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7/24 Dinle Talihsizler

Talihsizler Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Talihsizler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Talihsizler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Talihsizler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Talihsizler

  • Talihsizler

  • Aşk Yüzünden

  • Ateşli

  • Yeter Ağlatma Beni

  • Sarhoş Gibiyim

  • Vesaire

  • Gece Demem

  • Merhamet Dileme

  • Küstürdün Gönlümü

  • Adana'ya Kar Yağmış

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