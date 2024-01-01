Ellerimi bağlasan, gözlerimi dağlasan Şu kalbimi yerinden koparıp söküp atsan Kaçamazsın, kaçamazsın, hiç bulaşma kaçamazsın Sen de beni seviyorsun başkasıyla olamazsın Sen de beni seviyorsun başkasıyla olamazsın *** Ben seninle yaşıyorum benim canım sanki sende Tapıyorum sana ben, yalnız sen varsın içimde Ah çıkmıyorsun aklımdan bir duasın dilimde *** Tapıyorum sana ben *** Etim, kemiğim, canım; suyum, ekmeğim, aşım Sensin benim her şeyim, sensin ömür yoldaşım Atamazsın, atamazsın, koparıpta atamazsın Sen de beni seviyorsun koparıpta atamazsın Seni seven şu kalbime bunca zulüm yapamazsın Ben seninle yaşıyorum benim canım sanki sende *** Tapıyorum sana ben, yalnız sen varsın içimde Ah çıkmıyorsun aklımdan bir duasın dilimde Tapıyorum sana ben