Sorma Gitsin Ağlıyor da Olsam Bile Gözyaşıma Bakma Gitsin Bana Ne Haldeyim Diye Hatırımı Sorma Gitsin Ağlıyor da Olsam Bile Gözyaşıma Bakma Gitsin Bana Ne Haldeyim Diye Hatırımı Sorma Gitsin Aşk aradım Hicran Buldum Dost Aradım Düşman Buldum Sevdiğime Pişman Oldum Gerisini Sorma Gitsin Aşk aradım Hicran Buldum Dost Aradım Düşman Buldum Sevdiğime Pişman Oldum Gerisini Sorma Gitsin Düştüğümü Görsen Bile Ellerimden Tutma Gitsin Bu da Kimin Nesi Diye Gerisini Sorma Gitsin Düştüğümü Görsen Bile Ellerimden Tutma Gitsin Bu da Kimin Nesi Diye Gerisini Sorma Gitsin Aşk aradım Hicran Buldum Dost Aradım Düşman Buldum Sevdiğime Pişman Oldum Gerisini Sorma Gitsin Aşk aradım Hicran Buldum Dost Aradım Düşman Buldum Sevdiğime Pişman Oldum Gerisini Sorma Gitsin Sorma Gitsin

Benim Kaderim Bu benim kaderim değişmez talihim Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah *** İşte gidiyorsun yabancı gibi *** Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule *** Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim yüreğimde batar her güneş Benim yüreğimde yanar her ateş Bu isyanımı hor görme kardeş Gidene ağlamak benim kaderim Benim kaderim, kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim

Artık Gözüm Korktu Senden Aşk bekleme şimdi benden Bıktım bitmez dertlerinden Aşk bekleme şimdi benden Bıktım bitmez dertlerinden *** Başa çıkmak öyle zor ki Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Başa çıkmak öyle zor ki Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin *** Çekilecek dert değilsin Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Sen sevdadan anlamazsın Gerçek seven olamazsın Sen sevdadan anlamazsın Gerçek seven olamazsın *** Acımadan bırakırsın Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Acımadan bırakırsın Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden *** Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin Sevilecek kul değilsin Gidilecek yol değilsin *** Çekilecek dert değilsin Artık gözüm korktu senden Artık gözüm korktu senden

Aşkımız Güme Gitti Ne üstte var, ne başta Kaybetmişiz biz başta Hayat denen savaşta Aşkımız güme gitti Hayat denen savaşta Aşkımız güme gitti Hayat denen bu yolda Aşkımız güme gitti *** İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti *** Mazide kalmış Ferhat Dediler, "Kalpten çıkar" Çok zalimmiş bu hayat Aşkımız güme gitti *** Çok zalimmiş bu hayat Aşkımız güme gitti Çok zalimmiş bu hayat Aşkımız güme gitti *** İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban İşimi sormuş anan Maaşı sormuş baban *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti *** Yıkıldı bütün dünyam Aşkımız güme gitti Aşkımız güme gitti

Arkadaş Kurbanıyım Ne sevgili ne de aşkın Ne kaderin ne hayat Ne dostların ne düşmanın Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne acı ne ızdırabın, of Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Dar günümde terk ettiler Beni bırakıp gittiler Tuzaklara düşürdüler Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne acı ne yalnızlığın, of Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım

Dokunmayın Ne güzeldi ümitlerim Kırdı gitti sevdiklerim Dost elinden çektiklerim Bende kalsın dokunmayın Dost elinden çektiklerim Bende kalsın dokunmayın *** Anlımdaki yazılarım Bağrımdaki sızılarım Anlımdaki yazılarım Bağrımdaki sızılarım Bahtımdaki acılarım Bende kalsın, bende kalsın Bende kalsın dokunmayın *** Yarım kalan sevgilerim Hayal olan dileklerim Boşa geçen senelerim Bende kalsın dokunmayın Boşa geçen senelerim Bende kalsın dokunmayın *** Anlımdaki yazılarım Bağrımdaki sızılarım Alnımdaki yazılarım Bağrımdaki sızılarım Bahtımdaki acılarım Bende kalsın, bende kalsın Bende kalsın dokunmayın

Sev Seveceksen Hasrete yar olup gittiğin yolda Boşuna bekleme dön döneceksen Yıllardır çektiğim yetiyor bana Artık bir karar ver sev seveceksen Yıllardır çektiğim yetiyor bana Artık bir karar ver sev seveceksen Sev seveceksen *** Sevde dinsin artık döktüğüm yaşlar Sevde bitsin artık dert dolu yıllar Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar Bırak bu inadı sev seveceksen Sev seveceksen *** Sev, sev, sev, seveceksen Dön, dön, dön, döneceksen Sev, seveceksen, dön, döneceksen *** Mahrum etme beni aşktan sevgiden Çok şeymi istiyor bu kalbim senden En güzel günlerim boşa geçmeden Bırak bu inadı sev seveceksen En güzel günlerim boşa geçmeden Bırak bu inadı sev seveceksen Sev seveceksen *** Sevde dinsin artık döktüğüm yaşlar Sevde bitsin artık dert dolu yıllar Sevde aşk nasılmış görsün tüm kullar Bırak bu inadı sev seveceksen Sev seveceksen *** Sev, sev, sev, seveceksen Dön, dön, dön, döneceksen Sev, seveceksen Sev, seveceksen

Senin Gibiler Seviyorum diye ümit veripte Unutur insanı senin gibiler Seviyorum diye ümit veripte Unutur insanı senin gibiler *** Birini koluna takıveripte Çıldırtır insanı senin gibiler Çıldırtır insanı senin gibiler *** Sevmenin zevkini tadamazlar ki Kendini birine adamalar ki Sevmenin zevkini tadamazlar ki Kendini birine adamalar ki *** Ömür sürer ama onlar yaşamazlar ki Çıldırtır insanı senin gibiler Aldatır insanı senin gibiler *** Seven yürekleri taşa döndürür Gözleri sel olmuş yaşa döndürür Seven yürekleri taşa döndürür Gözleri sel olmuş yaşa döndürür *** Kalplere hançerle vurur öldürür aman, aman Çıldırtır insanı senin gibiler Çıldırtır insanı senin gibiler *** Sevmenin zevkini tadamazlar ki Kendini birine adamalar ki Sevmenin zevkini tadamazlar ki Kendini birine adamalar ki *** Ömür sürer ama onlar yaşamazlar ki Çıldırtır insanı senin gibiler Yaşatma insanı senin gibiler

Layık Olan Kim Bağlama ömrünü duygularına Bu zamanda aşka bağlı kalan kim? Derinden duymaya çalışma aşkı Candan sevilmeye layık olan kim? *** Derinden duymaya çalışma aşkı Candan sevilmeye layık olan kim? *** Başıma tac ettim saçım ağardı Işığımsın dedim gönlüm karardı Başıma tac ettim saçım ağardı Işığımsın dedim gönlüm karardı *** Her umut gönlümde dert olup kaldı Kaybolan ömrüme layık olan kim? Kaybolan ömrüme layık olan kim? *** O büyük sevgiler bir zamanlardı Leylalar, Mecnunlar, Keremler vardı *** Zaman insanların kalbini çaldı Candan sevilmeye layık olan kim? Zaman insanların kalbini çaldı Candan sevilmeye layık olan kim? *** Başıma tac ettim saçım ağardı Işığımsın dedim gönlüm karardı Başıma tac ettim saçım ağardı Işığımsın dedim gönlüm karardı *** Her umut gönlümde dert olup kaldı Kaybolan ömrüme layık olan kim? Kaybolan ömrüme layık olan kim? Kaybolan ömrüme layık olan kim?