Unutamayız Aşkımı bitmeyen ümitlere sar Ayda bir hatırla gel kapımı çal Ne günler yaşadık gözlerinle say Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** Aşkımı bitmeyen ümitlere sar Ayda bir hatırla gel kapımı çal Ne günler geçirdik gözlerinle say Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** Bu hayat doğuştan böyle karışık Ömürler dertlere zaten alışık Bu hayat doğuştan böyle karışık Ömürler dertlere zaten alışık *** Gözlerin dünyama tutarken ışık Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** Gözlerin dünyama tutarken ışık Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** İstersen ellerde ister ben de kal Yılda bir en güzel hayallere dal Ne günler geçirdik gözlerinle say Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** İstersen ellerde ister ben de kal Yılda bir en güzel hayallere dal Ne günler geçirdik gözlerinle say Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** Bu hayat doğuştan böyle karışık Ömürler dertlere zaten alışık Bu hayat doğuştan böyle karışık Ömürler dertlere zaten alışık *** Gözlerin dünyama tutarken ışık Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız *** Gözlerin dünyama tutarken ışık Hasretin elinden kurtulamayız Sen beni ben seni unutamayız

Ben Geldim Meyhaneci Müslüm Gürses'in şarkısı Ben geldim meyhaneci bu akşam buralıyım Ben geldim meyhaneci bu akşam buralıyım Sevgilimden ayrıldım yürekden yaralıyım Sevgilimden ayrıldım yürekden yaralıyım Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar *** Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar Sarhoş olana kadar *** Kaderim düşman bana kahretmişim dünyama Kaderim düşman bana kahretmişim dünyama Adımı sorma bana bir bahtı karalıyım Adımı sorma bana bir bahtı karalıyım Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar Çıkmam artık meyhaneden onu unutana kadar Sarhoş olana kadar

Öpmek İstedim Bir anda karşımda görünce seni İnan ki sarılıp öpmek istedim Gözlerim ne kadar özlemiş seni Sevinç gözyaşları dökmek istedim *** Bir anda karşımda görünce seni İnan ki sarılıp öpmek istedim Gözlerim ne kadar özlemiş seni Sevinç gözyaşları dökmek istedim *** Suya hasret kalan toprak misali Seni kana kana içmek istedim Yorgun kollarımla sarılıp sana Şu yalan dünyadan göçmek istedim *** Suya hasret kalan toprak misali Seni kana kana içmek istedim Yorgun kollarımla sarılıp sana Şu yalan dünyadan göçmek istedim *** Sevgilim bir tanem her şeyim benim Seni yıllar boyu görmek istedim Hayal ettiğinden fazla sevindim Seni ben kalbime gömmek istedim *** Sevgilim bir tanem her şeyim benim Seni yıllar boyu görmek istedim Hayal ettiğinden fazla sevindim Seni ben kalbime gömmek istedim *** Suya hasret kalan toprak misali Seni kana kana içmek istedim Yorgun kollarımla sarılıp sana Şu yalan dünyadan göçmek istedim *** Suya hasret kalan toprak misali Seni kana kana içmek istedim Yorgun kollarımla sarılıp sana Şu yalan dünyadan göçmek istedim *** Suya hasret kalan toprak misali Seni kana kana içmek istedim Yorgun kollarımla sarılıp sana Şu yalan dünyadan göçmek istedim

Düşman mı Olduk Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Uc bes gun arayip sormadik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Her zaman basinin taciydim hani Her zaman basinin taciydim hani Ne oldu birtanem dusmanmi olduk Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Nazarmi degdi pismanmi oldun Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk *** Bir sitem yuzunden darildik diye Hic yoktan kirilip ayrildik diye Uc bes gun arayip sormadik diye Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk *** Her gece gordugun dusundum hani Biricik sevdigin canindim hani Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk

Ne Köy Olur Ne Kasaba Bitirdim bu aşkı, benden uzak dur Senden ne köy olur ne de kasaba Ne gel yalvar bana ne de tuzak kur Senden ne köy olur ne de kasaba *** Ne gel yalvar bana ne de tuzak kur Senden ne köy olur ne de kasaba *** Anlamadın hiç hâlimden Az mı çektim sualinden? Anlamadın hiç hâlimden Az mı çektim sualinden? *** Senin gibi bir zalimden Ne köy olur ne kasaba Senin gibi bir zalimden Ne köy olur ne kasaba *** El ele verip de dolaşamam ben Ne yapsam kalbine ulaşamam ben Bir de kaprisinle uğraşamam ben Senden ne köy olur ne de kasaba *** Bir de kaprisinle uğraşamam ben Senden ne köy olur ne de kasaba *** Ne çabuk döndün sözünden Sevmedin ki hiç özünden Ne çabuk döndün sözünden Sevmedin ki hiç özünden *** Diliyorum artık senden Ne köy olur ne kasaba Biliyorum artık senden Ne köy olur ne kasaba

Kırık Sazım Bunca yıl tükettik seninle sazım Yalnız sana geçti her zaman nazım (kırık sazım) Seninle geçiyor baharım yazım Benim her şeyimsin sen kırık sazım (kırık sazım) *** Beraber ağladık beraber güldük (sazım) Beraber sevindik biz bize olduk Ömürde tükendi sonuna geldik (sazım) Benim yoldaşımsın sen kırık sazım *** Eller gibi gitmedin asla sitem etmedin Beni hiç terketmedin (benim kırık sazım) Zalim gibi vurmadın dilsiz gibi durmadın Kalbimi hiç kırmadın (benim kırık sazım) *** Beraber çıkmıştık gurbet yoluna Neler çekmemiştik ekmek uğruna (kırık sazım) Derdimi dökerdim yanık bağrına Benim dermanısın sen kırık sazım (kırık sazım) *** Ne zaman yorulsam sen destek oldun (sazım) Ne zaman sıkılsam sen çare buldun Hayata darılsam tek dostum oldun (sazım) Benim servetimsin sen kırık sazım *** Yalnız beni dinledin vefasızlık bilmedin Mızrabınla inledin (benim kırık sazım) Derya gibi duruldu çökmüş gibi yoruldun En sonunda kırıldın (benim kırık sazım) Benim kırık sazım

Gel Bana Doğru Gel bana doğru derdimi bilsen Kalbime girsen ah gelebilsen Gün gibi doğsan arasan bulsan Sen benim olsan ah benim olsan *** Gel bana doğru gönlüme sordun Sevinci buldun hayra yordun Bir rüya sanki gerçeği var ki Cana can geldi dertleri kovdun *** Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Gel bana doğru kalbimi kırma Gönlümü yorma hasretim olma Sen bana yar ol ömrüme nur ol Cennete yol ol ellerin olma *** Gel bana doğru hasretim hasret Anlarsın elbet ümidim sabret Gökyüzü indi yeryüzü kalktı Aşkıma baktı ağladı hayret *** Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa Kederin ahı hep beni bulsa Razıyım öylece gel bana doğru *** Çekerim derdin dağ gibi olsa Yanarım sevgin ateşten olsa

Gitmeyin Yıllar Neden bana bahtım gülmüyor artık Sevgilim yanımda olmuyor artık Neden bana bahtım gülmüyor artık Sevgilim yanımda olmuyor artık *** Yüreğim derinden sızlıyor artık Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar Yüreğim derinden sızlıyor artık Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Gurbet ellerinde garibim şimdi Sevda çöllerinde susuzum şimdi Gurbet ellerinde garibim şimdi Sevda çöllerinde susuzum şimdi *** Daha keder varsa getirin şimdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Daha keder varsa getirin şimdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi Evvelce ümitler bana gülerdi Başımda sevdanın yeli eserdi *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Dost bildiğim herkes beni severdi Gençliğimi verin almayın yıllar Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar *** Durun ümitlerim etmeyin durun Evvelce mutluyduk maziye sorun Günahım çok ise zincire vurun Beni yerden yere vurmayın yıllar

Izdırap Yükümdür Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım *** Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım, satamadım *** Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu *** Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder, oldu heder *** Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu Azap oldu Serab oldu Azap oldu