Tapıyorum Sana Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Tapıyorum Sana
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Ellerimi bağlasan, gözlerimi dağlasan
Şu kalbimi yerinden koparıp söküp atsan
Kaçamazsın, kaçamazsın, hiç bulaşma kaçamazsın
Sen de beni seviyorsun başkasıyla olamazsın
Sen de beni seviyorsun başkasıyla olamazsın
***
Ben seninle yaşıyorum benim canım sanki sende
Tapıyorum sana ben, yalnız sen varsın içimde
Ah çıkmıyorsun aklımdan bir duasın dilimde
***
Tapıyorum sana ben
***
Etim, kemiğim, canım; suyum, ekmeğim, aşım
Sensin benim her şeyim, sensin ömür yoldaşım
Atamazsın, atamazsın, koparıpta atamazsın
Sen de beni seviyorsun koparıpta atamazsın
Seni seven şu kalbime bunca zulüm yapamazsın
Ben seninle yaşıyorum benim canım sanki sende
***
Tapıyorum sana ben, yalnız sen varsın içimde
Ah çıkmıyorsun aklımdan bir duasın dilimde
Tapıyorum sana ben