Mahsun Kul Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Mahsun Kul şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Mahsun Kul şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mahsun Kul sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ölmek kadar zormuş meğer
Unutulmak unutulmak
Ateşten bir gömlek imiş
Unutulmak unutulmak
***
Ölmek kadar zormuş meğer
Unutulmak unutulmak
Ateşten bir gömlek imiş
Unutulmak unutulmak
Unutulmak unutulmak
***
Dayanılmaz çile imiş
Hasret imiş keder imiş
Dayanılmaz çile imiş
Hasret imiş keder imiş
***
Beterden de beter imiş
Unutulmak unutulmak
Beterden de beter imiş
Unutulmak unutulmak
***
Bir çift yaşlı gözmüş meğer
Unutulmak unutulmak
En kahırlı sözmüş meğer
Unutulmak unutulmak
***
Bir çift yaşlı gözmüş meğer
Unutulmak unutulmak
En kahırlı sözmüş meğer
Unutulmak unutulmak
Unutulmak unutulmak
***
Dayanılmaz çile imiş
Hasret imiş keder imiş
Dayanılmaz çile imiş
Hasret imiş keder imiş
***
Beterden de beter imiş
Unutulmak unutulmak
Beterden de beter imiş
Unutulmak unutulmak
-
Bir garibim bu dünyada
Unuttun mu Tanrım beni
Üstüme dertleri yıkıp da
Unuttun mu unuttun mu Tanrım Tanrım beni
***
Doğduğum kusurdu yaşantım hata
Ben isyan ederim böyle hayata
Doğduğum kusurdu yaşantım hata
Ben isyan ederim böyle hayata
***
Kimim var gelip de elimden tutan
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
Kimim var gelip de elimden tutan
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
***
Perişan yaşarım şu yeryüzünde
Bütün arzularım kaldı gözümde
Perişan yaşarım şu yeryüzünde
Bütün arzularım kaldı gözümde
***
Şimdi çaresizlik var sözlerimde
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
Kim var gelip de elimden tutan
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
***
Bir garibim bu dünyada
Unuttun mu Tanrım beni
Üstüme dertleri yıkıp da
Unuttun mu Tanrım beni
***
Perişan yaşarım şu yeryüzünde
Bütün arzularım kaldı gözümde
Şimdi çaresizlik var sözlerimde
Ya Rab unuttun mu mahsun kulunu
-
Bizim gönlümüze hasret düşüren
Şu geçit vermeyen dağlar utansın
Bizi bizden alıp yabancı eden
Şu uzayıp giden yollar utansın
***
Bizim gönlümüze hasret düşüren
Şu geçit vermeyen dağlar utansın
Bizi bizden alıp yabancı eden
Şu uzayıp giden yollar utansın
***
Düşüren kim bu aşkı dillerden dile
İsyan eder oldum şansa kadere
Aynalar yaşlanmış gösterse bile
Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın
***
Düşüren kim bu aşkı dillerden dile
İsyan eder oldum şansa kadere
Aynalar yaşlanmış gösterse bile
Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın
***
Yar yanımda yoksa en büyük hasret
Sevdasız geçecek ömüre hayret
Gönülde açmazsa solacak elbet
Çiçeklerle dolu dallar utansın
***
Yar yanımda yoksa en büyük hasret
Sevdasız geçecek ömüre hayret
Gönülde açmazsa solacak elbet
Çiçeklerle dolu dallar utansın
***
Düşüren kim bu aşkı dillerden dile
İsyan eder oldum şansa kadere
Aynalar yaşlanmış gösterse bile
Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın
***
Düşüren kim bu aşkı dillerden dile
İsyan eder oldum şansa kadere
Aynalar yaşlanmış gösterse bile
Yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın
***
Yıllar utansın, yıllar utansın
-
Seni ben bir anda terkedeyim de
Varsın da adıma kalpsiz desinler
Mutlu görünürdük bütün gözlere
Neler çektiğimi nerden bilsinler
***
Seni ben bir anda terkedeyim de
Varsın da adıma kalpsiz desinler
Mutlu görünürdük bütün gözlere
Neler çektiğimi nerden bilsinler
***
Kime dert yanarsan yan benim için
Farketmez ardımdan zalim desinler
Her zaman bilirsin haklı çıkmayı
Suçlu olduğunu nerden bilsinler
***
Kime dert yanarsan yan benim için
Farketmez ardımdan zalim desinler
Her zaman bilirsin haklı çıkmayı
Suçlu olduğunu nerden bilsinler
***
Kalbime akıttım gözyaşlarımı
Dışıma vurmadım acılarımı
Bundan sonra artık umurumda mı
Sana haklı bana haksız desinler
***
Kalbime akıttım gözyaşlarımı
Dışıma vurmadım acılarımı
Bundan sonra artık umurumda mı
Sana haklı bana haksız desinler
***
Kime dert yanarsan yan benim için
Farketmez ardımdan zalim desinler
Her zaman bilirsin haklı çıkmayı
Suçlu olduğunu nerden bilsinler
***
Kime dert yanarsan yan benim için
Farketmez ardımdan zalim desinler
Her zaman bilirsin haklı çıkmayı
Suçlu olduğunu nerden bilsinler
-
Boncuk boncuk gözlerine
Sırma sırma saçlarına
Canım fedadır yoluna
Vermezseler kaçırırım
***
Boncuk boncuk gözlerine
Sırma sırma saçlarına
Canım fedadır yoluna
Vermezseler kaçırırım
***
Kaçırırım, kaçırırım
Vermezseler kaçırırım
Güzel seni alamazsam
Aklımı da kaçırırım
***
Kaçırırım, kaçırırım
Vermezseler kaçırırım
Güzel seni alamazsam
Aklımı da kaçırırım
***
Yaşın küçük bile olsa
Karşıma bir ordu çıksa
Vururum kim ayırırsa
Vermezseler kaçırırım
***
Yaşın küçük bile olsa
Karşıma bir ordu çıksa
Vururum kim ayırırsa
Vermezseler kaçırırım
***
Kaçırırım, kaçırırım
Vermezseler kaçırırım
Güzel seni alamazsam
Aklımı da kaçırırım
***
Kaçırırım, kaçırırım
Vermezseler kaçırırım
Güzel seni alamazsam
Aklımı da kaçırırım
-
Zalimsin yar, zalimsin
Zalimden de zalimsin
Yalnız hayırsız değil
Hem kalpsiz hem zalimsin ah, ah
***
Güvenmedin sevgime
Dert düşürdün içime
Güvenmedin sevgime
Dert düşürdün içime
Yaş doldurdun gözüme
Zalimsin yar, zalimsin
***
Zalimsin gurbet gibi
Zalimsin kader gibi
Zalimsin ecel gibi
Zalimsin yar, zalimsin
***
Hayal kursam yıkarsın
Ciğerimi yakarsın
Hayal kursam yıkarsın
Ciğerimi yakarsın
Hislerimle oynarsın
Zalimsin yar, zalimsin
***
Zalimsin gurbet gibi
Zalimsin kader gibi
Zalimsin ecel gibi
Zalimsin yar, zalimsin
-
Azap versen bile aşkım
Senden şikayet edemem
Azap versen bile aşkım
Senden şikayet edemem
***
Her şeyinle kabulumsun
Sevdim seni terkedemem
Her şeyinle kabulumsun
Sevdim seni terkedemem
***
Sen hayatsın, ben yaşayan
Aşkına umut bağlayan
Razıyım hep yanımda kal
Sevdim seni terkedemem
***
Sen hayatsın, ben yaşayan
Aşkına umut bağlayan
Razıyım hep yanımda kal
Sevdim seni terkedemem
***
Kimselere vermem seni
Yokluğun öldürür beni
Kimselere vermem seni
Yokluğun öldürür beni
***
Bu kalbimin tek dileği
Sevdim seni terkedemem
Bu kalbimin tek dileği
Sevdim seni terkedemem
***
Seni sevmek günah olsa
Mahşer günü azap olsa
Tutulmuşum nasıl olsa
Sevdim seni terkedemem
***
Seni sevmek günah olsa
Mahşer günü azap olsa
Tutulmuşum nasıl olsa
Sevdim seni terkedemem
-
Daha doğmadan başlamış çilem
Acıyla dertlerle yoğrulmuşum ben
Daha doğmadan başlamış çilem
Acıyla dertlerle yoğrulmuşum ben
***
Ne yapsam ne etsem bitmiyor çilem
Çile çile çilem benim çilem
Ne yapsam ne etsem bitmiyor çilem
Çile çile çilem benim çilem
***
Dinleyin dostlarım ne olur beni
Bitmiyor gönlümün çile mevsimi
Dinleyin dostlarım ne olur beni
Bitmiyor gönlümün çile mevsimi
***
Dinleyin beni garip derdimi
Çile çile çilem benim çilem
Çile çile çilem benim çilem
***
Ne anamı gördüm nede babamı
Doğuştan karartmış Tanrım dünyamı
Ne anamı gördüm nede babamı
Doğuştan karartmış Tanrım dünyamı
***
Ne sevgiyi bildim ne de sevdayı
Çile çile çilem benim çilem
Ne sevgiyi bildim ne de sevdayı
Çile çile çilem benim çilem
***
Dinleyin dostlarım ne olur beni
Bitmiyor gönlümün çile mevsimi
Dinleyin dostlarım ne olur beni
Bitmiyor gönlümün çile mevsimi
***
Dinleyin beni garip derdimi
Çile çile çilem benim çilem
Çile ah ah çile çilem benim çilem
-
Bağlandım çok sevdim gönlümden oldum
Dal gibi kurudum gül gibi soldum
Bağlandım çok sevdim gönlümden oldum
Dal gibi kurudum gül gibi soldum
***
Kul etti kaderim beni kullara
Bir kara sevdanın esiri oldum
Kul etti kaderim beni kullara
Bir kötü kalplinin kurbanı oldum
Bir kötü kalplinin kurbanı oldum
***
Yazık yazık oldu ömrüme
Yazık yazık oldu gönlüme
Yazık yazık oldu ömrüme
Yazık yazık oldu gönlüme
***
Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan
Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum
Ne aşktan zevk aldım ne de hayattan
Ümitsiz gayesiz dolaştım durdum
***
Mutluluk umarken sevgiyi beklerken
Bir kara sevdanın esiri oldum
Mutluluk umarken sevgiyi beklerken
Bir kara sevdanın esiri oldum
Bir kara sevdanın esiri oldum
***
Yazık yazık oldu ömrüme
Yazık yazık oldu gönlüme
Yazık yazık oldu ömrüme
Yazık yazık oldu gönlüme
-
Secde ettim aşka taparcasına
Uğrunda tanrının yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlarıma
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Secde ettim aşka taparcasına
Uğrunda tanrının yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlarıma
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyor beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyor beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
İbadetim oldun inancım oldun
Saki sen yarattın ben kulun oldum
Affet tanrım diye yalvardım durdum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
İbadetim oldun inancım oldun
Saki sen yarattın ben kulun oldum
Affet tanrım diye yalvardım durdum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyor beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum
***
Seninle açıldı günah defterim
Korkutuyor beni mahşer günlerin
Yaradana hangi yüzle dönerim
Sevdikçe sayende günahkar oldum
Sevdikçe sayende günahkar oldum