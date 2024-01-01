Meyhaneci (Kırık Sazım) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Meyhaneci (Kırık Sazım)
-
Aşkımı bitmeyen ümitlere sar
Ayda bir hatırla gel kapımı çal
Ne günler yaşadık gözlerinle say
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
Aşkımı bitmeyen ümitlere sar
Ayda bir hatırla gel kapımı çal
Ne günler geçirdik gözlerinle say
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
Bu hayat doğuştan böyle karışık
Ömürler dertlere zaten alışık
Bu hayat doğuştan böyle karışık
Ömürler dertlere zaten alışık
***
Gözlerin dünyama tutarken ışık
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
Gözlerin dünyama tutarken ışık
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
İstersen ellerde ister ben de kal
Yılda bir en güzel hayallere dal
Ne günler geçirdik gözlerinle say
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
İstersen ellerde ister ben de kal
Yılda bir en güzel hayallere dal
Ne günler geçirdik gözlerinle say
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
Bu hayat doğuştan böyle karışık
Ömürler dertlere zaten alışık
Bu hayat doğuştan böyle karışık
Ömürler dertlere zaten alışık
***
Gözlerin dünyama tutarken ışık
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
***
Gözlerin dünyama tutarken ışık
Hasretin elinden kurtulamayız
Sen beni ben seni unutamayız
-
Ben geldim meyhaneci bu akşam buralıyım
Ben geldim meyhaneci bu akşam buralıyım
Sevgilimden ayrıldım yürekden yaralıyım
Sevgilimden ayrıldım yürekden yaralıyım
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
***
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
Sarhoş olana kadar
***
Kaderim düşman bana kahretmişim dünyama
Kaderim düşman bana kahretmişim dünyama
Adımı sorma bana bir bahtı karalıyım
Adımı sorma bana bir bahtı karalıyım
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
Çıkmam artık meyhaneden sarhoş olana kadar
Çıkmam artık meyhaneden onu unutana kadar
Sarhoş olana kadar
-
Bir anda karşımda görünce seni
İnan ki sarılıp öpmek istedim
Gözlerim ne kadar özlemiş seni
Sevinç gözyaşları dökmek istedim
***
Bir anda karşımda görünce seni
İnan ki sarılıp öpmek istedim
Gözlerim ne kadar özlemiş seni
Sevinç gözyaşları dökmek istedim
***
Suya hasret kalan toprak misali
Seni kana kana içmek istedim
Yorgun kollarımla sarılıp sana
Şu yalan dünyadan göçmek istedim
***
Suya hasret kalan toprak misali
Seni kana kana içmek istedim
Yorgun kollarımla sarılıp sana
Şu yalan dünyadan göçmek istedim
***
Sevgilim bir tanem her şeyim benim
Seni yıllar boyu görmek istedim
Hayal ettiğinden fazla sevindim
Seni ben kalbime gömmek istedim
***
Sevgilim bir tanem her şeyim benim
Seni yıllar boyu görmek istedim
Hayal ettiğinden fazla sevindim
Seni ben kalbime gömmek istedim
***
Suya hasret kalan toprak misali
Seni kana kana içmek istedim
Yorgun kollarımla sarılıp sana
Şu yalan dünyadan göçmek istedim
***
Suya hasret kalan toprak misali
Seni kana kana içmek istedim
Yorgun kollarımla sarılıp sana
Şu yalan dünyadan göçmek istedim
***
Suya hasret kalan toprak misali
Seni kana kana içmek istedim
Yorgun kollarımla sarılıp sana
Şu yalan dünyadan göçmek istedim
-
Bir sitem yuzunden darildik diye
Hic yoktan kirilip ayrildik diye
Bir sitem yuzunden darildik diye
Hic yoktan kirilip ayrildik diye
***
Uc bes gun arayip sormadik diye
Uc bes gun arayip sormadik diye
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
***
Uc bes gun arayip sormadik diye
Uc bes gun arayip sormadik diye
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Her gece gordugun dusundum hani
Biricik sevdigin canindim hani
Her gece gordugun dusundum hani
Biricik sevdigin canindim hani
***
Her zaman basinin taciydim hani
Her zaman basinin taciydim hani
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Her zaman basinin taciydim hani
Her zaman basinin taciydim hani
Ne oldu birtanem dusmanmi olduk
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Nazarmi degdi pismanmi oldun
Simdi biz sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
***
Bir sitem yuzunden darildik diye
Hic yoktan kirilip ayrildik diye
Uc bes gun arayip sormadik diye
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
***
Her gece gordugun dusundum hani
Biricik sevdigin canindim hani
Ne oldu sevgilim dusmanmi olduk
Yoksa biz birtanem dusmanmi olduk
-
Bitirdim bu aşkı, benden uzak dur
Senden ne köy olur ne de kasaba
Ne gel yalvar bana ne de tuzak kur
Senden ne köy olur ne de kasaba
***
Ne gel yalvar bana ne de tuzak kur
Senden ne köy olur ne de kasaba
***
Anlamadın hiç hâlimden
Az mı çektim sualinden?
Anlamadın hiç hâlimden
Az mı çektim sualinden?
***
Senin gibi bir zalimden
Ne köy olur ne kasaba
Senin gibi bir zalimden
Ne köy olur ne kasaba
***
El ele verip de dolaşamam ben
Ne yapsam kalbine ulaşamam ben
Bir de kaprisinle uğraşamam ben
Senden ne köy olur ne de kasaba
***
Bir de kaprisinle uğraşamam ben
Senden ne köy olur ne de kasaba
***
Ne çabuk döndün sözünden
Sevmedin ki hiç özünden
Ne çabuk döndün sözünden
Sevmedin ki hiç özünden
***
Diliyorum artık senden
Ne köy olur ne kasaba
Biliyorum artık senden
Ne köy olur ne kasaba
-
Bunca yıl tükettik seninle sazım
Yalnız sana geçti her zaman nazım (kırık sazım)
Seninle geçiyor baharım yazım
Benim her şeyimsin sen kırık sazım (kırık sazım)
***
Beraber ağladık beraber güldük (sazım)
Beraber sevindik biz bize olduk
Ömürde tükendi sonuna geldik (sazım)
Benim yoldaşımsın sen kırık sazım
***
Eller gibi gitmedin asla sitem etmedin
Beni hiç terketmedin (benim kırık sazım)
Zalim gibi vurmadın dilsiz gibi durmadın
Kalbimi hiç kırmadın (benim kırık sazım)
***
Beraber çıkmıştık gurbet yoluna
Neler çekmemiştik ekmek uğruna (kırık sazım)
Derdimi dökerdim yanık bağrına
Benim dermanısın sen kırık sazım (kırık sazım)
***
Ne zaman yorulsam sen destek oldun (sazım)
Ne zaman sıkılsam sen çare buldun
Hayata darılsam tek dostum oldun (sazım)
Benim servetimsin sen kırık sazım
***
Yalnız beni dinledin vefasızlık bilmedin
Mızrabınla inledin (benim kırık sazım)
Derya gibi duruldu çökmüş gibi yoruldun
En sonunda kırıldın (benim kırık sazım)
Benim kırık sazım
-
Gel bana doğru derdimi bilsen
Kalbime girsen ah gelebilsen
Gün gibi doğsan arasan bulsan
Sen benim olsan ah benim olsan
***
Gel bana doğru gönlüme sordun
Sevinci buldun hayra yordun
Bir rüya sanki gerçeği var ki
Cana can geldi dertleri kovdun
***
Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki
Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Gel bana doğru kalbimi kırma
Gönlümü yorma hasretim olma
Sen bana yar ol ömrüme nur ol
Cennete yol ol ellerin olma
***
Gel bana doğru hasretim hasret
Anlarsın elbet ümidim sabret
Gökyüzü indi yeryüzü kalktı
Aşkıma baktı ağladı hayret
***
Sevmeden sevilmeden bu hayat yaşanmaz ki
Kalplerdeki heyecan sebebsiz başlamaz ki
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
Sen olmazsan yanımda avutamam kendimi
Dört kitaba dil olsam anlatamam derdimi
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
Kederin ahı hep beni bulsa
Razıyım öylece gel bana doğru
***
Çekerim derdin dağ gibi olsa
Yanarım sevgin ateşten olsa
-
Neden bana bahtım gülmüyor artık
Sevgilim yanımda olmuyor artık
Neden bana bahtım gülmüyor artık
Sevgilim yanımda olmuyor artık
***
Yüreğim derinden sızlıyor artık
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
Yüreğim derinden sızlıyor artık
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Gurbet ellerinde garibim şimdi
Sevda çöllerinde susuzum şimdi
Gurbet ellerinde garibim şimdi
Sevda çöllerinde susuzum şimdi
***
Daha keder varsa getirin şimdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Daha keder varsa getirin şimdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
Evvelce ümitler bana gülerdi
Başımda sevdanın yeli eserdi
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Dost bildiğim herkes beni severdi
Gençliğimi verin almayın yıllar
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
***
Durun ümitlerim etmeyin durun
Evvelce mutluyduk maziye sorun
Günahım çok ise zincire vurun
Beni yerden yere vurmayın yıllar
-
Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım
Izdırap yükümdür benim mezat ettim satamadım
***
Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım
Bütün derdi senden aldım, aldım fakat satamadım, satamadım
***
Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü
Bune aşk bu ne ızdırap geceleri yıla döndü
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
***
Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader
Kader deyip çekiyorum çekilirmi böyle kader
Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder
Gülerken ağlıyorum ben gözyaşlarım oldu heder, oldu heder
***
Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü
Bune aşk bune ızdırap gecelerim yıla döndü
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
Böyle sevda olmaz olsun her günüm ızdırap oldu
Azap oldu
Serab oldu
Azap oldu
-
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
****
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
***
Dert çekilir, aşk çekilmez
Sevda yolları bilinmez
Dert çekilir, aşk çekilmez
Sevda yolları bilinmez
***
Herkes ayrı dünyalarda
Bu sorunlar hiç çözülmez
Herkes ayrı kafalarda
Bu sorunlar hiç çözülmez
***
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
***
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
***
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
***
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
***
İyi günde dost olursun
Kötü günde yok olursun
İyi günde dost olursun
Kötü günde yok olursun
***
Bir zalime kul olursun
Yine kıymetini bilmez
Bir zalime kul olursun
Yine kıymetin bilinmez
***
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık
***
Anasızlık, babasızlık
İlle de şu parasızlık
Pazara götürsen bile
Para etmez parasızlık