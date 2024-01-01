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7/24 Dinle Biz Babadan Böyle Gördük

Biz Babadan Böyle Gördük Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Biz Babadan Böyle Gördük şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Biz Babadan Böyle Gördük şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Biz Babadan Böyle Gördük sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Biz Babadan Böyle Gördük

  • Şeytana Uyduk Bir Kere

  • Biz Babadan Böyle Gördük

  • Dayan Yüreğim

  • Ateş Donar

  • Kendimi Kaybettim

  • Hayırsızın Biriydi

  • Seni Sevmeye Devam

  • Sevilmeden Yaşanır Mı

  • Yaram Sızlar (U.H)

  • Kız Niye

  • Ateş Donar (Version 2)

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