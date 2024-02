Dağlar küçük kalır denin yanında Denizler bir damla gibi sultanım Ölmek gerekirse senin yoluna Emrin olur ben hazırım sultanım Dağlar küçük kalır senin yanında Denizler bir damla gibi sultanım Ölmek gerekirse senin yoluna Emrin olur ben hazırım sultanım Aşk tanımam ben aşkımın üstüne Bedel iste gönlümdeki sevgine Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanım Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanım Aşkın için çoktan geçtin canımdan Esirinim kovma beni kapından Şüphen varsa sana olan sevdamdan Vur boynumu ben hazırım sultanım Aşkın için çoktan geçtin canımdan Esirinim kovma beni kapından Şüphen varsa sana olan sevdamdan Vur boynumu ben hazırım sultanım Aşk tanımam ben aşkımın üstüne Bedel iste gönlümdeki sevgine Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanım Can gerekirse girmek için kalbine Emrin olur ben hazırım sultanı