Gitme Şarkı Sözleri
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Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Silinmiyor gözlerimden o hatıralar
Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar
Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar
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Öldür beni yaşamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
(Öldür beni yaşamayı istemiyorum)
(Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum)
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Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab
Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
(Güldür beni ağlamayı istemiyorum)
(Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum)
***
Güldür beni ağlamayı istemiyorum
Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum
(Güldür beni ağlamayı istemiyorum)
(Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum)
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Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş
Aklı yok fikri yok deli misali
Benliğimse hayat seline düşmüş
Hep böyle yıllardır ömrümün hali
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Saçlarım çileden ağarıvermiş
Mutluluk güneşi kararıvermiş
Baktım da ömrümün hazanı gelmiş
Bir varmış bir yokmuş oldum sonumda
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Bir yanda sevdalar bir yanda hayat
Uyuyabilirsen uykuna yat
Bilmem ki kimde suç kimde kabahat
O yana bu yana gitmekten bıktım
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Saçlarım çileden ağarıvermiş
Mutluluk güneşi kararıvermiş
Baktım da ömrümün hazanı gelmiş
Bir varmış bir yokmuş oldum sonumda
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