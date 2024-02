Azap versen bile aşkım Senden şikayet edemem Azap versen bile aşkım Senden şikayet edemem *** Her şeyinle kabulumsun Sevdim seni terkedemem Her şeyinle kabulumsun Sevdim seni terkedemem *** Sen hayatsın, ben yaşayan Aşkına umut bağlayan Razıyım hep yanımda kal Sevdim seni terkedemem *** Sen hayatsın, ben yaşayan Aşkına umut bağlayan Razıyım hep yanımda kal Sevdim seni terkedemem *** Kimselere vermem seni Yokluğun öldürür beni Kimselere vermem seni Yokluğun öldürür beni *** Bu kalbimin tek dileği Sevdim seni terkedemem Bu kalbimin tek dileği Sevdim seni terkedemem *** Seni sevmek günah olsa Mahşer günü azap olsa Tutulmuşum nasıl olsa Sevdim seni terkedemem *** Seni sevmek günah olsa Mahşer günü azap olsa Tutulmuşum nasıl olsa Sevdim seni terkedemem

Seni ben bir anda terkedeyim de Varsın da adıma kalpsiz desinler Mutlu görünürdük bütün gözlere Neler çektiğimi nerden bilsinler *** Seni ben bir anda terkedeyim de Varsın da adıma kalpsiz desinler Mutlu görünürdük bütün gözlere Neler çektiğimi nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kalbime akıttım gözyaşlarımı Dışıma vurmadım acılarımı Bundan sonra artık umurumda mı Sana haklı bana haksız desinler *** Kalbime akıttım gözyaşlarımı Dışıma vurmadım acılarımı Bundan sonra artık umurumda mı Sana haklı bana haksız desinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler *** Kime dert yanarsan yan benim için Farketmez ardımdan zalim desinler Her zaman bilirsin haklı çıkmayı Suçlu olduğunu nerden bilsinler