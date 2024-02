Karanlık çökünce sokağınıza Köşede ben varım unutamazsın Karanlık çökünce sokağınıza Köşede ben varım unutamazsın O mutlu günler hep gelir aklına Sen beni ömrünce unutamazsın Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın Ah edip adımı her anışında Bir Kerem misali her yanışında Ah edip adımı her anışında Bir Kerem misali her yanışında Bir hayal olurdum yanıbaşında Sen beni ömrünce unutamazsın Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın Mektupları yırtıp attın diyelim Resimleri yırtıp yaktın diyelim Bir mazi var onu nasıl sileyim Sen beni ömrünce unutamazsın