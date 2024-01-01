-
Ağlıyor da Olsam Bile
Gözyaşıma Bakma Gitsin
Bana Ne Haldeyim Diye
Hatırımı Sorma Gitsin
Ağlıyor da Olsam Bile
Gözyaşıma Bakma Gitsin
Bana Ne Haldeyim Diye
Hatırımı Sorma Gitsin
Aşk aradım Hicran Buldum
Dost Aradım Düşman Buldum
Sevdiğime Pişman Oldum
Gerisini Sorma Gitsin
Aşk aradım Hicran Buldum
Dost Aradım Düşman Buldum
Sevdiğime Pişman Oldum
Gerisini Sorma Gitsin
Düştüğümü Görsen Bile
Ellerimden Tutma Gitsin
Bu da Kimin Nesi Diye
Gerisini Sorma Gitsin
Düştüğümü Görsen Bile
Ellerimden Tutma Gitsin
Bu da Kimin Nesi Diye
Gerisini Sorma Gitsin
Aşk aradım Hicran Buldum
Dost Aradım Düşman Buldum
Sevdiğime Pişman Oldum
Gerisini Sorma Gitsin
Aşk aradım Hicran Buldum
Dost Aradım Düşman Buldum
Sevdiğime Pişman Oldum
Gerisini Sorma Gitsin
Sorma Gitsin
-
Bu benim kaderim değişmez talihim
Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah
***
İşte gidiyorsun yabancı gibi
***
Gidene ağlamak benim kaderim
Sineye çekerim her acı gibi
Gidene ağlamak benim kaderim
Sineye çekerim her acı gibi
Gidene ağlamak benim kaderim
***
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
***
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
***
Benim yüreğimde batar her güneş
Benim yüreğimde yanar her ateş
Bu isyanımı hor görme kardeş
Gidene ağlamak benim kaderim
Benim kaderim, kaderim
***
Benim kaderimde binlerce çile
Yorgun bedenimi taşır meçhule
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
Sevgilim sen de git git güle güle
Gidene ağlamak benim kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
Kaderim) ağlatır kötü kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
(Kaderim) ağlatır kötü kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
(Kaderim) ağlatır kötü kaderim
***
güldürmez
(Kaderim) öldürmez
(Kaderim) ağlatır kötü kaderim
-
Aşk bekleme şimdi benden
Bıktım bitmez dertlerinden
Aşk bekleme şimdi benden
Bıktım bitmez dertlerinden
***
Başa çıkmak öyle zor ki
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Başa çıkmak öyle zor ki
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
***
Çekilecek dert değilsin
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Sen sevdadan anlamazsın
Gerçek seven olamazsın
Sen sevdadan anlamazsın
Gerçek seven olamazsın
***
Acımadan bırakırsın
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Acımadan bırakırsın
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
***
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
Sevilecek kul değilsin
Gidilecek yol değilsin
***
Çekilecek dert değilsin
Artık gözüm korktu senden
Artık gözüm korktu senden
-
Ne üstte var, ne başta
Kaybetmişiz biz başta
Hayat denen savaşta
Aşkımız güme gitti
Hayat denen savaşta
Aşkımız güme gitti
Hayat denen bu yolda
Aşkımız güme gitti
***
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
***
Mazide kalmış Ferhat
Dediler, "Kalpten çıkar"
Çok zalimmiş bu hayat
Aşkımız güme gitti
***
Çok zalimmiş bu hayat
Aşkımız güme gitti
Çok zalimmiş bu hayat
Aşkımız güme gitti
***
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
İşimi sormuş anan
Maaşı sormuş baban
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
***
Yıkıldı bütün dünyam
Aşkımız güme gitti
Aşkımız güme gitti
-
Ne sevgili ne de aşkın
Ne kaderin ne hayat
Ne dostların ne düşmanın
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
***
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne acı ne ızdırabın, of
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
***
Dar günümde terk ettiler
Beni bırakıp gittiler
Tuzaklara düşürdüler
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
***
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne yokluğun ne paranın
Ne kalbimdeki yaranın
Ne acı ne yalnızlığın, of
Ben arkadaş kurbanıyım
Ben arkadaş kurbanıyım
-
Ne güzeldi ümitlerim
Kırdı gitti sevdiklerim
Dost elinden çektiklerim
Bende kalsın dokunmayın
Dost elinden çektiklerim
Bende kalsın dokunmayın
***
Anlımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Anlımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Bahtımdaki acılarım
Bende kalsın, bende kalsın
Bende kalsın dokunmayın
***
Yarım kalan sevgilerim
Hayal olan dileklerim
Boşa geçen senelerim
Bende kalsın dokunmayın
Boşa geçen senelerim
Bende kalsın dokunmayın
***
Anlımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Alnımdaki yazılarım
Bağrımdaki sızılarım
Bahtımdaki acılarım
Bende kalsın, bende kalsın
Bende kalsın dokunmayın
-
Hasrete yar olup gittiğin yolda
Boşuna bekleme dön döneceksen
Yıllardır çektiğim yetiyor bana
Artık bir karar ver sev seveceksen
Yıllardır çektiğim yetiyor bana
Artık bir karar ver sev seveceksen
Sev seveceksen
***
Sevde dinsin artık döktüğüm yaşlar
Sevde bitsin artık dert dolu yıllar
Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar
Bırak bu inadı sev seveceksen
Sev seveceksen
***
Sev, sev, sev, seveceksen
Dön, dön, dön, döneceksen
Sev, seveceksen, dön, döneceksen
***
Mahrum etme beni aşktan sevgiden
Çok şeymi istiyor bu kalbim senden
En güzel günlerim boşa geçmeden
Bırak bu inadı sev seveceksen
En güzel günlerim boşa geçmeden
Bırak bu inadı sev seveceksen
Sev seveceksen
***
Sevde dinsin artık döktüğüm yaşlar
Sevde bitsin artık dert dolu yıllar
Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar
Bırak bu inadı sev seveceksen
Sev seveceksen
***
Sev, sev, sev, seveceksen
Dön, dön, dön, döneceksen
Sev, seveceksen
Sev, seveceksen
-
Seviyorum diye ümit veripte
Unutur insanı senin gibiler
Seviyorum diye ümit veripte
Unutur insanı senin gibiler
***
Birini koluna takıveripte
Çıldırtır insanı senin gibiler
Çıldırtır insanı senin gibiler
***
Sevmenin zevkini tadamazlar ki
Kendini birine adamalar ki
Sevmenin zevkini tadamazlar ki
Kendini birine adamalar ki
***
Ömür sürer ama onlar yaşamazlar ki
Çıldırtır insanı senin gibiler
Aldatır insanı senin gibiler
***
Seven yürekleri taşa döndürür
Gözleri sel olmuş yaşa döndürür
Seven yürekleri taşa döndürür
Gözleri sel olmuş yaşa döndürür
***
Kalplere hançerle vurur öldürür aman, aman
Çıldırtır insanı senin gibiler
Çıldırtır insanı senin gibiler
***
Sevmenin zevkini tadamazlar ki
Kendini birine adamalar ki
Sevmenin zevkini tadamazlar ki
Kendini birine adamalar ki
***
Ömür sürer ama onlar yaşamazlar ki
Çıldırtır insanı senin gibiler
Yaşatma insanı senin gibiler
-
Bağlama ömrünü duygularına
Bu zamanda aşka bağlı kalan kim?
Derinden duymaya çalışma aşkı
Candan sevilmeye layık olan kim?
***
Derinden duymaya çalışma aşkı
Candan sevilmeye layık olan kim?
***
Başıma tac ettim saçım ağardı
Işığımsın dedim gönlüm karardı
Başıma tac ettim saçım ağardı
Işığımsın dedim gönlüm karardı
***
Her umut gönlümde dert olup kaldı
Kaybolan ömrüme layık olan kim?
Kaybolan ömrüme layık olan kim?
***
O büyük sevgiler bir zamanlardı
Leylalar, Mecnunlar, Keremler vardı
***
Zaman insanların kalbini çaldı
Candan sevilmeye layık olan kim?
Zaman insanların kalbini çaldı
Candan sevilmeye layık olan kim?
***
Başıma tac ettim saçım ağardı
Işığımsın dedim gönlüm karardı
Başıma tac ettim saçım ağardı
Işığımsın dedim gönlüm karardı
***
Her umut gönlümde dert olup kaldı
Kaybolan ömrüme layık olan kim?
Kaybolan ömrüme layık olan kim?
Kaybolan ömrüme layık olan kim?
-
Sen benim tek ümidimsin
Canımdan çok sevdiğimsin
***
Sen benim tek ümidimsin
Canımdan çok sevdiğimsin
Yaşamamın sebebisin
Merhamete gel sevgilim
Yeter artık dön sevgilim
***
Yaşamamın sebebisin
Merhamete gel sevgilim
Yeter artık dön sevgilim
Ne olursun artık yeter
Sen olmazsan bu can biter
***
Ne olursun artık yeter
Sen olmazsan bu can biter
Sensiz yüzüm nasıl güler
Sensiz yüzüm nasıl güler
Merhamete gel sevgilim
Yeter artık dön sevgilim
***
Sensiz günler asır gibi
Seven kalbim esir gibi
***
Sensiz günler asır gibi
Seven kalbim esir gibi
Seviyorum deli gibi
Merhamete gel sevgilim
Merhamete gel sevgilim
Seven kalbim esir gibi
Merhamete dön sevgilim
Yeter artık dön sevgilim
Ne olursun artık yeter
Sen olmazsan bu can biter
Ne olursun artık yeter
Sen olmazsan bu can biter
Sensiz yüzüm nasıl güler
Sensiz yüzüm nasıl güler
Merhamete gel sevgilim
Yeter artık dön sevgilim
Merhamete gel sevgilim