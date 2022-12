Bir aşkın sonu daha yine; çaresiz hasret Bu benim yazgım olmuş, böyle gelmiş böyle gidecek Gözü yaşlı geceler belki hiç bitmeyecek Terk et; beni sen de terket *** Terk et; hadi,beni sen de terk et Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın *** Terk et; beni sen de terk et *** Terk et; hadi,beni sen de terk et Senden bana dağ gibi dertler, çileler kaldı Zaten kaderim böyle yazılmış, ayrılık kardı Kalbim duracak böykle giderse sebebim olacaksın Terk et; beni sen de terk et *** Terk et; hadi, beni sen de terk et Kim durdu ki sözünde, şimdi sen duracaksın Kim anladı halimi, sen mi anlayacaksın Kim kaldı ki yanımda, şimdi sen kalacaksın *** Terk et; beni sen de terk et Terk et; hadi, beni sen de terk et