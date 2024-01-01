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7/24 Dinle Vefasız Alem

Vefasız Alem Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Vefasız Alem şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Vefasız Alem şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vefasız Alem sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Vefasız Alem

  • Tanrım Beni Yaratmasaydın

  • Vefasız Alem

  • Sabrım Ağlıyor

  • Sevdiğim Sensin

  • Hilebaz

  • Yuvasız Kuş

  • Nerdesiniz

  • Sebebim O Yar Oldu

  • Nebile

  • Çiçekler Dalda Olur

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