Unuttum sende kalan bütün hatıraları Unuttum senle geçen yaşadığım her anı Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem seni unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem artık seni unuttum *** Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum *** Sensizliğe alıştım artık çıkma karşıma Yeni bir dünya kurdum yıkma Allah aşkına Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem artık seni unuttum *** Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum Usandım artık bende yoruldum Geçti artık o günler ne selam ne bir haber İstemem artık seni unuttum *** Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum

Aşk, oralarda hava nasıl? Tozpembe mi? Bende işler yolunda değil Gönülde yağmur taneleri Bazen bırakmak gerekir her şeyi oluruna Çünkü her şey girer zamanla yoluna Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa? İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca Uçsam da döneceğim bir gün kollarına Sen oralarda düşünüyor musun beni? Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara? Sen oralarda özlüyor musun beni? Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri? Aşk, oralarda hava nasıl? Tozpembe mi? Bende işler yolunda değil Gönülde yağmur taneleri Bazen bırakmak gеrekir her şeyi oluruna Çünkü hеr şey girer zamanla yoluna Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa? İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca Uçsam da döneceğim bir gün kollarına Sen oralarda düşünüyor musun beni? Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara? Sen oralarda özlüyor musun beni? Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri? Sen oralarda (ben buralarda) Yanıyorum geceleri yatağımda Ah, sen oralarda