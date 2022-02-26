Her Şey Yalan Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Her Şey Yalan
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Götürün aşkını verin o zalime
Kalbinde izleri silindi bilsin
Artık geri dönsün demiyeceğim
Dilimden adını düşürdüm bilsin
***
Kaderim bu diye büktüm boynumu
Çevirdim bir başka yöne yolumu
Tozlu bir albüme hapsettim onu
Hatıralarını unuttum bilsin
***
Gayesiz diyorlar aldırmıyorum
Gerçeğe yalana inanmıyorum
Artık ben herşeye boş veriyorum
Onu çok sevmekten yoruldum bilsin
-
Kim derdi ki bir tanem bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
***
Böyle ayrılık olmaz böyle sensiz yaşanmaz
Hani verdiğin sözler hani ellerin nerde
Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerde
Hani sen hep benimdin şimdi neredesin nerde
***
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların ardından bakacağız
Kim derdi bir tanem gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız
-
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün ha yarın biter
Omzumda bunca yük varken
Biri iner biri biner
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim biliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma bilmiyorsun
***
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
Şu yürekte kaç yangın var
Biri söner biri yanar
-
Dalıverdim düşünceye
Okyanusta yüzer gibi
Koşuverdim her köşeye
Bulutlarda gezer gibi
***
Bomboş geldi dünya bana
Her şey yalan anlayana
Ağlıyorum yana yana
Acılarda gezer gibi
***
Her şey yalan her şey yalan
Var mı beni beni bir anlayan
Her şey yalan her şey yalan
Bu dünyada var mı kalan
***
Bilmiyorum neden doğdum
Gerçek varken hayal kurdum
Neler gördüm neler duydum
Rüyalarda gezer gibi
-
Nerden bileceksin sevgilim aşkı
Kalbinin yerinde bir taş var senin
Boşuna yazdığın bu kadar şarkı
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Hasretmiş özlemmiş sana ne bundan
Geçmemişsin sevda denilen yoldan
Haberin yok aşkın var olduğundan
Kalbinin yerinde bir taş var senin
***
Zalimlik yapmadan duramıyorsun
Seni sevenleri aldatıyorsun
Bu hayattan nasıl zevk alıyorsun
Kabinin yerinde bir taş var senin
***
Hasretmiş özlemmiş sana ne bundan
Geçmemişsin sevda denilen yoldan
Haberin yok aşkın var olduğundan
Kalbinin yerinde bir taş var senin
-
Umudun adını sabah koydular
Bekledim yıllarca sabah olmadı
Sevdanın adını sabır koydular
Sabrettim derdimi soran olmadı
***
Yaşamak anlımda bir kara yazı
Değişti dünyanın tadıyla tuzu
Sevgiler aç bir kurt gönüller kuzu
Ettiğim feryadı duyan olmadı
Çektiğim çileyi soran olmadı
***
Felek aşk çarkını geriye kurdu
Beni yıllar değil kaderim yordu
Tutup bir yar sevdim kabahat oldu
O beni terk etti günah olmadı
-
Bırakıp da giden sen değil miydin
Söylesene şimdi ne diye geldin
Unuttun mu bana ne dertler verdin
Seninle yaşamak istemiyorum istemiyorum istemiyorum
Çekil git dünyamdan istemiyorum
Seninle yaşamak istemiyorum
***
Başka bir sevgili buldum kalbime
Yeniden bir dünya kurdum kendime
Ellerin değmesin artık elime
Seninle yaşamak istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
Çekil git dünyamdan istemiyorum
Seninle yaşamak istemiyorum
***
Aramızda her şey bitti kayboldu
Bendeki hasretin bitti yok oldu
Gönlüme ömrüme mutluluk doldu
Seninle yaşamak istemiyorum istemiyorum
Çekil git dünyamdan istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
***
Başka bir sevgili buldum kalbime
Yeniden bir dünya kurdum kendime
Ellerin değmesin artık elime
Seninle yaşamak istemiyorum
Seni görmek bile istemiyorum
Çekil git dünyamdan istemiyorum
Seninle yaşamak istemiyorum
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