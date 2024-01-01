-
Unuttum sende kalan bütün hatıraları
Unuttum senle geçen yaşadığım her anı
Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü
En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem seni unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem artık seni unuttum
***
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
***
Sensizliğe alıştım artık çıkma karşıma
Yeni bir dünya kurdum yıkma Allah aşkına
Nasıl sevdaymış bu viran etti gönlümü
En güzel çağlarımda ziyan etti ömrümü
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem artık seni unuttum
***
Adını anmaz oldum sevdana yanmaz oldum
Usandım artık bende yoruldum
Geçti artık o günler ne selam ne bir haber
İstemem artık seni unuttum
***
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
Unuttum sende kalan herşeyi o günleri unuttum
-
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
***
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
***
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
***
Ooooooo gitti gideli
Ooooooo yanımdan gitti gideli
***
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
***
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
***
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
***
Ooooooo gitti gideli
Ooooooo yanımdan gitti gideli
***
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
***
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
***
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
***
Gecelerim öyle zor zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim çok acıyor
Ah bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor.
-
Öyle birdenbire gitmek olur mu?
Acısıyla tatlısı aşk oyunu bu
Ben ağlarken sen gülersen olur mu?
Hani tek çiçeğindim, şimdi soldum mu?
Yok, yok
Yok yok, sen bensiz duramazsın
Yok yok, bensiz yapamazsın
Ben seni ne kadar çok seviyorsam
Sen de bana o kadar aşıksın
Yok yok, sen bensiz duramazsın
Yok yok, bensiz yapamazsın
Koşar gelirsin iki gün sonra
Affet canım diye kapımda ağlarsın
Affetmem (Affetmem)
Affetmem aslında seni
O kalbin (O kalbin)
Çocuk kalbin olmasa
Öyle birdenbire gitmek olur mu?
Acısıyla tatlısı aşk oyunu bu
Ben ağlarken sen gülersen olur mu?
Hani tek çiçeğindim, şimdi soldum mu?
Yok, yok
Yok yok, sen bensiz duramazsın
Yok yok, bensiz yapamazsın
Ben seni ne kadar çok seviyorsam
Sen de bana o kadar aşıksın
Yok yok, sen bensiz duramazsın
Yok yok, bensiz yapamazsın
Koşar gelirsin iki gün sonra
Affet canım diye kapımda ağlarsın
Affetmem (Affetmem)
Affetmem aslında seni
O kalbin (O kalbin)
Çocuk kalbin olmasa
Yok yok, sen bensiz duramazsın
Yok yok, bensiz yapamazsın
Ben seni ne kadar çok seviyorsam
Sen de bana o kadar aşıksın
Yok yok, sen bensiz duramazsın
Yok yok, bensiz yapamazsın
Koşar gelirsin iki gün sonra
Affet canım diye kapımda ağlarsın
-
Şimdi gittin mi?
Dudaklarını son bir defa öpmeden
Şimdi bittin mi?
Gölgesi yok mu artık güneşimin?
Sen benim vazgeçilmezim
Sensiz nefes alamaz içim
Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz
Acılarımı vurmayın yüzüme
Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin
Gönlümdeki acı dinmedi daha
Şimdi gittin mi?
Dudaklarını son bir defa öpmeden
Şimdi bittin mi?
Gölgesi yok mu artık güneşimin?
Sen benim vazgeçilmezim
Sensiz nefes alamaz içim
Yüreğimdeki yağmurlar, durun biraz
Acılarımı vurmayın yüzüme
Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin
Gönlümdeki acı dinmedi daha
Yüreğimdeki yağmurlar, dökülmeyin
Gönlümdeki acı dinmedi daha
-
Aşk, oralarda hava nasıl?
Tozpembe mi?
Bende işler yolunda değil
Gönülde yağmur taneleri
Bazen bırakmak gerekir her şeyi oluruna
Çünkü her şey girer zamanla yoluna
Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa?
İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca
Uçsam da döneceğim bir gün kollarına
Sen oralarda düşünüyor musun beni?
Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara?
Sen oralarda özlüyor musun beni?
Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri?
Aşk, oralarda hava nasıl?
Tozpembe mi?
Bende işler yolunda değil
Gönülde yağmur taneleri
Bazen bırakmak gеrekir her şeyi oluruna
Çünkü hеr şey girer zamanla yoluna
Bu gönül şahit olmadı mı hiç yalnızlığa?
İnsan kendini bulur bazen uzaklaşınca
Uçsam da döneceğim bir gün kollarına
Sen oralarda düşünüyor musun beni?
Dalıyor mu gözlerin arada bir uzaklara?
Sen oralarda özlüyor musun beni?
Arıyor mu ellerin beni yatağında geceleri?
Sen oralarda (ben buralarda)
Yanıyorum geceleri yatağımda
Ah, sen oralarda
-
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
***
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim aah
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Neyleyim doğan günü? neyleyim sensiz günü?
Geceler çoğalırken, aydınlık kar getirmez ki
Sevda bahçesinde, kurutulmuş bir gül idim
Beni sakla bir ömür sev, diye diye ölendim
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç seni anlayan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
***
Vazgeç gönül, vazgeç sesini duyan yok
Bir yağmurun içinde, ateş böceği misali
Bir yanıp, bir söndün
-
Şimdi bir ateş böceği gibi
Yanıyorum arzularınla
Bak titriyor bedenim
Alışkın değilim sensiz uykulara
Gece olsa sana koşsam
Yıldızlar gibi parlak
Alev olsam öyle yaksam ki
Beni hiç unutmasan
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
Sevemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
İstemem ki ben, ben, ben
Şimdi bir ateş böceği gibi
Yanıyorum arzularınla
Bak titriyor bedenim
Alışkın değilim sensiz uykulara
Gece olsa sana koşsam
Yıldızlar gibi parlak
Alev olsam öyle yaksam ki
Beni hiç unutmasan
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
Sevemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
İstemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
Sevemem ki ben, ben, ben
İlle de sen, sen, sen
İlle de sen
Senden başka hiç kimseyi
İstemem ki ben, ben, ben
-
Yok desem de, git desem de
Gönlüm, onu kov, desem de
Anlamıyor, dinlemiyor
Gönlüm, onu unut, sevme
Yak ne varsa, kalmasın bir hatıra
Yoruldu kalbim, dayanmıyor ki
Bırak beni, beni bana bırak
Bırak
Zaman yok ki, ölüm yok ki
Bir yangındı, söndü gitti
Anlamıyor, dinlemiyor
Gönlüm seni nasıl sevdi?
Yak ne varsa, kalmasın bir hatıra
Yoruldu kalbim, dayanmıyor ki
Bırak beni, beni bana bırak
Bırak
Bırak bende kalsın
Biraz nefes alsın kalbim
Bırak bende kalsın
Biraz alev alsın kalbim
Bırak
Bırak
Bırak
Bırak
Bırak bende kalsın
Biraz nefes alsın kalbim
Bırak bende kalsın
Biraz alev alsın kalbim, kalbim
-
Acımazsın, vurdun geçtin
Ezdin gittin senelerce
Vefasızım bir kere olsun sor hâlimi
Düşmanın mıyım?
Bir ben miyim seni özleyen, yolunu bekleyen?
Meğer bir benmişim sesini duymak için ölüp de biten
Topladım ağır ağır, yükümü vurdum yalnızlığa
Düşündüm uzun uzun geçen zamanları, ağladım aşkımıza
Ne çıkar canım şimdi "Sana geri döndüm", desen
Çok geç artık "Seni deliler gibi seviyorum", desen
Acımazsın, vurdun geçtin
Ezdin gittin senelerce
Vefasızım bir kere olsun sor hâlimi
Düşmanın mıyım?
Bir ben miyim seni özleyen, yolunu bekleyen?
Meğer bir benmişim sesini duymak için ölüp de biten
Topladım ağır ağır, yükümü vurdum yalnızlığa
Düşündüm uzun uzun geçen zamanları, ağladım aşkımıza
Ne çıkar canım şimdi "Sana geri döndüm", desen
Çok geç artık "Seni deliler gibi seviyorum", desen
Ne çıkar canım şimdi "Sana geri döndüm", desen
Çok geç artık "Seni deliler gibi seviyorum", desen
Acımazsın
-
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
O gitti gideli
O yanımdan gitti gideli
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
Ayrılık çok yeni
Daha bir hafta oldu biteli
Benim içim delik deşik
O yanımdan gitti gideli
O gitti gideli
O yanımdan gitti gideli
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Gönül ferman dinlemiyor
Gecelerim öyle zor, zor geçiyor
Zehir gibi yüreğim, çok acıyor
Ah, bu aşk belası üzerimde
Ne dersen de dinlemiyor
-
Of o-of o-of o-of
Of o-of o-of o-of
Sevdim, sevdim seveli
Gözüm görmüyor hiçbir şeyi
İstemem, istemem
Böyle olsun
İstemem, istemem
Süründürsün
Ah! Benim başım dertte
Aşk misafir gönlümde
Ah! Benim başım dertte
İstemem, istemem
Böyle olsun
İstemem aşktan
Gözüm kör olsun
Ah, ben senin yüzünden
Düştüm bak, bak ne hale
Ah, ben senin yüzünden
Döndüm bak avareye
Sevdim, sevdim seveli
Gözüm görmüyor hiçbir şeyi
İstemem, istemem
Böyle olsun
İstemem, istemem
Süründürsün
Ah! Benim başım dertte
Aşk misafir gönlümde
Ah! Benim başım dertte
İstemem, istemem
Böyle olsun
İstemem aşktan
Gözüm kör olsun
Ah, ben senin yüzünden
Düştüm bak, bak ne hale
Ah, ben senin yüzünden
Döndüm bak avareye
Aaah, aaah, aaah, aahhh
Aaah, aaah, aaah, aahhh
İstemem, istemem
Böyle olsun
İstemem aşktan
Gözüm kör olsun
Ah, ben senin yüzünden
Düştüm bak, bak ne hale
Ah, ben senin yüzünden
Döndüm bak avareye
Aaah, aaah, aaah, aahhh
Aaah, aaah, aaah, aahhh