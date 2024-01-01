-
Uzaktan seveceğim, haberin olmayacak
İnan ki şu kalbime başka aşk dolmayacak
Uzaktan seveceğim, haberin olmayacak
İnan ki şu kalbime başka aşk dolmayacak
***
Bir gün senden uzaklarda bir köşede öleceğim
Sana olan aşkımı topraklara, topraklara, topraklara gömeceğim
***
Sana olan sevgimi, senden gelen derdimi
Sana olan sevgimi, senden gelen derdimi
Kalbimdeki yerini topraklar paylaşacak
***
Tutmadan ellerini, sarmadan bedenini
Çekerek hasretini, bu ömrüm son bulacak
Tutmadan ellerini, sarmadan bedenini
Çekerek hasretini, bu ömrüm son bulacak
***
Bir gün senden uzaklarda bir köşede öleceğim
Sana olan aşkımı topraklara, topraklara, topraklara gömeceğim
***
Duyduğum hislerimi, kurduğum düşlerimi
Duyduğum hislerimi, kurduğum düşlerimi
Delice sevenini topraklar paylaşacak
-
Öyle bir duruşun bakışın var ki
Gönlümü sevdaya saldım bir anda
Öyle bir duruşun bakışın var ki
Gönlümü sevdaya saldım bir anda
***
Gözlerin, sözlerin öyle başka ki
Aklımı başımdan aldın bir anda
Gözlerin, sözlerin öyle başka ki
Aklımı başımdan aldın bir anda
***
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
***
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
***
Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum
Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda
Ölsem de tövbemi bozmam, diyordum
Yıllanmış tövbemi bozdun bir anda
***
Tek korkum yeniden aşık olmaktı
Korktuğum başıma geldi bir anda
Tek korkum yeniden aşık olmaktı
Korktuğum başıma geldi bir anda
***
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
Mutluluk vadeden gülüşlerinle
Sev diye haykıran içmelerinle
***
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
Tarifi imkansız güzelliğinle
Kalbimin sahibi oldun bir anda
-
Hasret rüzgârları çok erken esti
Savrulduk, sevgilim, dertlerden yana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Nasıl da sevmiştim, bilirsin, seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
O çocuk gülüşün aklımdan gitmez
Yalvarsam Tanrı'ya, yazımı silmez
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
***
Ayrıldık, sevgilim, doymadım sana
-
Kısmetse olur derler, kısmet değilse olmaz
Karşılıksız sevgiye hiçbir gönül dayanmaz
Her şey senin elinde, unutursun istersen
Yoksa iş işten geçer, böyle devam ederse
Kahrolursun arkadaş, tükenirsin, bitersin
Yok olur inançların, kimseyi sevemezsin
***
Kolayı var arkadaş, sen de ona gülersin
Onun yaptığı gibi başkasını seversin
***
Bulursan sakla derler, kaybedersen arama
O gelirse sen de git, aramazsa arama
Seninkisi delilik, tek taraflı aşk olmaz
Başlamadan bittiyse o zaten aşk sayılmaz
***
Ne çıkar ki terk ettiyse, bırakıp da gittiyse
Aşkınla alay edip, başkasını sevdiyse
***
Kolayı var arkadaş, sen de ona gülersin
Onun yaptığı gibi başkasını seversin
-
Yaşamak içimden gelmiyor artık
Öylesine dertli öyle üzgünüm
Bu dünya hiçbir tat vermiyor artık
Aldığım nefese cana küskünüm
Aldığım nefese cana küskünüm
***
Her şey boş anlamsız şimdi gözümde
Bin öfke bin nefret herbir sözümde
Her şey boş anlamsız şimdi gözümde
Bin öfke bin nefret herbir sözümde
***
Yılların çilesi belli yüzümde
Aynada baktığım yüze küskünüm
Aynada baktığım yüze küskünüm
Aynada baktığım yüze küskünüm
***
Yalnızlık yaradır bende sarılmaz
Halimden derdimden kimse anlamaz
Nerde sevdiklerim neden aramaz
En yakın dostuma bile küskünüm
En yakın dostuma bile küskünüm
***
Her şey boş anlamsız şimdi gözümde
Bin öfke bin nefret herbir sözümde
Her şey boş anlamsız şimdi gözümde
Bin öfke bin nefret herbir sözümde
***
Yılların çilesi belli yüzümde
Aynada baktığım yüze küskünüm
Aynada baktığım yüze küskünüm
Aynada baktığım yüze küskünüm
-
Aşktan yüzümüz gülmedi diye
Tanrıya bu isyan, bu sitem niye?
Aşktan yüzümüz gülmedi diye
Tanrıya bu isyan, bu sitem niye?
Hepimize canı bu o verdiyse
Kulu günahkarsa Tanrım ne yapsın?
***
Ömrümüz bitse bizim, bitmez derdimiz
Hiç kıymet görmemiş içten sevgimiz
Sonunda kadere isyan etmişiz
Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın?
Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın?
***
Geldik dünyaya binbir ümitle
Şansımız yoksa ümit ne yapsın?
Geldik dünyaya binbir ümitle
Şansımız yoksa ümit ne yapsın?
Sevdik birini kısmetim diye
Seven kadersizse Tanrı ne yapsın?
***
Ömrümüz bitse bizim, bitmez derdimiz
Hiç kıymet görmemiş içten sevgimiz
Sonunda kadere isyan etmişiz
Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın?
Kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın?
-
Nerde, nerde hani nerde dostum diyenler?
Hani nerde etrafımı çember edenler?
Düştüğüm gün bak nasılda indi maskeler
Nerde, nerde sahte dostlarım?
Nerde, nerde arkadaşlarım?
***
Nasılda kanmıştım her gülen yüze
Canımı vermiştim dost denen söze
Birazcık ihtiyaç duymuşken size
Nereye gittiniz sahte dostlarım
Nasıl da yalnızım nasıl çaresiz
Nerde, nerde arkadaşlarım?
Nerde, nerde sahte dostlarım?
***
Nerde, nerde şimdi nerde beni sevenler?
Hani nerde etrafımda gülüp dönenler?
Kötü günde hep kayboldu canım diyenler
Nerde, nerde sahte dostlarım?
Nerde, nerde sahte dostlarım?
***
En yakın bildiğim vefasız çıktı
Beni düşman değil de dostlarım yıktı
En kötü günümde yalnız bıraktı
Canımdan bezdirdi sahte dostlarım, ah
***
Nasıl da yalnızım nasıl çaresiz
Nerde nerde sahte dostlarım?
Nerde nerde arkadaşlarım?
-
Neden üzüyor seni sevdiğini söylemen?
Neden üzüyor seni sevdiğini söylemen?
Ne kazandırır sana bunu benim bilmemem?
Ah, bunu benim bilmemem
***
Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni
Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni
Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni
Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni
***
Ne ilk gülen ben oldum, ne son ağlayan sensin
Ne ilk gülen ben oldum, ne son ağlayan sensin
Senden uzakta gönlüm, kaderi nasıl yensin?
Ah, kaderi nasıl yensin?
***
Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni
Yalnız bende yücesin, ilahlaştırdım seni
Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni
Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni
***
Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni
Hiç kimse erişemez, kalbime gömdüm seni
Kalbime gömdüm seni
-
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsem seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Solmadan gel artık aşkımın gülü
Olsa da konuşsa kalbimin dili
Küçücük dünyamda bir bilsem seni
Görünmez yazıyla yazdım kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
***
Nasıl sevgiliymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime
***
Nasıl sevgiliymiş görün de bakın
Sevgilim seninle buluşmam yakın
Unuttum desem de inanma sakın
Anılarla yazdım seni kalbime
***
Böyle bir aşk görülmemiş dünyada
Ne geçmişte ne de bundan sonra da
Arasalar bulamazlar rüyada
Göremezler seni yazdım kalbime
-
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç gece ağladım böyle gizlice
Ne yaptımsa seni unutamadım
Kaç gece ağladım böyle gizlice
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım
***
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi anlayamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi anlayamadım
Bu aşktan hayır yok unut dediler
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hala yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın unutamadım
Her şeyde sen varsın unutamadım