, gül Emine'm, vay
****
Ördek uçtu, kumru kondu
Oy, oy, oy Emine'm
Gel, gel, gel Emine'm
Gül, gül, gül Emine'm, vay
***
Evlerinin önü yoldur
Yolun kenarları boldur
***
Güzel, suyun burdan doldur
Oy, oy, oy Emine'm
Gel, gel, gel Emine'm
Gül, gül, gül Emine'm, vay
***
Güzel, suyun burdan doldur
Oy, oy, oy Emine'm
Gel, gel, gel Emine'm
Gül, gül, gül Emine'm, vay