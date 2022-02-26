Unuttum Bilsin Götürün aşkını verin o zalime Kalbinde izleri silindi bilsin Artık geri dönsün demiyeceğim Dilimden adını düşürdüm bilsin *** Kaderim bu diye büktüm boynumu Çevirdim bir başka yöne yolumu Tozlu bir albüme hapsettim onu Hatıralarını unuttum bilsin *** Gayesiz diyorlar aldırmıyorum Gerçeğe yalana inanmıyorum Artık ben herşeye boş veriyorum Onu çok sevmekten yoruldum bilsin

Böyle Ayrılık Olmaz Kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız *** Böyle ayrılık olmaz böyle sensiz yaşanmaz Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerde Hani sen hep benimdin şimdi neredesin nerde *** Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız Geçip giden yılların ardından bakacağız Kim derdi bir tanem gün gelip bıkacağız Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız

Hava Nasıl Oralarda Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter Omzumda bunca yük varken Biri iner biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma bilmiyorsun *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Şu yürekte kaç yangın var Biri söner biri yanar

Her Şey Yalan Dalıverdim düşünceye Okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi *** Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi

Kalpsiz Nerden bileceksin sevgilim aşkı Kalbinin yerinde bir taş var senin Boşuna yazdığın bu kadar şarkı Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş özlemmiş sana ne bundan Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin *** Zalimlik yapmadan duramıyorsun Seni sevenleri aldatıyorsun Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun Kabinin yerinde bir taş var senin *** Hasretmiş özlemmiş sana ne bundan Geçmemişsin sevda denilen yoldan Haberin yok aşkın var olduğundan Kalbinin yerinde bir taş var senin

Kaybolan Sabahlar Umudun adını sabah koydular Bekledim yıllarca sabah olmadı Sevdanın adını sabır koydular Sabrettim derdimi soran olmadı *** Yaşamak anlımda bir kara yazı Değişti dünyanın tadıyla tuzu Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu Ettiğim feryadı duyan olmadı Çektiğim çileyi soran olmadı *** Felek aşk çarkını geriye kurdu Beni yıllar değil kaderim yordu Tutup bir yar sevdim kabahat oldu O beni terk etti günah olmadı