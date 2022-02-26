Topraklara Gömeceğim Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Topraklara Gömeceğim
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Uzaktan seveceğim haberin olmayacak
İnan ki şu kalbime başka aşk dolmayacak
Bir gün senden uzaklarda bir köşede öleceğim
Sana olan aşkımı topraklara gömeceğim
***
Sana olan sevgimi, senden gelen derdimi
Kalbimdeki yerini topraklar paylaşacak
***
Tutmadan ellerini sarmadan bedenini
Çekerek hasretini bu ömrüm son bulacak
Duyduğum hislerini, duyduğum düşlerini
Delice sevenini topraklar paylaşacak