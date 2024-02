Terket Bir aşkın sonu daha yine, çaresiz hasret Bu benim yazgım olmuş, böyle geldi gidecek Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni sen de terket Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket *** Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni sen de terket Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket Terket, terket *** Senden bana dağ gibi dertler, çileler kaldı Zaten kaderim böyle yazılmış, ayrılık kardı Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket *** Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni sen de terket Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket Terket, beni sen de terket Terket, hadi, beni şimdi terket Terket, beni sen de terket Ne olursun terket

Eyvallah Bu hayat kısa, değer mi yasa, ellere uyma sen Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen, uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah *** Aklımı aldın, fikrimi çaldın kayboldum sen de ben Kıskançlık etme, bırakıp gitme yuvamı yıkma sen Tuzağa düşme, aklını kullan şeytana uyma sen, uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah Senin aşkına eyvallah

Ölürüm O Zaman Varlığına öyle alışmışım ki Sana sarılmadan uyuyamam ben Eğer kaybedersem bir tanem seni Ölürüm o zaman yaşayamam ben Eğer kaybedersem bir tanem seni Ölürüm o zaman yaşayamam ben *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben *** Ellerin ellerimi tutmazsa eğer Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben Ölürüm o zaman yaşayamam ben Yaşayamam ben *** Ellerin ellerimi tutmazsa eğer Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı

Nerelerdesin Yine hayallerim deli dolu Yine duygularım paramparça Nerelerdesin *** Hasretim sana yüreğim yanar Mevsimler değişir çiçekler solar Nerelerdesin nerelerdesin ah Hadi meleğim geri dön bana *** Sevda çiçeğim geri dön bana Sensiz hiç olmam sensiz yapamam Nerelerdesin nerelerdesin Geri dön bana nerelerdesin *** Ey benim dertli başım Ey benim ekmek aşım Ey benim can yoldaşım Nerelerdesin *** Ey benim dertli başım Ey benim ekmek aşım Ey benim can yoldaşım Nerelerdesin *** Yine duygularım dolu dizgin Yine uykularım delik deşik Nerelerdesin *** Gökyüzü kızgın şimşekler çakar Ay güneş tutulur kıyamet kopar Nerelerdesin nerelerdesin ah Hadi meleğim geri dön bana *** Sevda çiçeğim geri dön bana Sensiz hiç olmam sensiz yapamam Nerelerdesin nerelerdesin Geri dön bana nerelerdesin *** Ey benim dertli başım Ey benim ekmek aşım Ey benim can yoldaşım Nerelerdesin *** Ey benim dertli başım Ey benim ekmek aşım Ey benim can yoldaşım Nerelerdesin *** Ey benim dertli başım Ey benim ekmek aşım Ey benim can yoldaşım Nerelerdesin

Yar Yar Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde Yollarımı şaşırdım hasretin izinde Umutlarım tutuştu ayrılığın gözünde Yollarımı şaşırdım hasretin izinde *** Geceler sabahı bilmiyor sensiz Gözümün yaşları dinmiyor sensiz Yüreğim yanıyor, yanıyor sensiz Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz *** Yar yar, yar yar, yar yar Mehtabım güneşim sen Kalbimin tek eşi sen Ayrılık ateşi sen *** Yar yar, yar yar, yar yar Mehtabım güneşim sen Kalbimin sahibi sen Ayrılık ateşi sen *** Gözlerime hüzündür ayrılığın ateşi Hasretinle kayboldu mutluluğun güneşi Gözlerime hüzündür ayrılığın ateşi Hasretinle kayboldu mutluluğun güneşi *** Geceler sabahı bilmiyor sensiz Gözümün yaşları dinmiyor sensiz Yüreğim yanıyor, yanıyor sensiz Olmuyor, olmuyor, olmuyor sensiz *** Yar yar, yar yar, yar yar Mehtabım güneşim sen Kalbimin sahibi sen Ayrılık ateşim sen *** Yar yar, yar yar, yar yar Mehtabım güneşim sen Kalbimin sahibi sen Ayrılık ateşim sen *** Yar yar, yar yar, yar yar Mehtabım güneşim sen Kalbimin sahibi sen Ayrılık ateşim sen *** Yar yar, yar yar, yar yar Mehtabım güneşim sen Kalbimin sahibi sen Ayrılık ateşi sen

Aldana Aldana Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık *** Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek *** Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** İyi günde her şey iyi oluyor Kötü günde her şey kötü oluyor Can ciğer olanlar artık olmuyor Aldana, aldana öğrendim Aldana, aldana öğrendim artık Öğrendim artık

Sev Beni Kapattım gözlerimi kollarına al beni Tarifsiz ve sınırsız usul usul öp beni Çiğne tüm yasakları, silip at korkuları Düşünme hiç bir şeyi, düşünme günahları Sev beni, sev beni Sev beni, sev beni Götür beni yıldızlara, mutluluğa uçur beni *** Bu gece bizim olsun Kıskansın zaman dursun Çıldırsın tüm arzular Saatler aşkı vursun Saatler aşkı vursun *** Sev beni, sev beni Sev beni, sev beni Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni Sev beni, sev beni Sev beni, sev beni Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni *** Tutkular alev alsın, kalbim delice atsın Bahar gelsin gönlüme, aşkın cana can katsın Çiğne tüm yasakları, silip at korkuları Düşünme hiç bir şeyi, düşünme günahları *** Sev beni, sev beni Sev beni, sev beni Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni Bu gece bizim olsun Kıskansın zaman dursun Çıldırsın tüm arzular Saatler aşkı vursun Saatler aşkı vursun *** Sev beni, sev beni Sev beni, sev beni Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni Sev beni, sev beni Sev beni, sev beni Götür beni yıldızlara, mutluluktan uçur beni

Kimsem Kalmadı Gönlüm iflas etti aşk pazarında Alıp satacağım bir şey kalmadı İnancım da bitti umutlarım da Dostum diyeceğim kimse kalmadı *** Gönlüm iflas etti aşk pazarında Alıp satacağım bir şey kalmadı İnancım da bitti umutlarım da Dostum diyeceğim kimse kalmadı *** Issız bir köşeye serdim postumu Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü Unuttum düşmanı hem de dostumu Alıp vereceğim kimse kalmadı Dostum diyeceğim kimsem kalmadı *** Issız bir köşeye serdim postumu Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü Unuttum düşmanı hem de dostumu Alıp vereceğim kimse kalmadı Dostum diyeceğim kimsem kalmadı *** Bu dünya yıkılsa aldırmam artık Bir taşı yerinden kaldırmam artık Her türlü halini gördüm dünyanın Daha göreceğim bir şey kalmadı *** Bu dünya yıkılsa aldırmam artık Bir taşı yerinden kaldırmam artık Her türlü halini gördüm dünyanın Daha göreceğim bir şey kalmadı *** Issız bir köşeye serdim postumu Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü Unuttum düşmanı hem de dostumu Alıp vereceğim kimse kalmadı Dostum diyeceğim kimsem kalmadı *** Issız bir köşeye serdim postumu Yağmurla rüzgarla örttüm üstümü Unuttum düşmanı hem de dostumu Alıp vereceğim kimse kalmadı Dostum diyeceğim kimsem kalmadı

Sandalcı Asıl küreklere, ağır ağır çek Uzak kıyılara götür, sandalcı Asıl küreklere, ağır ağır çek Uzak kıyılara götür, sandalcı *** Yalnızım bu yerde, arayanım yok Kimse bilmez gönül, hatır, sandalcı, sandalcı Yalnızım bu yerde, arayanım yok Kimse bilmez hatır, gönül, sandalcı, sandalcı *** Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama, durma, enginlere sür Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama, durma, enginlere sür *** Ufkunda serildi koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı Ufkunda serildi koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı *** Gece ayaz ayaz çöktü, bak Ay'a Bahtım perde perde döküldü suya Gece ayaz ayaz çöktü, bak Ay'a Bahtım perde perde döküldü suya *** Kaderim elinde, karşı kıyıya İster götür ister batır, sandalcı, sandalcı Kaderim elinde, karşı kıyıya İster götür ister batır, sandalcı, sandalcı *** Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama, durma, enginlere sür Gönlüm küreklerin ardınca yürür Yavaşlama, durma, enginlere sür *** Ufkunda serildi koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı Ufkunda serildi koca bir ömür Yaz sulara kürek kürek, sandalcı, sandalcı