Sebepsiz Ayrılık Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sebepsiz Ayrılık
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Ayrılırsak her şey biter sevgilim
Gidersen bir daha gelme boşuna
Gidişin her şeyin bitişi olur
Bağışlar, affeder sanma boşuna
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Vazgeçmek ayrılmak, kopmak demektir
Vazgeçmek sözünden dönmek demektir
Çaresiz kadere boyun eğmektir
Düşünmeden karar verme boşuna
***
Suçluysam suçumu söylemelisin
Susup da boynunu bükme boşuna
Sebepsiz ayrılık olmaz sevgilim
Hiç yoktan bu aşkı yıkma boşuna
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Vazgeçmek ayrılmak, kopmak demektir
Vazgeçmek sözünden dönmek demektir
Çaresiz kadere boyun eğmektir
Düşünmeden karar verme boşuna