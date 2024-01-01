Sonuna Kadar Sonuna kadar geldik aşkın Kavuşamadım ben sana Yetişemedim ben sana Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Bekledim inan seni her gün Dayananamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmadı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam Aylar geçse de yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Bekledim inan seni her gün Dayanamadım sevgisiz Yaşayamadım ben sensiz Anlatamadım derdimi Ağla gönlüm ağla *** Yazık ettin yazık Kendinden çok bana Gücüm kalmdı artık Her yokluğunda *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam *** Aylar geçse de Yıllar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam

Paramparça Saatim yok Tam olarak bilemem Biraz bira, biraz şarap önceydi Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken Yıllar hayatlar geçiyor *** Takatim yok yine de telefon sarıldım Son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan Çok mu ayıp hala mutluluk istemek Neyse zaten hiç halim yok *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça paramparça *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça paramparça

Aşk Bir Ateş Kim demiş ki aşk yalan Gözümdeki yaş nedir Kim demiş ki aşk yalan Gözümdeki yaş nedir *** Gizli, gizli kalbimde Bu yanan ateş nedir Gizli, gizli kalbimde Bu yanan ateş nedir *** Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer *** Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer *** Kerem yandı, kül oldu Yusuf da köle oldu Kerem yandı, kül oldu Yusuf da köle oldu *** Hep bu aşkın yüzünden Adem cennetten oldu Yine aşkın yüzünden Adem cennetten oldu *** Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer *** Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer

Ecele Sitem(Yeni) Gözlerim gülmeyi çoktan unuttu Şimdi ağlamanın tam zamanıdır Kayboldu dostlarım başka yol tuttu Dostlara sitemin tam zamanıdır *** Bir sevgilim vardı o da el oldu Her anım gözümde bir damla oldu Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum Sevgiye sitemin tam zamanıdır Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum Sevgiye sitemin tam zamanıdır *** Duyulmayan sesim yele karışır Akarda gözyaşım sele karışır Yüreğim koparda dile karışır Feleğe sitemin tam zamanıdır *** Dünya zindan gibi barındırmıyor Kadehler insafsız hiç avutmuyor Yaradan canımı neden almıyor Ecele sitemin tam zamanıdır Yaradan canımı neden almıyor Ecele sitemin tam zamanıdır

Kara Gözler Göz göze geldiğimiz an Bir çığlk kopar içimden Seni düşündüğüm zaman Bir sızı başlar içimde *** Göz göze geldiğimiz an Bir çığlk kopar içimden Seni düşündüğüm zaman Bir sızı başlar kalbimde *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner *** Bu güzel benim olmalı Kalbini nasıl çalmalı? Aklımı başımdan aldı Bu derde çare bulmalı *** Bu güzel benim olmalı Kalbini nasıl çalmalı? Aklımı başımdan aldı Bu derde çare bulmalı *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner *** Kara gözler, kara gözler Yüreğime doldu keder Kara gözler, kara gözler Sarhoş eder, başım döner

Olan Bana Oldu Bitti, tükendi her şey Bu sevgi de yok oldu Çok sevdalar yaşadım Sonu ayrılık oldu *** Nerde kalpsiz biri varsa Gelip de beni buldu Nerde kalpsiz biri varsa Gelip de beni buldu *** Yine olan bana oldu Yine yanan ben oldum Sen de bırakıp gittin Yanlız kalan ben oldum *** Bu kadar çok severken ne oldu? Mutluluk yerine hasretin doğdu Özledim, çok sevdim Yine yanan ben oldum *** Sevmek böyle ise eğer Kim dayanır bu kadar? Kimi sevse bu gönlüm Kendi kendini yakar *** Her sevginin sonrasında İçimden bir şey kopar Her ayrılık sonrasında İçimden bir şey kopar *** Bu kadar çok severken ne oldu? Mutluluk yerine hasretin doğdu Özledim, çok sevdim Yine yanan ben oldum

Seko Seko Aman, aman bağdatlım yanağı baldan tatlım Aman, aman bağdatlım yanağı baldan tatlım Kış günü yar yanımda yaz günü sahra tatlım Kış günü yar yanımda yaz günü sahra tatlım *** Aman meleğim nasıl edeyim Seko, seko, seko gel yanıma Aman meleğim nasıl edeyim Seko, seko, seko gel yanıma *** Bağdata giden olsa halimden bilen olsa Bağdata giden olsa halimi bilen olsa Seni yıkarım bağdat yarime ziyan olsa Seni yıkarım bağdat yarime ziyan olsa *** Aman meleğim nasıl edeyim Seko, seko, seko gel yanıma Aman meleğim nasıl edeyim Seko, seko, seko gel yanıma *** Aman meleğim nasıl edeyim Seko, seko, seko gel yanıma Aman meleğim nasıl edeyim Seko, seko, seko gel yanıma

Sen Yoksun Bundan sonra hayatımda sen yoksan ne yapayım? Her şeyim var, sen noksan Sen gideli bir ölüden farkım yok Bir gün daha yaşamaya hakkım yok *** Bu kaderi baştan kabul etmişiz Mutluluğu doya doya içmişiz Sarhoş olup kendimizden geçmişiz Ötesini anlatmaya hakkım yok *** Deli gönül yanar durur dumansız Bir sevda ki anlatması imkânsız Kim demiş ki sevenlere derman yok? Bu sevdadan vazgeçmeye imkân yok *** Bu kaderi baştan kabul etmişiz Mutluluğu doya doya içmişiz Sarhoş olup kendimizden geçmişiz Ötesini anlatmaya imkân yok

Yitik Aşk Senden bana kalan Kaybolan zaman Yitik bir aşk vardı *** Yüreğimi bilmediğim Bir gariplik sardı *** Bitmiyor uzayan geceler bitmiyor Yanıyor kalbim yoksun Anlayabilsen beni terk edemezdin Özledim, özledim ne olur gel *** Bilmedin, bilmedin Aşkıma karşılık vermedin Bilmedin, bilmedin Aşkıma karşılık vermedin *** Var mıydı severken kaçmak Sevenin kaderi mi yanmak Sevmekse var olmak Sensiz varlığımın ne anlamı olacak *** Senden bana kalan Kaybolan zaman yitik bir aşk, aşk, aşk Mutluluk dilimde duaydı Gözlerin gözümde dünyaydı *** Aşkı bilsen gelirdin sen Böyle canın yansaydı Senden bana kalan kaybolan zaman Yitik bir aşk vardı