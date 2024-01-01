-
Şu gаrip hаlimden bile işveli nаzın
Gönlüm hep seni аrıyor neredesin sen
Tаtlı dillim güler yüzlüm ey ceylаn gözlüm
Gönlüm hep seni аrıyor neredesin sen, neredesin sen
Tаtlı dillim güler yüzlüm ey ceylаn gözlüm
Gönlüm hep seni аrıyor neredesin sen, neredesin sen
***
Ben аğlаrken аğlаyıp gülerken gülen
Bütün dertlerimi bölüp kаlbimi bilen
Tаtlı dillim güler yüzlüm ey ceylаn gözlüm
Gönlüm hep seni аrıyor neredesin sen, neredesin sen
Tаtlı dillim güler yüzlüm ey ceylаn gözlüm
Gönlüm hep seni аrıyor neredesin sen, neredesin sen
-
Çileli hayatı paylaşan bendim
Anlamsız günlerin neşesi bendim
Karanlık dünyanın ışığı bendim
Beni böyle bırakıp nasıl da gittin
Karanlık dünyanın ışığı bendim
Beni böyle bırakıp nasıl da gittin
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Hayatı bırakıp da gittim
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Beni böyle bırakıp gitti
***
Aşkından baska bir aşk tanımazdım
Ayrılık acısını tattırmadım ki
Canım gibi sevdim yandırmadım ki
Gönül defterimi kapatıp gittin
Canım gibi sevdim yandırmadım ki
Gönül defterimi kapatıp gittin
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Hayatı bırakıp da gittim
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Beni böyle bırakıp gitti
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Hayatı bırakıp da gittim
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Beni böyle bırakıp gitti
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Hayatı bırakıp da gittim
***
Nereden sevdim bu zalimi
Nereden sevdim bu zalimi
Beni böyle bırakıp gitti
-
Gözlerim kapıda kulağım seste
Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen
Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk?
Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen
***
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
***
Ömrümün yoluna serildiğini
Gözümde yaş olup dizildiğini
Çılgınlar misali sevildiğini
Bir görebilsen ah, bir görebilsen
***
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
-
Benim boynum hep böyle bükülü mü kalacak?
Her hasretin içinde kavgası mı olacak?
Bak hâlime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben
Belki çare var ama beni ner'den bulacak?
***
Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım?
Çaresizlik peşimde hep adım adım
Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi?
Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım?
Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin
Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin
***
Bu dertler böyle bitmez
Düşünme derin derin
Hayat böyle arkadaş, beteri var beteri
Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz
Türlü dertler içinde büküldü hep belimiz
***
Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım?
Çaresizlik peşimde hep adım adım
Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi?
Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım?
Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin
Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin
-
Sensin canım sensin gülüm
Sensizlik bana ölüm
Dile benden ne dilersen
Yeterki sen emret gülüm
***
Sensin canım sensin gülüm
Sensizlik bana ölüm
Dile benden ne dilersen
Yeterki sen emret gülüm
***
Kaçma gülüm kaçma benden
Tek isteğim budur senden
***
İşte canım al istersen
Birşey istememki senden
***
Dile benden ne dilersen
Yeterki sen emret gülüm
Dile benden ne dilersen
Yeterki sen emret gülüm
***
Her güzelden farklısın sen
Candan bile tatlısın sen
Düşlerimde hislerimde
Yüreğimde saklısın sen
***
Her güzelden farklısın sen
Candan bile tatlısın sen
Düşlerimde hislerimde
Yüreğimde saklısın sen
***
Kaçma gülüm kaçma benden
Tek isteğim budur senden
***
İşte canım al istersen
Birşey istememki senden
***
Dile benden ne dilersen
Yeterki sen emret gülüm
Dile benden ne dilersen
Yeterki sen emret gülüm
-
Yemyeşil gözlerinle
Bak bir daha, bir daha
Sevmekten korkma sakın
Sev bir daha, bir daha
***
Yemyeşil gözlerinle
Bak bir daha, bir daha
Sevmekten korkma sakın
Sev bir daha, bir daha
***
Gözlerini cennet et
Çağır beni davet et
Al kalbine hapis et
Sev bir daha, bir daha
***
Ne kin duy ne nefret et
Sev bir daha, bir daha
(Sev bir daha, bir daha)
***
Ne kin duy ne nefret et
Sev bir daha, bir daha
Sev bir daha, bir daha
***
Bırakıp gitme beni
Kal bir daha, bir daha
Kalbimin yarasını
Sar bir daha, bir daha
***
Bırakıp gitme beni
Kal bir daha, bir daha
Kalbimin yarasını
Sar bir daha, bir daha
***
Gözlerini cennet et
Çağır beni davet et
Al kalbine hapis et
Sev bir daha, bir daha
***
Ne kin duy ne nefret et
Sev bir daha, bir daha
(Sev bir daha, bir daha)
***
Ne kin duy ne nefret et
Sev bir daha, bir daha
Sev bir daha, bir daha
-
Hasret kokar içlenirsin her şeye
Buruk olur geceleri gurbetin
Şehir yanar sen sönersin tersine
Kara olur geceleri gurbetin
Kara olur geceleri gurbetin
***
Sen bittikçe hasret uzar içimde
Şarkı gibi sevdiklerim dilimde
Gençliğimin ilk başlangıç yerinde
Hazan olur geceleri gurbetin
Hazan olur geceleri gurbetin
***
Karlı olur yaban kentin baharı
Güneş doğmaz karanlıktır sabahı
Gençliğinin en çiçekli baharı
Hazan olur geceleri gurbetin
Hazan olur geceleri gurbetin
***
Sen bittikçe hasret uzar içimde
Şarkı gibi sevdiklerim dilimde
Gençliğimin ilk başlangıç yerinde
Hazan olur geceleri gurbetin
Hazan olur geceleri gurbetin
-
Sen bir güneş ben, ben geceyken
Sen bir yağmur ben toprakken
Elimde değil istememek
Sana ben böyle, böyle muhtaçken
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Her kahrını çeker kalbim
Yalnız sen ol benim derdim
Anladımki ben sensiz bir hiçim
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
***
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
***
Ben bir bedenim, sen nefessin
Bana huzuru veren sensin
Elimde değil istememek
Anlıma yazılan kaderimsin
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Her kahrını çeker kalbim
Yalnız sen ol benim derdim
Anladımki ben sensiz bir hiçim
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
***
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
-
Güzel gözlerin yaşlar dolmasın
Ne zaman istersen çağır geleyim
Rüyamda dünyamda bir tek sen varsın
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Akar yüreğimden duygular sel, sel
Senin bir gülüşün dünyaya bedel
Saçına taktığın çiçekten güzel
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim
Özlemle yaşarken nasıl güleyim
Anla halimden büyük aşkımı
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Kimi gün en küçük şakaya kızgın
Kimi gün delice çılgınca vurgun
Sen yoksun şu gölüm her şeye dargın
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Akar yüreğimden duygular sel, sel
Senin bir gülüşün dünyaya bedel
Saçına taktığın çiçekten güzel
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim
Özlemle yaşarken nasıl güleyim
Anla halimden büyük aşkımı
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
-
Hapishanelere güneş doğmuyor
Geçiyor bu ömrüm de, çilem dolmuyor
Eşim dostum hiç yanıma gelmiyor
***
Yok mu hapishane?
Yok mu hapishane?
Ben varayım
Bu zındanda öleceğim, gardiyan
***
Birer birer yoklamayı yaparlar
Akşam olur da kapılar gapanır
Geçmiyor geceler, olmaz sabahlar
***
Yok mu hapishane?
Yok mu hapishane?
Ben varayım
Bu zındanda öleceğim, gardiyan