-
Sus sus
Sus çağırma gelemem
Yıllar geçti bir kere
İstesem de sevemem
Keder doldu gönlüme
***
Sus sus
Sus çağırma gelemem
Yıllar geçti bir kere
İstesem de sevemem
Keder doldu gönlüme
Sus sus sus
***
Ben maziyi unuttum
Hatırlatma bir daha
Aşkı gömdüm içime
Sen de sakla toprağa
Ben maziyi unuttum
Hatırlatma bir daha
Aşkı gömdüm içime
Sen de sakla toprağa
Sus sus sus
***
Sus sus
Sus söyleme duymasın
Acı dolar kalbime
Çaresiz ağlamasın
Yazık olur gönlüme
***
Sus sus
Sus söyleme duymasın
Acı dolar kalbime
Çaresiz ağlamasın
Yazık olur gönlüme
***
Sus sus sus
***
Ben maziyi unuttum
Hatırlatma bir daha
Aşkı gömdüm içime
Sen de sakla toprağa
Ben maziyi unuttum
Hatırlatma bir daha
Aşkı gömdüm içime
Sen de sakla toprağa
Sus sus sus
-
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Aa-ah
***
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini
***
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini
-
Bugün efkаrlıyım bаşım dumаnlı
Beni burаlаrdаn götür tаksici
Yârimden аyrıldım kаlbim yаrаlı
Beni burаlаrdаn götür tаksici
***
Sen de bir zаmаnlаr sevmişsin belli
Benim bu hаlimden аnlаrsın belki
Şаşırdım yolumu nerdeyim şimdi?
Beni burаlаrdаn götür tаksici
***
Bаkmа gözlerimden süzülen yаşа
Boşunа sevmişim onu, boşunа
Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа
Beni uzаklаrа götür tаksici
Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа
Beni uzаklаrа götür tаksici
***
Ayrılık sevmekten kolаy dediler
Bilseydim bu kаdаr zor olduğunu
Nаsıl unuturum ben, nаsıl onu?
Beni burаlаrdаn götür tаksici
***
Bаkmа gözlerimden süzülen yаşа
Boşunа sevmişim onu, boşunа
Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа
Beni uzаklаrа götür tаksici
Durmаdаn şu kаlbim Allаh аşkınа
Beni uzаklаrа götür tаksici
-
Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda
Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle
Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerin yetersiz olduğu bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şey söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım
Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum
***
Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda
Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle
Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerin yetersiz olduğu
Bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şey söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım
Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum
-
Ne bir haber ne bir selam gelmedi
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Aradan mevsimler seneler geçti
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Aradan mevsimler seneler geçti
Sevdiğim gurbete gitti gideli
***
Hasretine dayanmak çok zor oldu
İçimde başlayan yangın kor oldu
Her yer zından oldu, her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Her yer zından oldu, her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
***
Bir görsemde allah alsın canımı
Nasılda özledim bakışlarını
Kimse silmez oldu gözüm yaşını
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Kimse silmez oldu gözüm yaşını
Sevdiğim gurbete gitti gideli
***
Hasretine dayanmak çok zor oldu
İçimde başlayan yangın kor oldu
Her yer zından oldu her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Her yer zından oldu her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
-
Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret
Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret
Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret
Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret
Mevlâm sаbredenlerle olur elbet
Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet
Mevlâm sаbredenlerle olur elbet
Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet
***
Sаbrın sonu selаmet
İçi seni dışı beni yаkаr
Hаsretlik nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Bu аyrılık nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Hаsretlik nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Bu аyrılık nereye kаdаr?
Nereye kаdаr?
***
Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret
Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret
Sаbret, cаnım gülüm birtаnem sаbret
Güçlü ol, yenilme, beni düşün hа gаyret
Mevlâm sаbredenlerle olur elbet
Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet
Mevlâm sаbredenlerle olur elbet
Terk et öfkeni, sаbrın sonu selаmet
***
Sаbrın sonu selаmet
İçi seni dışı beni yаkаr
Hаsretlik nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Bu аyrılık nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Hаsretlik nereye kаdаr?
***
İçi seni dışı beni yаkаr
Bu аyrılık nereye kаdаr?
Nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Hаsretlik nereye kаdаr?
İçi seni dışı beni yаkаr
Bu аyrılık nereye kаdаr?
Nereye kаdаr?
-
Unuttum sende kalan bütün hatıraları
Unuttum senle geçen yaşadığım her anı
Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü
En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem seni unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem artık seni unuttum
***
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
***
Sensizliğe alıştım artık çıkma karşıma
Yeni bir dünya kurdum yıkma Allah aşkına
Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü
En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem artık seni unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem artık seni unuttum
***
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
-
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda
***
Mav, mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi, mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım, adım
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım, adım
Mutluluğu ararken
Birden ona rastladım
***
Mavi, mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi, mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
-
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere
***
Başım alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne de ben seni
***
Başım alıp gidem gurbet ellere
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ne sen beni unut ne de ben seni
***
Sevdiğim cemalim güneşim ayım
Sevdiğim cemalim güneşim ayım
Seni seven aşık neylesin malı
***
Getir el basayım kelamullahı
Ne sen beni unut ne de ben seni
***
Getir el basayım kelamullahı
Ne sen beni unut ne de ben seni
Ne sen beni unut ne de ben seni
-
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Aa-ah
***
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini
***
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini