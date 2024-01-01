Umut Yoksulun(Eski) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Umut Yoksulun(Eski)
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Zaman aleyhimizde, vakit geçiyor
Her geçen gün bir kayıp, ömür yetmiyor
Döneceğin varsa dön, dön, dön, dön sabrım kalmadı
Sevenlerin aşkına gücüm yetmiyor
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
Tasarlamış geleceği, tasarlamış geleceği of, of, of
***
Çekilmiyor sensiz hayat çilesi
Aşkın delisiyim, var mı ötesi?
Döneceğin varsa dön, dön, dön, dön sabrım kalmadı
Seven kalbini sustur, bitsin öfkesi
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
***
Umut yoksulun ekmeği
Umut sevenin dileği
İnsanın hayallerle tasarlamış geleceği
Tasarlamış geleceği, tasarlamış geleceği of, of