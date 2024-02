Tabiatın bir cilvesi İnsanları yakıp gider Sevilip sevmek hevesi Ömür boyu akar gider *** Sevgi, muhabbet insana Hak ararsan bak vicdana Akıl baştan çıkar gider Akıl baştan çıkar gider *** İnsanoğlu yana yana Gitgide yaklaşır sona Nasıl olsa bir gün gider Zengin, fakir aynı yola *** İnsanoğlu yana yana Gitgide yaklaşır sona Nasıl olsa bir gün gider Zengin, fakir aynı yola *** Olsa da gözlerim âma Sevgisi ışıldayana Her aşıkta gider ama Aşk tacını takar gider Irmaklar denize koşar Sel olup bir gün taşar Veyseller Ümit Yaşar'da Şimşek gibi çakar gider Şimşek gibi çakar gider *** İnsanoğlu yana yana Gitgide yaklaşır sona Nasıl olsa bir gün gider Zengin, fakir aynı yola *** İnsanoğlu yana yana Gitgide yaklaşır sona Nasıl olsa bir gün gider Zengin, fakir aynı yola

Bütün dertler senden gelsin Senden gelsin ızdırabım Varsın yüzüm hiç gülmesin Her cefana ben razıyım *** Her çilene her zulmüne Ben zevk diye katlanırım Tek aşkıma saygı göster Bu hayata ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım *** Bir ufacık gülüşünle Bin mutluluklar yaşarım Ay da olsa yıl da olsa Esirgeme ben razıyım *** Elde değil seviyorum Ümitsizce bağlanmışım Sensiz hayat düşünemem Ecelim ol ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım