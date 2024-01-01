-
Sonuna kadar geldik aşkın
Kavuşamadım ben sana
Yetişemedim ben sana
Anlatamadım derdimi
Ağla gönlüm ağla
***
Bekledim inan seni her gün
Dayananamadım sevgisiz
Yaşayamadım ben sensiz
Anlatamadım derdimi
Ağla gönlüm ağla
***
Yazık ettin yazık
Kendinden çok bana
Gücüm kalmadı artık
Her yokluğunda
***
Aylar geçse de yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
Aylar geçse de yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
***
Bekledim inan seni her gün
Dayanamadım sevgisiz
Yaşayamadım ben sensiz
Anlatamadım derdimi
Ağla gönlüm ağla
***
Yazık ettin yazık
Kendinden çok bana
Gücüm kalmdı artık
Her yokluğunda
***
Aylar geçse de
Yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
***
Aylar geçse de
Yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
***
Aylar geçse de
Yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
***
Aylar geçse de
Yıllar geçse de
Bir ömür böyle sürse de
Ben seni unutamam
-
Saatim yok
Tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
***
Takatim yok yine de telefon sarıldım
Son bir özür için
Tüm sevdiğim kadınlardan
Çok mu ayıp hala mutluluk istemek
Neyse zaten hiç halim yok
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça paramparça
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça paramparça
-
Kim demiş ki aşk yalan
Gözümdeki yaş nedir
Kim demiş ki aşk yalan
Gözümdeki yaş nedir
***
Gizli, gizli kalbimde
Bu yanan ateş nedir
Gizli, gizli kalbimde
Bu yanan ateş nedir
***
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
***
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
***
Kerem yandı, kül oldu
Yusuf da köle oldu
Kerem yandı, kül oldu
Yusuf da köle oldu
***
Hep bu aşkın yüzünden
Adem cennetten oldu
Yine aşkın yüzünden
Adem cennetten oldu
***
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
***
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
-
Gözlerim gülmeyi çoktan unuttu
Şimdi ağlamanın tam zamanıdır
Kayboldu dostlarım başka yol tuttu
Dostlara sitemin tam zamanıdır
***
Bir sevgilim vardı o da el oldu
Her anım gözümde bir damla oldu
Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum
Sevgiye sitemin tam zamanıdır
Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum
Sevgiye sitemin tam zamanıdır
***
Duyulmayan sesim yele karışır
Akarda gözyaşım sele karışır
Yüreğim koparda dile karışır
Feleğe sitemin tam zamanıdır
***
Dünya zindan gibi barındırmıyor
Kadehler insafsız hiç avutmuyor
Yaradan canımı neden almıyor
Ecele sitemin tam zamanıdır
Yaradan canımı neden almıyor
Ecele sitemin tam zamanıdır
-
-
Göz göze geldiğimiz an
Bir çığlk kopar içimden
Seni düşündüğüm zaman
Bir sızı başlar içimde
***
Göz göze geldiğimiz an
Bir çığlk kopar içimden
Seni düşündüğüm zaman
Bir sızı başlar kalbimde
***
Kara gözler, kara gözler
Yüreğime doldu keder
Kara gözler, kara gözler
Sarhoş eder, başım döner
***
Kara gözler, kara gözler
Yüreğime doldu keder
Kara gözler, kara gözler
Sarhoş eder, başım döner
***
Bu güzel benim olmalı
Kalbini nasıl çalmalı?
Aklımı başımdan aldı
Bu derde çare bulmalı
***
Bu güzel benim olmalı
Kalbini nasıl çalmalı?
Aklımı başımdan aldı
Bu derde çare bulmalı
***
Kara gözler, kara gözler
Yüreğime doldu keder
Kara gözler, kara gözler
Sarhoş eder, başım döner
***
Kara gözler, kara gözler
Yüreğime doldu keder
Kara gözler, kara gözler
Sarhoş eder, başım döner
-
Bitti, tükendi her şey
Bu sevgi de yok oldu
Çok sevdalar yaşadım
Sonu ayrılık oldu
***
Nerde kalpsiz biri varsa
Gelip de beni buldu
Nerde kalpsiz biri varsa
Gelip de beni buldu
***
Yine olan bana oldu
Yine yanan ben oldum
Sen de bırakıp gittin
Yanlız kalan ben oldum
***
Bu kadar çok severken ne oldu?
Mutluluk yerine hasretin doğdu
Özledim, çok sevdim
Yine yanan ben oldum
***
Sevmek böyle ise eğer
Kim dayanır bu kadar?
Kimi sevse bu gönlüm
Kendi kendini yakar
***
Her sevginin sonrasında
İçimden bir şey kopar
Her ayrılık sonrasında
İçimden bir şey kopar
***
Bu kadar çok severken ne oldu?
Mutluluk yerine hasretin doğdu
Özledim, çok sevdim
Yine yanan ben oldum
-
Aman, aman bağdatlım yanağı baldan tatlım
Aman, aman bağdatlım yanağı baldan tatlım
Kış günü yar yanımda yaz günü sahra tatlım
Kış günü yar yanımda yaz günü sahra tatlım
***
Aman meleğim nasıl edeyim
Seko, seko, seko gel yanıma
Aman meleğim nasıl edeyim
Seko, seko, seko gel yanıma
***
Bağdata giden olsa halimden bilen olsa
Bağdata giden olsa halimi bilen olsa
Seni yıkarım bağdat yarime ziyan olsa
Seni yıkarım bağdat yarime ziyan olsa
***
Aman meleğim nasıl edeyim
Seko, seko, seko gel yanıma
Aman meleğim nasıl edeyim
Seko, seko, seko gel yanıma
***
Aman meleğim nasıl edeyim
Seko, seko, seko gel yanıma
Aman meleğim nasıl edeyim
Seko, seko, seko gel yanıma
-
Bundan sonra hayatımda sen yoksan ne yapayım?
Her şeyim var, sen noksan
Sen gideli bir ölüden farkım yok
Bir gün daha yaşamaya hakkım yok
***
Bu kaderi baştan kabul etmişiz
Mutluluğu doya doya içmişiz
Sarhoş olup kendimizden geçmişiz
Ötesini anlatmaya hakkım yok
***
Deli gönül yanar durur dumansız
Bir sevda ki anlatması imkânsız
Kim demiş ki sevenlere derman yok?
Bu sevdadan vazgeçmeye imkân yok
***
Bu kaderi baştan kabul etmişiz
Mutluluğu doya doya içmişiz
Sarhoş olup kendimizden geçmişiz
Ötesini anlatmaya imkân yok
-
Senden bana kalan
Kaybolan zaman
Yitik bir aşk vardı
***
Yüreğimi bilmediğim
Bir gariplik sardı
***
Bitmiyor uzayan geceler bitmiyor
Yanıyor kalbim yoksun
Anlayabilsen beni terk edemezdin
Özledim, özledim ne olur gel
***
Bilmedin, bilmedin
Aşkıma karşılık vermedin
Bilmedin, bilmedin
Aşkıma karşılık vermedin
***
Var mıydı severken kaçmak
Sevenin kaderi mi yanmak
Sevmekse var olmak
Sensiz varlığımın ne anlamı olacak
***
Senden bana kalan
Kaybolan zaman yitik bir aşk, aşk, aşk
Mutluluk dilimde duaydı
Gözlerin gözümde dünyaydı
***
Aşkı bilsen gelirdin sen
Böyle canın yansaydı
Senden bana kalan kaybolan zaman
Yitik bir aşk vardı
-
Çay karası gözlerini özledim
Seni andım bir çay daha demledim
Bilsen nasıl yollarını gözledim
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
***
Gözlerimde duman duman tütersin
Sen bu kalbe ömür boyu yetersin
Bu hasrete, sensizliğe ne dersin?
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
***
Gözlerimde bir güvercin uykusu
Yüreğimde hep kaybetmek korkusu
Böyle bir aşk yaşamadım doğrusu
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
***
Gözlerimde duman duman tütersin
Sen bu kalbe ömür boyu yetersin
Bu hasrete, sensizliğe ne dersin?
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin
***
Ah çay karam, gönül yaram neredesin?
Nerde olsan, kimde olsan bendesin