-
Tabiatın bir cilvesi
İnsanları yakıp gider
Sevilip sevmek hevesi
Ömür boyu akar gider
***
Sevgi, muhabbet insana
Hak ararsan bak vicdana
Akıl baştan çıkar gider
Akıl baştan çıkar gider
***
İnsanoğlu yana yana
Gitgide yaklaşır sona
Nasıl olsa bir gün gider
Zengin, fakir aynı yola
***
İnsanoğlu yana yana
Gitgide yaklaşır sona
Nasıl olsa bir gün gider
Zengin, fakir aynı yola
***
Olsa da gözlerim âma
Sevgisi ışıldayana
Her aşıkta gider ama
Aşk tacını takar gider
Irmaklar denize koşar
Sel olup bir gün taşar
Veyseller Ümit Yaşar'da
Şimşek gibi çakar gider
Şimşek gibi çakar gider
***
İnsanoğlu yana yana
Gitgide yaklaşır sona
Nasıl olsa bir gün gider
Zengin, fakir aynı yola
***
İnsanoğlu yana yana
Gitgide yaklaşır sona
Nasıl olsa bir gün gider
Zengin, fakir aynı yola
-
Bu akşam dertliyim içmeye geldim
Doldur da bir kadeh ver arkadaşım
Kahreden derdimi dökmeye geldim
Dinle de bir ibret al arkadaşım
Dinle de bir ibret al arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum ben arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
***
Evimden barkımdan ayrı kalmışım
Gurbeti kendime mekan yapmışım
Yanardağ misali yanıyor kalbim
Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım
Dünyada neler var gör arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
***
Derdim başlayalı yıllardan öte
O günden bugüne düştüm gurbete
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
Ömrümü harcadım meyhanelerde
Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım
-
Bütün dertler senden gelsin
Senden gelsin ızdırabım
Varsın yüzüm hiç gülmesin
Her cefana ben razıyım
***
Her çilene her zulmüne
Ben zevk diye katlanırım
Tek aşkıma saygı göster
Bu hayata ben razıyım
***
Gönül benim duygu benim
Ben severim ben çekerim
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
***
Bir ufacık gülüşünle
Bin mutluluklar yaşarım
Ay da olsa yıl da olsa
Esirgeme ben razıyım
***
Elde değil seviyorum
Ümitsizce bağlanmışım
Sensiz hayat düşünemem
Ecelim ol ben razıyım
***
Gönül benim duygu benim
Ben severim ben çekerim
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
Senden karşılık beklemem
Aşkımı bil ben razıyım
-
Vazgeçmem imkânsız senin aşkından
Bırak bu yüreği sevdanla yansın
Mutluluk getirdin benim dünyama
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
***
Karanlık bahtımın ışığı sensin
Ömrümün çiçeği, baharı sensin
Bu gönlüm aşkından nasıl vazgeçsin?
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
***
Bakışın sebeptir sevinçlerime
Gülüşün çaredir tüm dertlerime
Güneşsin, hayatsın benim gönlüme
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
***
Karanlık bahtımın ışığı sensin
Ömrümün çiçeği, baharı sensin
Bu gönlüm aşkından nasıl vazgeçsin?
Ömrüme ömürsün, canıma cansın
Canıma cansın
-
Yine şaştı gönlüm aşkta
Mutluluktan uzak düştü
Ummadığım geldi başa
Hayallerim suya düştü
Bu seferki başka derken
Kalbim yine köze düştü
***
Mutluluğu buldum derken
Yine dertler bana düştü
Yıkıldı tüm ümitlerim
Hayallerim suya düştü
***
Onu farklı zannetmiştim
İşte sevmek bu demiştim
Bilsen neler düşlemiştim
Hayallerim suya düştü
Kül oldu tüm umutlarım
Hayallerim suya düştü
***
Mutluluğu buldum derken
Yine dertler bana düştü
Yıkıldı tüm umutlarım
Hayallerim suya düştü
-
Nice yıllara, nice yıllara
Sensiz kadehimi kaldırıyorum
Nice yıllara, nice yıllara
Sana gönülden şans diliyorum
***
Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi
Sana kalbimden mutlu ol diyorum
Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi
Sana kalbimden mutlu ol diyorum
***
Nice yıllara, nice yıllara
Nice yıllara, nice yıllara
***
Bir zamanlar bu aşkı
Beraber yaşatmıştık
Ne hayaller kurmuştuk
Böyle olmamalıydı
**
Bir zamanlar bu aşkı
Beraber yaşatmıştık
Ne hayaller kurmuştuk
Böyle olmamalıydı
***
Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi
Sana kalbimden mutlu ol diyorum
Yanımdaymış gibi, karşımdaymış gibi
Sana kalbimden mutlu ol diyorum
***
Nice yıllara, nice yıllara
Nice yıllara, nice yıllara
-
Gözlerin gözümle konuşmak ister
Ellerin elimle kavuşmak ister
Talihim seninle barışmak ister
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Gözlerin gözümle konuşmak ister
Ellerin elimle kavuşmak ister
Talihim seninle barışmak ister
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Meçhule çıkmadan gittiğin yollar
Bir bir kırılmadan tuttuğun dallar
Bağrına basmadan beni bu yıllar
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Meçhule çıkmadan gittiğin yollar
Bir bir kırılmadan tuttuğun dallar
Bağrına basmadan beni bu yıllar
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
***
Mutluluk içimde dinmez bir hasret
İster anla beni istersen kahret
Sabret diyor kalbim bana hep, sabret
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
O gün gelecek mi, bilemiyorum, bilemiyorum
-
Her sabah güneşle birlikte doğan
Ruhumu ısıtan o sevgi sensin
Dünyamı bir anda neşeye boğan
Huzuru yaşatan o sevgi sensin
Her sabah güneşle birlikte doğan
Ruhumu ısıtan o sevgi sensin
Dünyamı bir anda neşeye boğan
Huzuru yaşatan o sevgi sensin
***
Güzel gözlerine baktığım zaman
Gözümden gönlüme aktığın zaman
Güzel gözlerine baktığım zaman
Gözümden gönlüme aktığın zaman
Seninle bir bütün olurum inan
Dünyalara bedel o sevgi sensin
Seninle bir bütün olurum inan
Dünyalara bedel o sevgi sensin
***
Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın
Sen bana yakınsın, ben sana yakın
Elini elimden ayırma sakın
İçimde büyüyen o sevgi sensin
Benzeri bulunmaz böyle bir aşkın
Sen bana yakınsın, ben sana yakın
Elini elimden ayırma sakın
İçimde büyüyen o sevgi sensin
***
Güzel gözlerine baktığım zaman
Gözümden gönlüme aktığın zaman
Güzel gözlerine baktığım zaman
Gözümden gönlüme aktığın zaman
Seninle bir bütün olurum inan
Dünyalara bedel o sevgi sensin
Seninle bir bütün olurum inan
Dünyalara bedel o sevgi sensin
-
-
Sevmek istiyorum seni delice
Bütün benliğinle benliğime doğ
Yak beni sevgilim delicesine
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Sevmek istiyorum seni delice
Bütün benliğinle benliğime doğ
Yak beni sevgilim delicesine
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Sönmesin gönlümün ümit çırası
Nasılsa cehennem senden sonrası
Bendeyse sevipte yanma sırası
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Sönmesin gönlümün ümit çırası
Nasılsa cehennem senden sonrası
Bendeyse sevipte yanma sırası
Küllere dönsemde ateşim sen ol
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Alev, alev dolaş bütün tenimde
Tek düşüncem sen ol ümitlerimde
Yanmaya razıyım senin sevginle
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Alev, alev dolaş bütün tenimde
Tek düşüncem sen ol ümitlerimde
Yanmaya razıyım senin sevginle
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Sönmesin gönlümün ümit çırası
Nasılsa cehennem senden sonrası
Bendeyse sevipte yanma sırası
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Sönmesin gönlümün ümit çırası
Nasılsa cehennem senden sonrası
Bendeyse sevipte yanma sırası
Küllere dönsemde ateşim sen ol
Küllere dönsemde ateşim sen ol
***
Sönmesin gönlümün ümit çırası
Nasılsa cehennem senden sonrası
Bendeyse sevipte yanma sırası
Küllere dönsemde ateşim sen ol
Küllere dönsemde ateşim sen ol