Sonuna kadar geldik aşkın Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Bekledim inan seni her gün Dayananamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam Aylar geçse de yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmdı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam