-
Artık ben bu aşktan umudu kestim
Kalbimi boş yere yormam bir daha
O taş yürekliye benim bu restim
Gelenden geçenden sormam bir daha
Ben onu sevdimde kıymetmi bildi
Mutluluk adına bana ne verdi
Tertemiz sevgime layık değildi
Ah edip başıma vurmam bir daha
Ah edip başıma vurmam bir daha
***
Artık ben bu aşktan umudu kestim
Kalbimi boş yere yormam bir daha
Artık ben bu aşktan umudu kestim
Kalbimi boş yere yormam bir daha
O taş yürekliye benim bu restim
Gelenden geçenden sormam bir daha
***
Ben onu sevdimde kıymetmi bildi
Mutluluk adına bana ne verdi
Ben onu sevdimde kıymetmi bildi
Mutluluk adına bana ne verdi
Tertemiz sevgime layık değildi
Tertemiz sevgime layık değildi
Ah edip başıma vurmam bir daha
Ah edip başıma vurmam bir daha
Vurmam bir daha
***
Ne çektimse onun elinden çektim
Oysa ben dalımda gonca çiçektim
Ne çektimse onun elinden çektim
Oysa ben dalımda gonca çiçektim
Artık ben sevgimi kalbime ektim
Dertleri yâr diye sarmam bir daha
***
Barıştım artık ben kendi kendimle
Ondan bir eser yok şimdi kalbimde
Barıştım artık ben kendi kendimle
Ondan bir eser yok şimdi kalbimde
Artık bir işim yok benim bu yerde
Artık bir işim yok benim bu yerde
Öldürseler burada durmam bir daha
Öldürseler burada durmam bir daha
Durmam bir daha
-
Bir ben miyim perişan
Gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir ben miyim perişan
Gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular
Tek tek uçtu martılar
Geceler ben ve deniz
Yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular
Tek tek uçtu martılar
Geceler ben ve deniz
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım
Martılar kucağında
Yosun tuttu gözlerim
Yalnızlar rıhtımında
-
Uyanma zamanı şimdi kuşların
Ben ise gözlerimi kırpmadım hâlâ
Sönerken yıldızlar ardı ardına
Ben ise gözlerimi yummadım hâlâ
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
Gönlüm hasretinden insafmı gördü
Her gecemi böyle azapla böldü
***
Kimbilir sevenler ne düşler gördü
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
Gönlüm hasretinden insafmı gördü
Her gecemi böyle azapla böldü
Kimbilir sevenler ne düşler gördü
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
***
Anılar kapıma geldi dayandı
Hayalin kalbimi kuşattı sardı
Güneşle günaydın şafak ağardı
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
Gönlüm hasretinden insafmı gördü
Her gecemi böyle azapla böldü
***
Kimbilir sevenler ne düşler gördü
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
Gönlüm hasretinden insafmı gördü
Her gecemi böyle azapla böldü
Kimbilir sevenler ne düşler gördü
Bense gözlerimi yummadım hâlâ
Uyanma zamanı şimdi kuşların
***
Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ
Sönerken yıldızlar ardı ardına
Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ
Gönlüm hasretinden insafmı gördü
Her gecemi böyle azapla böldü
Kimbilir sevenler ne düşler gördü
Bense gözlerimi kırpmadım hâlâ
Bense gözlerimi kırpmadım hala kırpmadım hâlâ
-
Hiçbir şey tat vermiyordu
Küşmüştüm sensiz hayata
Öyle bir anda geldin ki
Yeniden doğdum adeta
***
Hiçbir şey tat vermiyordu
Küşmüştüm sensiz hayata
Öyle bir anda geldin ki
Yeniden doğdum adeta
***
Anladım ki sensiz olmaz
Mümkün değil yerin dolmaz
Hem şaşkınım hem çok mutlu
Bundan güzel süpriz olmaz
***
Hoş geldin
Hep bu günü bekliyordum
Hoş geldin
Hep dönmeni istiyordum
Hoş geldin
Gelişinle mutlu oldum
Hoş geldin
***
Hoş geldin
Bilsen nasıl özlemiştim
Hoş geldin
Umudumu kesmemiştim
Hoş geldin
Tam zamanında yetiştin
Hoş geldin
***
Ne günüm güne benzerdi
Ne gecelerim geceydi
Yere batsın sensiz hayat
Hayat değil işkenceydi
***
Ne günüm güne benzerdi
Ne gecelerim geceydi
Yere batsın sensiz hayat
Hayat değil işkenceydi
***
Anladım ki sensiz olmaz
Mümkün değil yerin dolmaz
Hem şaşkınım hem çok mutlu
Bundan güzel süpriz olmaz
***
Hoş geldin
Hep bu günü bekliyordum
Hoş geldin
Hep dönmeni istiyordum
Hoş geldin
Gelişinle mutlu oldum
Hoş geldin
***
Hoş geldin
Bilsen nasıl özlemiştim
Hoş geldin
Umudumu kesmemiştim
Hoş geldin
Tam zamanında yetiştin
Hoş geldin
Hoş geldin
-
Hep sabır, hep sabır, hep sabır ettim
Hep acı, hep keder, hep çile çektim
Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim
Hep baktım, hep baktım, seni seyrettim
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedim
Nasıl bir dünyasın aklım ermedim
***
Seversin adını mecnun diyorlar
Gülersin akılsız zannediyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
***
Hep sevgi, hep sevgi, hep kıymet verdim
Hep zulum, hep hüzün, hep hor görüldüm
Sanki dert çekmeye mahkum edildim
Sanki dert çekmeye mahkum edildim
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
***
Seversin adını mecnun diyorlar
Gülersin akılsız zannediyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
Bize mutluluğu çok görüyorlar
***
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
Nasıl bir dünyasın aklım ermedi
-
Kıyak bitti buraya kadar
Geldik yolun sonuna biz
Artık benden sana fayda yok
Bak başının çaresine
***
Kıyak bitti buraya kadar
Geldik yolun sonuna biz
Artık benden sana fayda yok
Bak başının çaresine
***
Sana bu son seslenişim
Kulaklarını aç beni dinle
Şimdi benden sana fayda yok
Bak başının çaresine
***
Sana bu son seslenişim
Kulaklarını aç beni dinle
Şimdi benden sana fayda yok
Bak başının çaresine
***
Hani yaptığım güzellikler
Hani şimdi neredeler
Herkes maskesini düşürdü
Bir bir terkedip gittiler
***
Hani yaptığım güzellikler
Hani şimdi neredeler
Herkes maskesini düşürdü
Birbir terkedip gittiler
***
Sana bu son seslenişim
Kulaklarını aç beni dinle
Şimdi benden sana fayda yok
Bak başının çaresine
***
Sana bu son seslenişim
Kulaklarını aç beni dinle
Şimdi benden sana fayda yok
Bak başının çaresine
-
Sen benim aşkım sevdamdın
Böyle olsun istemezdim
Tutunacak tek dalımdın
Bunu senden beklemezdim
***
Sen benim aşkım sevdamdın
Böyle olsun istemezdim
Tutunacak tek dalımdın
Bunu senden beklemezdim
***
Bu yaptıklarından sonra
Affederim seni sanma
Herkesden beklerdim ama
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
***
Hani beni seviyordun
Senden ayrılmam diyordun
El gibi sırtımdan vurdun
Bunu senden beklemezdim
***
Hani beni seviyordun
Senden ayrılmam diyordun
El gibi sırtımdan vurdun
Bunu senden beklemezdim
***
Bu yaptıklarından sonra
Affederim seni sanma
Herkesden beklerdim ama
Bunu senden...
Bunu senden...
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
***
Git gözüm görmesin seni
İhanetin yıktı beni
Sırtımdan vurdun ya beni
Bunu senden beklemezdim
-
Talihim yok etti yaşama arzumu
Ayakta duracak halim kalmadı
Dayanak olacak bir dost aradım
Dönüpte yüzüme bakan olmadı
***
Dayanak olacak bir dost aradım
Dönüpte yüzüme bakan olmadı
***
Dostların ittiği çamurda kaldım
Tutunup çıkacak dal bulamadım
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
***
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
***
Damla damla aktı, çekildi kanım
Yavaş yavaş tükenmeye başladım
Dönüp dönüp geçen maziye baktım
Beni güldürmeyen kader utansın
***
Dönüp dönüp geçen maziye baktım
Beni güldürmeyen kader utansın
***
Dostların ittiği çamurda kaldım
Tutunup çıkacak dal bulamadım
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
***
Acılar içinde çırpındım durdum
Feryadımı duyup, duyup gelen olmadı
-
Birer birer gitti hep sevdiklerim
Çaresiz bırakıp giden gidene
Gitmiyor aklımdan mutlu günlerim
Unutupta beni giden gidene
***
Gönülden sevdiğimden ona acı verdim
Bu sevda uğruna neler çekmedim
Harcandım yıllarca feryat etmedim
Kalbimi kırıpta giden gidene
***
Bu dertli başımda bin bir çileyle
Ateşlere atıp giden gidene
Çok mu gördüler ki sevmeyi bana
Acıyla bırakıp giden gidene
-
Şimdi buldum mutluluğun yolunu
Bekle beni geliyorum yoldayım
Kırsalar da kanadımı kolumu
Evelallah yarın sabah ordayım
Kırsalar da kanadımı kolumu
Evelallah yarın sabah ordayım
Yanıyorum ateşteyim kordayım
***
Yalnızlığın acısını duydun mu
Uzaklarda her gün sensiz zordayım
Benim gibi gözyaşına doydun mu
Evelallah yarın sabah ordayım
Benim gibi gözyaşına doydun mu
Evelallah yarın sabah ordayım
Yanıyorum ateşteyim kordayım
***
Evelallah yarın sabah ordayım
Yanıyorum ateşteyim kordayım
-
Aman yine kalkın gidelim de boru sesi var
Valla yine bilmem şu zalim düşmanların da bizde nesi var?
Aman Topal Abdoyu vurmuşlar da
Yine bizim aşiretin yası var
***
Aman dumana oğlum Muhammedim dumana ey
Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne?
Ah ataş düştüğü yeri yakar gider canım, canım, canım kime ne?
Canım kime ne?
***
Aman çıksam yaylasına da yaz gelir m’ola?
Valla yine şu zalım düşmanlar da bu sene bizden vazgeçer m’ola?
Aman bir mektup yolladım da yine bizim aşirete
Tez gelir m’ola?
***
Aman dumana oğlum Muhammedin dumana ey
Valla ataş düştüğü yeri yakar gider canım kime ne?
Valla bir evde de iki cenaze çıkmış da canım
Kime ne? kime ne canım kime ne?
-
Ören'e vardım da Ören'e benzer, Ören'e benzer
Yıkılmış evleri de canım, virana benzer
Virana benzer, virana benzer
Yıkılmış evleri de canım, virana benzer
Virana benzer, virana benzer
***
öldürdün beni
(El ettin, göz ettin) kandırdın beni
***
Fincanın etrafı yeşil aman, aman
Fincanın etrafı yeşil aman, aman
At kolun, kolların boynumdan aşır
At kolun, kolların boynumdan aşır
Sarhoşam dilim dolaşır aman, aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman, aman
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Fincanın etrafı sarı aman, aman
Fincanın etrafı sarı aman, aman
Ağlarım, sızlarım ben zarı, zarı
Ağlarım, sızlarım ben zarı, zarı
Elimden aldılar yari aman, aman
Elimden aldılar yari aman, aman
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni
***
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin, göz ettin, kandırdın beni