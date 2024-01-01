-
Bıktım artık beklemekten
Unutacağım herşeyi
Yere batsın tüm anılar
Kim çekerki bu çileyi
Yere batsın tüm anılar
Kim çekerki bu çileyi
***
Kapatacağım kapımı
Unutacağım adını
Toprak alsın muradımı
Kim çekerki bu çileyi
Kapatacağım kapımı
Unutacağım adını
***
Toprak alsın muradımı
Kim çekerki bu çileyi
Tanrım yalnız bana vermiş
Çekilmeyen bu dertleri
Tanrım yalnız bana vermiş
Çekilmeyen bu dertleri
***
Elin olsun yaşantıla
Benim için sensizlik var
Çıkar beni artık senden
Kim çeker ki bu çileyi
Artık beni senden çıkar
Kim çeker ki bu dertleri
***
Kapatacağım kapımı
Unutacağım adını
Toprak alsın muradımı
Kim çekerki bu çileyi
Kapatacağım kapımı
Unutacağım adını
***
Toprak alsın muradımı
Kim çekerki bu çileyi
Tanrım yalnız bana vermiş
Çekilmeyen bu dertleri
Tanrım yalnız bana vermiş
Çekilmeyen bu dertleri
-
Nerdeysen? bi' haber gönder
Diğer yarım yanında kalmış
Yaşayamam gelmezsen eğer
Yarınlarım hep sende kalmış
***
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış
Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış
***
Karanlıklar ülkesindeyim
Işıklarım hep sende kalmış
Çekilmeyen, dertlerinleyim
Sevinçlerim hep sende kalmış
***
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Ellerimde sıcaklığın, saçlarımda baharların
Yüreğimde umutların, gözlerimde gözlerin kalmış
Yüreğimde umutların, gözlerimde, gözlerin kalmış
-
Ellerini çekip benden
Yarim bugün gider oldu
Ellerini çekip benden
Yarim bugün gider oldu
***
Hem sever, hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu
Hem sever, hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu
Bu ayrılık neden oldu, neden oldu
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Amma senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu, beden oldu
***
Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçem de hazan oldu
Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçem de hazan oldu
***
Belki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu
Belki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu
Bu ayrılık neden oldu, neden oldu
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Amma senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu, beden oldu
-
Kimi ağlar, kimi güler
Kimi her gün dertten içer
Herkes ektiğini biçer
Bu ne acayip dünya
***
Kimi ağlar, kimi güler
Kimi her gün dertten içer
Herkes ektiğini biçer
Bu ne acayip dünya
***
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
***
İnsan şaşırıyor bazen
Baharda olur mu hazan?
Haklıdır kadere kızan
Bu ne acayip dünya
***
İnsan şaşırıyor bazen
Baharda olur mu hazan?
Haklıdır kadere kızan
Bu ne acayip dünya
***
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
-
Hani söz vermiştin bana içmeyecektin
Hani söz vermiştin bana içmeyecektin
Yine başın dumanlı kirpiklerin ıslak
Gözlerin kanlı kanlı ah delikanlım
***
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
***
İçip, içip hep böyle yanacak mısın?
İçip, içip hep böyle yanacak mısın?
Resmini eline alıp bakacak mısın?
Yollarına döner diyerek bakacak mısın?
***
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
-
Aşk doluydu gözleri
Dert doluydu sözleri
Nerde kaldı, gelmedi?
Kalbimdeki serseri
Nerde kaldı, gelmedi?
Kalbimdeki serseri
***
Of, of, of, of, kalbimdeki serseri
***
Aşkını unutamam
Ona nankör olamam
Aşkını unutamam
Ona nankör olamam
***
Kendi yok, Allah'ı var
Onun gibi bulamam
Kendi yok, Allah'ı var
Onun gibi bulamam
***
Aşk doluydu gözleri
Dert doluydu sözleri
Nerde kaldı, gelmedi?
Kalbimdeki serseri
Nerde kaldı, gelmedi?
Kalbimdeki serseri
***
Of, of, of, of, kalbimdeki serseri
***
Altın gibi kalbi var
Dargınlığı aşkadır
Kimse ona benzemez
Onun hâli başkadır
Kimse ona benzemez
Onun hâli başkadır
***
Of, of, of, of, onun hâli başkadır
***
Aşkını unutamam
Ona nankör olamam
Aşkını unutamam
Ona nankör olamam
***
Kendi yok, Allah'ı var
Onun gibi bulamam
Kendi yok, Allah'ı var
Onun gibi bulamam
***
Aşk doluydu gözleri
Dert doluydu sözleri
Nerde kaldı, gelmedi?
Kalbimdeki serseri
Nerde kaldı, gelmedi?
Kalbimdeki serseri
***
Of, of, of, of, kalbimdeki serseri
-
Saracak dost eli yok
Kalbimdeki yarayı
Saracak dost eli yok
Kalbimdeki yarayı
***
Ağlamaktan gözlerim
Görmez oldu Dünya'yı
Ağlamaktan gözlerim
Görmez oldu Dünya'yı
***
Tersine döndü çarkım
Yoktur Mecnun'dan farkım
Gidecek bir yerim yok
Yıkıldı evim barkım
Yıkıldı evim barkım
***
Tersine döndü çarkım
Yoktur Mecnun'dan farkım
Gidecek bir yerim yok
Yıkıldı evim barkım
Yıkıldı evim barkım
***
Bir yanda zalim kader
Bir yanda kahpe felek
Bir yanda zalim kader
Bir yanda kahpe felek
***
Allahım bu Dünya'da
Bana yasak mı gülmek?
Allahım bu Dünya'da
Bana yasak mı gülmek?
***
Tersine döndü çarkım
Yoktur Mecnun'dan farkım
Gidecek bir yerim yok
Yıkıldı evim barkım
Yıkıldı evim barkım
***
Tersine döndü çarkım
Yoktur Mecnun'dan farkım
Gidecek bir yerim yok
Yıkıldı evim barkım
Yıkıldı evim barkım
-
Şu dağları delmeli, şu dağları delmeli
Kül edip elemeli
İçerim kan ağlıyor
Yarimi görmeyeli
İçerim kan ağlıyor
Yarimi görmeyeli
***
Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Dağlar dağladı beni, dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
***
Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
***
Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim
Yari görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
***
Bu dağın arkasından, bu dağın arkasından
Öldüm yar sevdasından
Hele bir çağırsaydı
Giderdim arkasından
Hele bir çağırsaydı
Giderdim arkasından
***
Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim
Seni görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
***
Uyu demeye geldim, uyu demeye geldim
Seni görmeye geldim
Yavrum yaren nerende
Merhem olmaya geldim
-
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
***
Güzel bir gün görmesem
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Bir gün bıkar gidersen
Yakanda olur elim
Eğer beni dinlersen
Üstüme düşme benim
***
Bir gün bıkar gidersen
Yakanda olur elim
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
***
Kalbinde yer edersem
Derdin olurum senin
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
***
Kalbinde yer edersem
Kölen olurum senin
Allah'ını seversen
Üstüme düşme benim
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Gençliğine güvenme
Yıllar alıp gidecek
Dünyada ikimize
Hatıralar yetecek
***
Çekemezsin kahrımı
Yükün olurum senin
Tanrı yazmış bahtımı
Üstüme düşme benim
***
Çekemezsin kahrımı
Yükün olurum senin
Tanrı yazmış bahtımı
Üstüme düşme benim
-
Üzülsen eline bir şey geçmez ki
Dünyanın hali bu, hiç değişmez ki
Üzülsen eline bir şey geçmez ki
Dünyanın hali bu, hiç değişmez ki
Şans ne zaman güler, bilinemez ki
Dertlere boş verip yaşamalısın
Şans ne zaman güler, bilinemez ki
Dertlere boş verip yaşamalısın
Yaşamalısın, yaşamalısın
Hayatın kahrına katlanmalısın
Yaşamalısın, yaşamalısın
Hayata boş verip, yaşamalısın
Yaşamalısın, yaşamalısın
Hayata boş verip, yaşamalısın
***
Sanki ben dertlere katlanmadım mı?
Sahte sevgilere rastlamadım mı?
Sanki ben dertlere katlanmadım mı?
Sahte sevgilere rastlamadım mı?
Vefasız bir aşka kul olmadım mı?
Dertlere boş verip, yaşamalısın
Vefasız bir aşka kul olmadım mı?
Dertlere boş verip, yaşamalısın
Yaşamalısın, ah yaşamalısın
Dertlere boş verip, yaşamalısın
Yaşamalısın, ah yaşamalısın
Dertlere boş verip, yaşamalısın
Yaşamalısın, yaşamalısın
Hayata da boş verip, yaşamalısın
Yaşamalısın, yaşamalısın
-
Aşkıma bir ümit verseydin eğer
Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan
Sen beni ben gibi sevseydin eğer
Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan
***
Dilinde bir dua olabilseydim
***
Gözünden yaş olup akabilseydim
Kalbinde aşkımı bulabilseydim
Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan
***
Bir özlem olsaydın dudaklarımda
Bir ateş olsaydın avuçlarımda
Son arzum olsaydın bakışlarımda
Ölürdüm uğrunda ölürdüm inan
-
Sitemle acıyla yan bakma öyle
Sevgilim suçumu yüzüme söyle
Sitemle acıyla yan bakma öyle
Sevgilim suçumu yüzüme söyle
Sebepsiz dargınlık olur mu söyle
Yaşanmış maziyi bir anda silme
Yaşanmış maziyi bir anda silme
***
Elimi açtım yüce göğe
Yalvardım tanrıma ayrılık niye
Elimi açtım yüce göğe
Yalvardım tanrıma ayrılmak niye
Yakınken mutluluk yakınken bize
Kara bulutlar çöktü üzerimize
Kara bulutlar çöktü üzerimize
***
Bana hayat veren sensin sevgilim
Bu ayrılık neden söyle bileyim
Bana hayat veren sensin sevgilim
Bu ayrılık neden söyle bileyim
Ben sensiz dünyayı hiç ister miyim
Yüzüme gül artık dön gel artık sevgilim
Yüzüme gül artık dön gel artık sevgilim
***
Elimi açtım yüce göğe
Yalvardım tanrıma ayrılmak niye
Elimi açtım yüce göğe
Yalvardım tanrıma ayrılmak niye
Yakınken mutluluk yakınken bize
Kara bulutlar çöktü üzerimize
Kara bulutlar çöktü üzerimize
-
Dinleyin geceler duyun sesimi
Benden daha yalnız değilsiniz ki
Nedir bu karanlık nedir bu sessizlik
Benden dertli değilsiniz ki
Benden dertli değilsiniz ki
***
Uzanan ellerimi tutun ne olur
Benden daha güçsüz değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha yalnız değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha yalnız değilsiniz ki
***
Var mı bu dünyada ben gibi yalnız
Var mı bu dünyada ben gibi bahtsız
Doğuştan kadersiz doğuştan şanssız
Benden dertli değilsiniz ki
Benden dertli ah değilsiniz ki
***
Uzanan elimi tutun ne olur
Benden daha güçsüz değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha dertli değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha yalnız değilsiniz ki
-
Ağla kalbim yalvar acılar dursun
Yangına uğramış kimsesiz kulsun
Senin de elinden mutluluk tutsun
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Ağla kalbim yalvar acılar dursun
Yangına uğramış kimsesiz kulsun
Senin de elinden mutluluk tutsun
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
***
Sabırda bir hayır görürsün elbet
Beklemek faydasız birazcık sabret
Aşkını yalansız gerçeğe benzet
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Sabırda bir hayır görürsün elbet
Beklemek faydasız birazcık sabret
Aşkını yalansız gerçeğe benzet
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
-
Şu dağları delmeli
Şu dağları delmeli
Kül edip elemeli
İçerim kan ağlıyor
Yârimi görmeyeli
İçerim kan ağlıyor
Yârimi görmeyeli
***
"Uyu", demeye geldim
"Uyu", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uyu", demeye geldim
"Uyu", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Dağlar dağladı beni
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
Ayırdı zalım felek
Derde bağladı beni
***
"Uyu", demeye geldim
"Uyu", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uyu", demeye geldim
"Uyu", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Bu dağın arkasından
Bu dağın arkasından
Öldüm yâr sevdasından
Hele bir çağırsaydı
Giderdim arkasından
Hele bir çağırsaydı
Giderdim arkasından
***
"Uyu", demeye geldim
"Uyu", demeye geldim
Seni görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uyu", demeye geldim
"Uyu", demeye geldim
Seni görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim